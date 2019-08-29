PM2.5比紫爆還狂 研究：新興菸品二手三手菸是空汙7倍

2019-08-29 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



國外研究發現，電子煙、加熱菸等新興菸品都有二手菸及三手菸。圖／ingimage 分享 facebook 電子煙、加熱菸等新興菸品真的都有二手菸及三手菸，甚至其產生的PM2.5比紫爆還可怕，據美國最新研究證實，在密閉的車內吸食電子煙產生的PM2.5可高達490微克/立方公尺，是台灣政府明定大氣空汙「紫爆 (PM2.5≧71微克/立方公尺) 」的7倍。台灣拒菸聯盟籲政府立即修法，全面禁止新興菸品。

美國喬治亞大學環境衛生科學系今年發表研究結果顯示，若人體暴露於電子煙的二手菸環境中，4小時之後的尿液尼古丁代謝物濃度最高，最高甚至可達13倍。此外，還有一項針對七款不同大小的房車，進行車內電子煙、加熱菸車內二手菸暴露量的研究，結果顯示電子煙在車內產生的PM2.5可達75~490微克/立方公尺，加熱菸還會產生PM0.3，比PM2.5更微小懸浮微粒。

台北醫學大學博士高志文說，PM2.5通稱「細懸浮微粒」，因為非常細微可直達肺部深處，隨著血液循環全身，對人體健康造成嚴重傷害。室內空汙的主要汙染源就是二手菸，而新興菸品的二手菸產生的PM粒徑，不少都比PM2.5還要小，目前已知，持續暴露在高濃度的PM2.5會提高致癌的風險。

另外，本周發表於「菸草控制期刊(Tobacco Control, BMJ)」的最新研究更進一步發現，電子煙霧也有三手菸殘留危害。台大醫院家醫部主治醫師郭斐然醫師，該研究指出，電子煙專賣店隔壁的商店，放置紙巾、毛巾及空氣濾淨器，僅一天的時間，可測得尼古丁及致癌物亞硝胺，且濃度隨放置時間而增加。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，短短幾年，電子煙、加熱菸等新興菸品，不只被證實至少含有41種及58種有害化學物質，現在更被證實有二手菸及三手菸的危害。籲政府務必立即修法全面禁止，也盼立法委員們全力支持禁止進口，並加強稽查人力與罰則，為保護國人健康攜手合作。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康