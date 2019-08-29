國有非公用不動產都更宅標售 整體溢價率僅0.34%

2019-08-29 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



國產署今日進行國有非公用不動產都更宅標售，41筆物件包括「耕曦」、「永德言葉」、「全坤威峰」、「忠泰鳳磐」及「翔譽雙子星」等，共計收到11封標單，成功標脫8戶，其中「耕曦」18戶中標脫6戶，「永德言葉」19戶也標脫2戶，標脫率達19.5%，溢價率0.34 %。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐分享，日前國產署降價標售，標脫率26.3%，獲得成績不錯，此次相隔一個月未降底標再標，頗有趁勝追擊之勢，不過這次整體溢價率比上次0.45％更低，其中標號10僅加價1061元就標下耕曦七樓戶，溢價率幾近於零，顯示買家出價越來越精明，寧可沒買到，也不願出高價。

根據實價登錄資料，「耕曦」歷史最高價為2013年25樓的154萬。近年耕曦低樓層成交單價約100~110萬元間，主因為近一年標售已調降2次價格，吸引買家出手，此次標脫單價介於99~126萬間，單價接近市場接受度。國產署表示，賞屋民眾多為大安區換屋居民，對於區域行情熟悉，降價後進場標售意願大幅提高。

「耕曦」是羅斯福路三段上的都更建案，基地約550坪，經過8年籌畫整合，讓35年老公寓換上嶄新面貌。坐落台北大安區，交通十分方便，加上近年購屋族多以自住為主，上次標脫8戶，本次僅標脫6戶。位於一樓四戶店面與17樓以上戶別，門檻過高，目前仍乏人問津。至於「全坤威峰」、「忠泰鳳磐」和「翔譽雙子星」因為所剩戶數少，此次也都無人出手。