跟戀人在一起 可提升疼痛忍受力

2019-08-29 18:13 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



近期研究發現，不用任何肢體接觸也有減輕疼痛的效果，而這樣的情況跟伴侶的同理心有關。(Photo by Wyatt Fisher on Flickr) 分享 facebook 跟戀人待在一起能減輕疼痛感！過去研究顯示，與心愛的人牽手能讓人在遭受疼痛的刺激時能有較大的承受能力。近期研究人員對人類在單純與心愛的人待在一起，不做任何肢體接觸的狀況下，是否也能減輕疼痛感做了研究，發現不用任何肢體接觸也有減輕疼痛的效果，這與伴侶的同理心有關。

根據《每日醫學新聞》報導，研究人員招募了48對平均年齡25.4歲、平均在一起3.22年的異性戀情侶，進行實驗。研究人員讓參與者填問卷以評估他們的同理心強度，再利用壓力計測驗參與者分別在伴侶在身邊與不在身別時，對疼痛的反應。

研究結果發現，當伴侶在身邊時，男性與女性均會變得更能忍受疼痛，且同理心能力愈高的伴侶，愈能讓另一半增加對疼痛的忍受能力。由此可知，不只肢體接觸能讓人類提高對疼痛的忍受力，當伴侶在場，伴侶同理心能減緩疼痛所帶來的痛苦。

不過研究人員也表示，該研究有其限制。例如，或許有些參與者在伴侶在場時疼痛忍受力增加，只單純因為伴侶能助其轉移注意力，不注意到自己的疼痛。儘管如此，研究人員仍認為情侶之間的連結能使疼痛帶來的痛苦降低。

另外，根據《美國線上》報導，伴侶的同理心比起社會的同理心，效力較高。研究顯示，朋友的同理心對疼痛忍受力的幫助較小，甚至有些女性在女性朋友在場時，會感受到較多的疼痛。

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