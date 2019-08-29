勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

2019-08-29 17:22 中央社 中央社



住院醫師9月1日納入適用勞基法，工時、休假與工資規範浮上檯面，醫界人士直言民眾可能要花更多時間等病床、等手術，也擔心值班工作量轉嫁到主治醫師身上，最終影響民眾權益。

大約有4680個住院醫師成為台灣史上第一批適用勞動基準法規範、責任制勞動契約的醫師；白袍醫師變成白袍勞工，這條法制化之路，醫界多年來雜音不斷。

許多病人住院期間，最常看到的醫師，不是主治醫師，而是值班住院醫師，從白袍的長度和款式，可以區隔是主治醫師或住院醫師。在住院醫師之前，受僱護理師、藥師、醫檢師、放射師等醫事人員已納入勞基法。

住院醫師納入適用勞基法之後，工時管理成了醫院首要解決的難題，住院醫師沒日沒夜以院為家、超時過勞爆肝，不再是住院醫師熬到出師必要之惡。

醫事司司長、現任台灣醫學中心協會秘書長李偉強告訴中央社記者，限制住院醫師工時在國際間行之有年，相關研究早已證實此作舉有利有弊，優點包括可避免住院醫師過勞，精神比較好、減少出錯機會。

反之，李偉強也說，研究顯示，住院醫師訓練時數不足，未來成為主治醫師能力確實受影響，另外在交班過程中若有疏忽，也可能影響對患者的照顧。

三軍總醫院主任、台灣整形外科醫學會戴念梓解釋，醫師養成是條漫漫長路，即使讀完醫學院、考上醫師執照也只是完成成為醫師的「儀式」，不代表具有實際行醫能力，必須經過住院醫師訓練、累積一定經驗後，才能成為獨當一面的主治醫師。

以整形外科為例，一名住院醫師至少得訓練6年才能獨當一面，經驗累積更為重要，尤其醫學進步飛快，內視鏡、微創手術等技術與日俱進，要學的東西愈來愈多，但醫學系修業年限從7年縮短至6年，再歷經畢業後一般醫學訓練（PGY），接著是住院醫師訓練，住院醫師的學習時數不增反降。

戴念梓擔憂，未來要是手術進行到一半，住院醫師加班超時必須下班，除了得另找助理人手，導致手術時間、等待手術時間拉長，住院醫師的學習也會變得片段，未來能否獨立完成整場手術將成一大隱憂。

他說，即便住院醫師跟刀跟診，下班時間到了仍自願留下來觀摩，醫院管理階層可能也會擔心被勞檢而挨罰，不得不向好學的住院醫師說不。

新光醫院副院長洪子仁表示，由於主要負責醫療服務的仍是主治醫師，住院醫師大多是以學習為主的輔助性角色，因此勞基法上路初期，仍可以以手術助手、專科護理師取代住院醫師工作。

但洪子仁也坦言，預計再過3到5年首批納入勞基法的住院醫師升格主治醫師後，能力上的斷層恐怕將逐漸浮出檯面。

想兼顧民眾醫療品質以及住院醫師權益，羅東博愛醫院副院長邱國欽建議給予多一點彈性，若住院醫師下班時間正好卡到手術，不妨讓自願留下的住院醫師把手術跟完，超時的部分再擇期補休。

值得注意的是，主治醫師還排除在勞基法之外，當住院醫師適用勞基法之後，有可能被當成不能操過頭的小老弟、小妹子， 值班的人力缺口恐由學長姊主治醫師補足，勢必會讓沒有工時保障的主治醫師更加過勞。

台灣醫院協會理事長、愛仁醫院院長謝武吉說，耗時多年訓練總算「媳婦熬成婆」的主治醫師，未來恐怕得重回值班生活，預計明年7月之前將湧現一波醫師辭職潮，尤其區域醫院的人力和財力衝擊更甚。

謝武吉認為，年輕的主治醫師可能往非教學醫院移動，資深主治醫師可能脫離醫院體系轉而開業，如此一來私立醫學中心等大醫院必須解決醫師人力短缺，間接導致減少病床、手術時間拉長。

台灣醫療改革基金會副執行長朱顯光受訪時也提出同樣看法，擔心主治醫師在更加過勞的情況下影響專注力、危害病人安全，更沒有醫師願意到內、外、婦、兒、急診等5大急重難症科別，轉往相對輕鬆的五官科系、皮膚科，加重五大皆空問題。