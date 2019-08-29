他腿斷被醫生註記「短腿」？ 專業網友解惑讓大家長知識

2019-08-29 19:29 聯合新聞網 綜合報導



一名男網友因車禍骨折，醫生卻在繳費單上寫「短腿」讓他覺得被「二度傷害」，結果專業網友曝光真相後，大家紛紛直呼「長知識了」。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

斷腿已經夠痛苦了，醫生竟然還要二度傷害？日前一名男網友因為出車禍導致腿部骨折，打完石膏要去繳費時，發現醫生特別在單子上註記他「短腿」，讓他覺得好氣又好笑，不少網友也都開玩笑說「醫生認證的短腿」，但卻有專業網友出面解釋真相，讓大家驚呼「長知識了！」

男網友在爆怨公社中PO文提到，去年因出車禍腳斷掉需要打石膏，但當他要去櫃台繳費時，卻看見醫生在註記欄上面寫「石膏固定-短腿」，直接對他造成二度傷害，再加上臉書動態回顧就成了「三度傷害」，讓他不禁無奈的說「短腿就短腿，干你？」

PO文一出後，立刻引來網友熱議，看到照片後紛紛留言「笑死，求樓主腿部照片」、「你才短腿，你全家都短腿」、「到底有多短」、「現在大家都知道了，應該是四度傷害了...」、「全世界都知道你短腿了」。原PO還提到，原本朋友還叫他去告醫院，然後告不成直接升級成「法院認證的短腿」。

最後有專業網友出來為大家解惑，指出「短腿石膏」是指「從膝蓋延伸到腳趾底」長度的石膏，並不是指腿很短的短腿，而「長腿石膏」則是指「大腿上1/3處延伸到腳趾底」，甚至還有長臂和短臂石膏等，都是專指打石膏的範圍，而非外表。