白鹿颱風打壞出國行程！華航9/6前開放改票 不收價差手續費

2019-08-29 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



受到白鹿颱風影響，華航在8月24日取消12航班，延後3航班，加開2航班，因應此情況，華航公布機票處理辦法，持有8月23日以前開立的CI/AE本票，並且訂妥受影響航班者，若因此航班取消或延誤超過3小時以上皆適用，9月6日以前須辦理完畢。

華航8月24日宣布取消航班，包含CI7863台南-香港、AE986香港-高雄、CI757/758高雄往返新加坡、CI839/840高雄往返曼谷、CI176/177高雄往返大阪、CI132/133高雄往返琉球、CI935/936高雄往返香港。另CI124/125桃園往返石垣島、CI135札幌-高雄延後起飛。

華航表示，因應白鹿颱風影響，導致CI/AE班機取消或延誤超過3小時以上，旅客持有8月23日（含）之前開立的CI/AE本票，於機票效期內，可改訂一次相同的RBD/Carrier/行程及機場之其他航班。TPE/TXG/TNN/KHH可視為同航點，如KHH-OKA V.V.可更改為TPE-OKA V.V.，可免收手續費。另只要符合原票之RBD/Carrier/行程及機場，不論原票是否有航班限制或搭乘時段限制，像是原票限搭晚班或原票不可搭乘周末航班...等，或是原票的季節性不符合改訂時段，皆可放寬一次改訂其他航班，而且不收價差及手續費。