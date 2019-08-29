避免芬普尼蛋再起 食藥署定雞蟎新藥殘留標準

2019-08-29 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



台灣近年接連出現蛋品問題，包含芬普尼蛋、戴奧辛蛋、雞蛋添加蘇丹紅，接著連液蛋也出現問題，國內液蛋大廠萇記泰安、元山蛋品，被爆出使用過期腐敗的蛋品，打成液蛋販售給國內業者，讓國人的食品安全蒙上陰霾。報系資料照 分享 facebook 2017年我國爆發芬普尼蛋事件，追根究底是雞農為了去除雞蟎才違法使用農藥芬普尼，連帶造成雞蛋也殘留芬普尼；經過兩年，農委會核定治療雞蟎的動物用藥「弗雷拉納」（Fluralaner），衛福部食藥署今正式公告殘留標準，即日起雞農即可開始使用，但若未依規定用藥，殘留濃度超標，將可依食安法開罰6萬元以上、2億以下罰鍰。

雞蟎又稱為紅蟎，為一種仰賴吸食雞隻的血液維生的蟎類，寄生在家禽或是雞隻身上，嚴重會使雞隻消瘦、貧血、產蛋量下降，對於飼養蛋雞的雞農而言，雞蟎會影響產量。芬普尼蛋事件後，發覺我國過去未有能有效治療雞蟎的動物用藥，使雞農挺而走險，違法使用農藥芬普尼。

農委會參考各國作法，經多次會議後，決議准用治療雞隻紅蟎的藥物「弗雷拉納」（Fluralaner），食藥署今也公告殘留標準，食藥署食品組科長廖家鼎表示，動物用藥弗雷拉納，准用於家禽或雞隻的國家，僅歐盟以及紐西蘭，台灣今起也准許使用。

廖家鼎表示，我國的弗雷拉納的殘留標準，全部比照紐西蘭，雞肌肉最終殘留量不得超過0.06ppm（百萬分之一）、雞肝0.6ppm、雞腎0.4ppm、雞脂（雞皮）0.6ppm、雞蛋1ppm。

根據歐盟的建議，弗雷拉納每人每公斤體重每天可接受安全攝取量（ADI值）為10微克（μg），換算一位60公斤的成年人而言，每天最多可以攝食到600微克。

據國家攝食資料庫調查的國人飲食狀況，每人每天可能攝食到含有弗雷拉納的雞肉相關製品，包含雞肉、雞肝、雞內臟、雞肉加工製品、家禽的油脂、雞蛋及蛋類加工品等，國人每人每天最大攝食量約為43.9微克，遠低於安全攝取量，只有安全攝取量的7％。

台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌表示，芬普尼依法不得使用在雞隻身上，但由於仍有可能受到污染，食藥署先前也訂出雞蛋中含有芬普尼的殘留量為0.01ppm。

他說，若大量接觸芬普尼，會對人體產生急性毒性，中樞神經刺激，腸胃道噁心，嚴重會昏迷；而弗雷拉納屬於低毒性的動物用藥，動物實驗上，長期大量使用會產生肝毒性，不過以食藥署提出的ADI值來看，人體可經由代謝將殘留的動物用藥排出。