白袍勞動意識抬頭 住院醫師爭勞權拒血汗

2019-08-29 17:20 中央社 中央社



住院醫師9月1日起納入勞基法，是醫師爭取勞權的重大里程碑，也是歷經過勞、職災才掙來的勞動正義；至於主治醫師同樣面臨過勞，但為了減少衝擊，只能比照而不納入勞基法。

台北市醫師職業工會理事長黃致翰強調，住院醫師納入勞基法是醫師勞動正義邁出的重要一大步，除了可避免過勞，享有薪資、休假、職災、退休金等保障，更重要的是喚醒醫師的勞動意識。

有的白袍勞工加入醫師職業工會，各大醫院企業工會也冒出頭，吸納住院醫師，黃致翰說，這也促使社會大眾導正專業人員就不是勞工的迷思。

機師和醫師，白領和白袍，都是高度專業人士。機師身繫飛航安全，早已納入適用勞基法並訴求罷工以爭取合理工時預防疲勞飛航；病患以性命相托醫師，醫師卻長期置身過勞文化，這和醫師養成脫不了關係。從考上醫學系等到終於畢業，拿到醫師執照那一刻，漫長訓練才正要開始。

台灣醫療勞動正義與病人安全促進聯盟理事長儲寧瑋告訴中央社記者，考上醫師執照後，菜鳥醫師還得到教學醫院進行為期4到6年不等的住院醫師訓練，學習看診、手術累積臨床經驗，才能取得專科醫師考試資格，成為獨當一面的主治醫師。

儲寧瑋說，正因住院醫師普遍年輕且有學習需求，又有執行醫療行為的資格，往往成為醫院當中最耐操的勞動力來源，負責執行主治醫師下達的指令，不僅得包辦插管、抽血、病史記錄、超音波檢查等工作，晚上還得輪流值班，因應住院病人的突發情況。

「用勞力換取學習經驗」模式在國際間行之有年，平均底薪6萬元的住院醫師，自然成了醫院當中最血汗的一群。

國內受僱勞工雖有「勞動基準法」保障工時、職災、退休金等權益，近年也陸續將醫事人員納入保障，但醫師卻始終是被遺忘的一群，一方面醫師是醫療工作核心，工作內容涉及性命安全；另一方面，醫師在台灣社會當中屬於中高階層、備受禮遇，因此鮮少有人關注醫師的勞動權益。

2009年奇美醫院外科住院醫師蔡伯羌在連續工作超過30小時後因急性心肌梗塞倒地，雖然搶回一命，但因腦部缺氧過久，智力退化宛如5歲，從此失去自理能力，家屬為止官司訴訟要向醫院討公道。

此後，醫師過勞中風、猝死案件一再躍上新聞版面，直到2011年一名醫學生在成大醫院實習時過勞猝死，終於喚醒醫師、醫學生勞工意識，開始反思醫界承襲多年的過勞文化，並成立「醫師勞動條件改革小組」，揭開醫師爭取勞動權益序幕。

就在同年，醫療界也正面臨「5大皆空」挑戰，包辦醫院裡多數急重難症的內科、外科、婦產科、兒科、急診等5大科別，由於工時長、收入少，又面臨龐大醫療糾紛風險，愈來愈多醫師轉向醫美領域發展或放棄臨床工作。

正因5大科別被貼上血汗標籤，連帶使得住院醫師招募陷入瓶頸，2011至2012年招收率更是跌入谷底。

衛生福利部醫事司司長石崇良表示，早年住院醫師每週工作80、90小時甚至破百小時都是家常變飯，加上隨觀念改變，很多住院醫師希望在工作之餘能有家庭生活，也想維持一定生活品質，因此選科時5大科別自然不是優先選項，住院醫師新血進不來，現有住院醫師更累、更血汗，陷入惡性循環。

石崇良強調，住院醫師是醫界「未來的棟梁」，若5大科別住院醫師持續下滑，未來治療急重難症的醫師人力恐出現斷層，醫療體系也可能面臨崩解危機，解決住院醫師過勞問題迫在眉睫。

即便醫界對於住院醫師納入勞基法提出種種質疑，像是訓練不足影響醫療品質、延長患者等待病床及手術時間等，但因「受僱醫師納勞基法」是總統蔡英文重要政見之一，衛福部自2年前便發布工時指引，以評鑑等方式逐步降低住院醫師工時，終於將於今年9月1日正式納入勞基法。

石崇良說，主治醫師雖同樣面臨過勞問題，但因主治醫師工作樣態多元，一旦納入勞基法恐立即衝擊偏鄉醫療，因此研擬修正「醫療法」，比照勞基法規定，給予主治醫師職災補償、退休金等保障。