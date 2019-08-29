親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎列車掀波瀾
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

週刊王爆郭台銘傳拿錢叫韓不選 郭辦嚴正駁斥

2歹徒持槍洗劫高雄豪宅 捆綁女屋主逃逸無蹤

避免芬普尼蛋再起 食藥署定雞蟎新藥殘留標準

2019-08-29 18:46聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

台灣近年接連出現蛋品問題，包含芬普尼蛋、戴奧辛蛋、雞蛋添加蘇丹紅，接著連液蛋也出...
台灣近年接連出現蛋品問題，包含芬普尼蛋、戴奧辛蛋、雞蛋添加蘇丹紅，接著連液蛋也出現問題，國內液蛋大廠萇記泰安、元山蛋品，被爆出使用過期腐敗的蛋品，打成液蛋販售給國內業者，讓國人的食品安全蒙上陰霾。報系資料照
分享
2017年我國爆發芬普尼蛋事件，追根究底是雞農為了去除雞蟎才違法使用農藥芬普尼，連帶造成雞蛋也殘留芬普尼；經過兩年，農委會核定治療雞蟎的動物用藥「弗雷拉納」（Fluralaner），衛福部食藥署今正式公告殘留標準，即日起雞農即可開始使用，但若未依規定用藥，殘留濃度超標，將可依食安法開罰6萬元以上、2億以下罰鍰。

雞蟎又稱為紅蟎，為一種仰賴吸食雞隻的血液維生的蟎類，寄生在家禽或是雞隻身上，嚴重會使雞隻消瘦、貧血、產蛋量下降，對於飼養蛋雞的雞農而言，雞蟎會影響產量。芬普尼蛋事件後，發覺我國過去未有能有效治療雞蟎的動物用藥，使雞農挺而走險，違法使用農藥芬普尼。

農委會參考各國作法，經多次會議後，決議准用治療雞隻紅蟎的藥物「弗雷拉納」（Fluralaner），食藥署今也公告殘留標準，食藥署食品組科長廖家鼎表示，動物用藥弗雷拉納，准用於家禽或雞隻的國家，僅歐盟以及紐西蘭，台灣今起也准許使用。

廖家鼎表示，我國的弗雷拉納的殘留標準，全部比照紐西蘭，雞肌肉最終殘留量不得超過0.06ppm（百萬分之一）、雞肝0.6ppm、雞腎0.4ppm、雞脂（雞皮）0.6ppm、雞蛋1ppm。

根據歐盟的建議，弗雷拉納每人每公斤體重每天可接受安全攝取量（ADI值）為10微克（μg），換算一位60公斤的成年人而言，每天最多可以攝食到600微克。

據國家攝食資料庫調查的國人飲食狀況，每人每天可能攝食到含有弗雷拉納的雞肉相關製品，包含雞肉、雞肝、雞內臟、雞肉加工製品、家禽的油脂、雞蛋及蛋類加工品等，國人每人每天最大攝食量約為43.9微克，遠低於安全攝取量，只有安全攝取量的7％。

台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌表示，芬普尼依法不得使用在雞隻身上，但由於仍有可能受到污染，食藥署先前也訂出雞蛋中含有芬普尼的殘留量為0.01ppm。

他說，若大量接觸芬普尼，會對人體產生急性毒性，中樞神經刺激，腸胃道噁心，嚴重會昏迷；而弗雷拉納屬於低毒性的動物用藥，動物實驗上，長期大量使用會產生肝毒性，不過以食藥署提出的ADI值來看，人體可經由代謝將殘留的動物用藥排出。

芬普尼食藥署

相關新聞

PM2.5比紫爆還狂 研究：新興菸品二手三手菸是空汙7倍

2019-08-29 18:10

白鹿颱風打壞出國行程！華航9/6前開放改票 不收價差手續費

2019-08-29 18:33

庇護工廠禮盒買氣低 憨兒快樂不起來

2019-08-29 18:26

跟戀人在一起 可提升疼痛忍受力

2019-08-29 18:13

國有非公用不動產都更宅標售 整體溢價率僅0.34%

2019-08-29 17:50

從小扎根理財觀！滙豐舉辦「小小銀行家」體驗日

2019-08-29 17:35

全台房市交易正成長，年增率小幅上揚10.2%

2019-08-29 17:15

陳建年合體齊豫 池上稻浪中空靈開唱

2019-08-29 16:06

新北行政大樓智慧節能化 榮獲智慧綠建築金獎

2019-08-29 15:24

7縣市大雨特報 易有短時強降雨

2019-08-29 14:51

林佳龍救觀光業 第一箭要升格觀光局

2019-08-29 14:49

賺了錢卻賠上家人健康！三明治族最該擔心這些事

2019-08-29 14:46

別讓長照悲歌再發生 家總推「家庭照顧協議DIY」

2019-08-29 14:45

家暴男拿刀插桌 社工握手感化他

2019-08-29 14:45

與愛的距離／社工心事：遇這兩種人風險會提高

2019-08-29 14:44

林佳龍拚花東觀光 拋獎助國際包機一半地勤費

2019-08-29 14:42

一印多張 畢卡索大作版畫達數萬張

2019-08-29 14:35

版畫是真跡還是複製品？網點、紙張辨別畫作

2019-08-29 14:32

電子煙也有二手菸 在車內抽PM2.5更暴增

2019-08-29 14:30

台3線路殺預警系統 成功搶救石虎

2019-08-29 14:27

中秋節台鐵票 20分鐘狂賣15萬張

2019-08-29 14:26

健保申報照電腦斷層、核磁共振 2.3萬件是小病

2019-08-29 14:22

薑黃牛樟芝諾麗果抗癌？癌友多信偏方 醫籲先確認病況

2019-08-29 13:50

南韓跨境電商、實體交易消費爭議 可在台申訴囉!

2019-08-29 13:36

中光電智能機器人 助警監控貢寮海洋音樂祭安全

2019-08-29 13:12

吃冰消暑一下？熱到瘦不了的熱量陷阱【冰與肥之鴿】

2019-08-29 12:58

腦動脈血管瘤破裂滯日張婦情況轉佳 家屬協商返台醫治

2019-08-29 12:48

下周汽、柴油價估跌0.2、0.1元 98無鉛可望跌破30元

2019-08-29 12:28

旅行團遇白鹿多住菲律賓一天 不便險理賠團費全免還有剩

2019-08-29 12:14

健保連三虧今年達400億 醫院照CT、MRI 2.3萬件是小病

2019-08-29 11:59

中秋勞軍包裹郵資八折優待 離島適用

2019-08-29 11:35

健身勿輕忽慢性運動傷害 過度憋氣可能頭痛、頭暈

2019-08-29 11:30

多肉植物不僅療癒心靈 石蓮花萃取物還有保肝功效

2019-08-29 11:25

版畫真跡、偽作怎麼分 專家告訴你

2019-08-29 11:24

專家分析：版畫四處散布 是讓畢卡索成名原因之一

2019-08-29 11:03

庫房「海報」竟是畢卡索版畫原作 史博館發現4真跡

2019-08-29 10:48

高鐵中秋節假期再增開六班次列車 8/31零時起開放購票

2019-08-29 10:37

中秋訂票太踴躍 高鐵再開6加班車周六開放搶票

2019-08-29 10:34

台鐵中秋節票凌晨開賣 前20分鐘訂走15萬張

2019-08-29 10:33
看更多

熱門文章

危險！樓下鄰居裝潢入住後 他家「地板發熱到30度」

2019-08-28 21:33

天真妹面試問2問題被老闆聽到 到手工作飛了

2019-08-29 10:09

猝死風險高2.5倍 名廚詹姆士為治這病差點失去味覺

2019-08-28 19:48

庫房「海報」竟是畢卡索版畫原作 史博館發現4真跡

2019-08-29 10:48

你選對科系了嗎？讀這些科系學門將有好「薪」情

2019-08-28 20:02

旅行團遇白鹿多住菲律賓一天 不便險理賠團費全免還有剩

2019-08-29 12:14

女生吃鍋5折、造型師做頭髮 「美滋鍋」9月17日登台

2019-08-28 21:33

UberEATS外送員 發起全台怠工爭勞權

2019-08-29 00:36

中年大叔失業回基層 適應不良還被冷眼「無聊如監獄」

2019-08-29 16:00

「台灣」小行星 今晚最接近台灣

2019-08-29 00:25

吳德榮：下周恐颱風生成模擬不侵台 不確定性高

2019-08-29 07:48

今起雨勢增強 周五、六各地提防大雨

2019-08-29 09:48

吃大蒜延緩心血管疾病 營養師傳授最佳吃法

2019-08-29 08:01

健保連三虧今年達400億 醫院照CT、MRI 2.3萬件是小病

2019-08-29 11:59

林志玲婚後頻放送美照 網驚「根本是仙女下凡！」

2019-08-29 11:49

每日星座運勢／獅子向外開發助財運 異性緣旺旺日

2019-08-29 00:00

【我見我思】遊俠／當繁花落盡時

2019-08-29 06:00

考上公務員40年後變勝利組？行家曝「鐵飯碗」悲慘真相

2019-08-29 18:07

7縣市大雨特報 易有短時強降雨

2019-08-29 14:51

朴敘俊全新小瓜呆瀏海來台亮相！登機不忘秀萬寶龍

2019-08-29 12:18

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／早戀練不練

2019-08-29 06:00

【子女心情】怡人／我出題你作答

2019-08-29 06:00

賺了錢卻賠上家人健康！三明治族最該擔心這些事

2019-08-29 14:46

大專以上畢業生去年均薪 金融保險業43K最高

2019-08-29 00:30

以「台灣」命名的小行星 29日午夜最貼近台灣

2019-08-28 19:48

家暴男拿刀插桌 社工握手感化他

2019-08-29 14:45

市場新高價！全家「北海道函館直送3.7牛乳」北部限定

2019-08-28 19:25

直火碳烤紐約客、醬燒澎湖紅魽！2間日系餐廳中秋主題料理　大口吃肉嗑海鮮

2019-08-28 22:58

Gogoro首推GoShare首站桃園啟用 網友：找車大海撈針

2019-08-29 11:52

金材昱穿dunhill冬裝拍大片 帥度加倍粉絲都要暴動啦

2019-08-29 12:25

37歲宋慧喬看起來年輕10歲 居然靠「人蔘」保養眼睛

2019-08-28 21:08

故宮南院水舞秀最後4天 肉形石、翠玉白菜接著來

2019-08-29 09:30

超模風采不減 64歲傳奇「非洲皇后」華麗現身威尼斯

2019-08-29 13:50

台鐵中秋節票凌晨開賣 前20分鐘訂走15萬張

2019-08-29 10:33

限額100名！ 六福村「猛鬼團隊」 即刻開徵

2019-08-28 21:18

9月軍公教獨享 福容飯店自助餐4人同行1人免費

2019-08-29 14:34

腦動脈血管瘤破裂滯日張婦情況轉佳 家屬協商返台醫治

2019-08-29 12:48

把握最後一天！越捷航空開航台北-峴港 下午1點到3點機票0元起

2019-08-28 21:12

失智咖啡館關門危機暫解 醫盼建立可長可久營運方式

2019-08-28 21:47

預警系統裝設後 8月7日拍到首隻石虎躲過路殺劫

2019-08-29 10:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top