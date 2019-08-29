親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎列車掀波瀾
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

週刊王爆郭台銘傳拿錢叫韓不選 郭辦嚴正駁斥

2歹徒持槍洗劫高雄豪宅 捆綁女屋主逃逸無蹤

白袍勞動意識抬頭 住院醫師爭勞權拒血汗

2019-08-29 17:20中央社 中央社

住院醫師9月1日起納入勞基法，是醫師爭取勞權的重大里程碑，也是歷經過勞、職災才掙來的勞動正義；至於主治醫師同樣面臨過勞，但為了減少衝擊，只能比照而不納入勞基法。

台北市醫師職業工會理事長黃致翰強調，住院醫師納入勞基法是醫師勞動正義邁出的重要一大步，除了可避免過勞，享有薪資、休假、職災、退休金等保障，更重要的是喚醒醫師的勞動意識。

有的白袍勞工加入醫師職業工會，各大醫院企業工會也冒出頭，吸納住院醫師，黃致翰說，這也促使社會大眾導正專業人員就不是勞工的迷思。

機師和醫師，白領和白袍，都是高度專業人士。機師身繫飛航安全，早已納入適用勞基法並訴求罷工以爭取合理工時預防疲勞飛航；病患以性命相托醫師，醫師卻長期置身過勞文化，這和醫師養成脫不了關係。從考上醫學系等到終於畢業，拿到醫師執照那一刻，漫長訓練才正要開始。

台灣醫療勞動正義與病人安全促進聯盟理事長儲寧瑋告訴中央社記者，考上醫師執照後，菜鳥醫師還得到教學醫院進行為期4到6年不等的住院醫師訓練，學習看診、手術累積臨床經驗，才能取得專科醫師考試資格，成為獨當一面的主治醫師。

儲寧瑋說，正因住院醫師普遍年輕且有學習需求，又有執行醫療行為的資格，往往成為醫院當中最耐操的勞動力來源，負責執行主治醫師下達的指令，不僅得包辦插管、抽血、病史記錄、超音波檢查等工作，晚上還得輪流值班，因應住院病人的突發情況。

「用勞力換取學習經驗」模式在國際間行之有年，平均底薪6萬元的住院醫師，自然成了醫院當中最血汗的一群。

國內受僱勞工雖有「勞動基準法」保障工時、職災、退休金等權益，近年也陸續將醫事人員納入保障，但醫師卻始終是被遺忘的一群，一方面醫師是醫療工作核心，工作內容涉及性命安全；另一方面，醫師在台灣社會當中屬於中高階層、備受禮遇，因此鮮少有人關注醫師的勞動權益。

2009年奇美醫院外科住院醫師蔡伯羌在連續工作超過30小時後因急性心肌梗塞倒地，雖然搶回一命，但因腦部缺氧過久，智力退化宛如5歲，從此失去自理能力，家屬為止官司訴訟要向醫院討公道。

此後，醫師過勞中風、猝死案件一再躍上新聞版面，直到2011年一名醫學生在成大醫院實習時過勞猝死，終於喚醒醫師、醫學生勞工意識，開始反思醫界承襲多年的過勞文化，並成立「醫師勞動條件改革小組」，揭開醫師爭取勞動權益序幕。

就在同年，醫療界也正面臨「5大皆空」挑戰，包辦醫院裡多數急重難症的內科、外科、婦產科、兒科、急診等5大科別，由於工時長、收入少，又面臨龐大醫療糾紛風險，愈來愈多醫師轉向醫美領域發展或放棄臨床工作。

正因5大科別被貼上血汗標籤，連帶使得住院醫師招募陷入瓶頸，2011至2012年招收率更是跌入谷底。

衛生福利部醫事司司長石崇良表示，早年住院醫師每週工作80、90小時甚至破百小時都是家常變飯，加上隨觀念改變，很多住院醫師希望在工作之餘能有家庭生活，也想維持一定生活品質，因此選科時5大科別自然不是優先選項，住院醫師新血進不來，現有住院醫師更累、更血汗，陷入惡性循環。

石崇良強調，住院醫師是醫界「未來的棟梁」，若5大科別住院醫師持續下滑，未來治療急重難症的醫師人力恐出現斷層，醫療體系也可能面臨崩解危機，解決住院醫師過勞問題迫在眉睫。

即便醫界對於住院醫師納入勞基法提出種種質疑，像是訓練不足影響醫療品質、延長患者等待病床及手術時間等，但因「受僱醫師納勞基法」是總統蔡英文重要政見之一，衛福部自2年前便發布工時指引，以評鑑等方式逐步降低住院醫師工時，終於將於今年9月1日正式納入勞基法。

石崇良說，主治醫師雖同樣面臨過勞問題，但因主治醫師工作樣態多元，一旦納入勞基法恐立即衝擊偏鄉醫療，因此研擬修正「醫療法」，比照勞基法規定，給予主治醫師職災補償、退休金等保障。

住院醫師9月1日起納入勞基法，是醫師爭取勞權的重大里程碑，也是歷經過勞、職災才掙...
住院醫師9月1日起納入勞基法，是醫師爭取勞權的重大里程碑，也是歷經過勞、職災才掙來的勞動正義；至於主治醫師同樣面臨過勞，但為了減少衝擊，只能比照而不納入勞基法。示意圖／Ingimage
分享

醫師過勞

相關新聞

避免芬普尼蛋再起 食藥署定雞蟎新藥殘留標準

2019-08-29 18:46

白鹿颱風打壞出國行程！華航9/6前開放改票 不收價差手續費

2019-08-29 18:33

庇護工廠禮盒買氣低 憨兒快樂不起來

2019-08-29 18:26

跟戀人在一起 可提升疼痛忍受力

2019-08-29 18:13

國有非公用不動產都更宅標售 整體溢價率僅0.34%

2019-08-29 17:50

從小扎根理財觀！滙豐舉辦「小小銀行家」體驗日

2019-08-29 17:35

全台房市交易正成長，年增率小幅上揚10.2%

2019-08-29 17:15

陳建年合體齊豫 池上稻浪中空靈開唱

2019-08-29 16:06

新北行政大樓智慧節能化 榮獲智慧綠建築金獎

2019-08-29 15:24

7縣市大雨特報 易有短時強降雨

2019-08-29 14:51

林佳龍救觀光業 第一箭要升格觀光局

2019-08-29 14:49

賺了錢卻賠上家人健康！三明治族最該擔心這些事

2019-08-29 14:46

別讓長照悲歌再發生 家總推「家庭照顧協議DIY」

2019-08-29 14:45

家暴男拿刀插桌 社工握手感化他

2019-08-29 14:45

與愛的距離／社工心事：遇這兩種人風險會提高

2019-08-29 14:44

林佳龍拚花東觀光 拋獎助國際包機一半地勤費

2019-08-29 14:42

一印多張 畢卡索大作版畫達數萬張

2019-08-29 14:35

版畫是真跡還是複製品？網點、紙張辨別畫作

2019-08-29 14:32

電子煙也有二手菸 在車內抽PM2.5更暴增

2019-08-29 14:30

台3線路殺預警系統 成功搶救石虎

2019-08-29 14:27

中秋節台鐵票 20分鐘狂賣15萬張

2019-08-29 14:26

健保申報照電腦斷層、核磁共振 2.3萬件是小病

2019-08-29 14:22

薑黃牛樟芝諾麗果抗癌？癌友多信偏方 醫籲先確認病況

2019-08-29 13:50

南韓跨境電商、實體交易消費爭議 可在台申訴囉!

2019-08-29 13:36

中光電智能機器人 助警監控貢寮海洋音樂祭安全

2019-08-29 13:12

吃冰消暑一下？熱到瘦不了的熱量陷阱【冰與肥之鴿】

2019-08-29 12:58

腦動脈血管瘤破裂滯日張婦情況轉佳 家屬協商返台醫治

2019-08-29 12:48

下周汽、柴油價估跌0.2、0.1元 98無鉛可望跌破30元

2019-08-29 12:28

旅行團遇白鹿多住菲律賓一天 不便險理賠團費全免還有剩

2019-08-29 12:14

健保連三虧今年達400億 醫院照CT、MRI 2.3萬件是小病

2019-08-29 11:59

中秋勞軍包裹郵資八折優待 離島適用

2019-08-29 11:35

健身勿輕忽慢性運動傷害 過度憋氣可能頭痛、頭暈

2019-08-29 11:30

多肉植物不僅療癒心靈 石蓮花萃取物還有保肝功效

2019-08-29 11:25

版畫真跡、偽作怎麼分 專家告訴你

2019-08-29 11:24

專家分析：版畫四處散布 是讓畢卡索成名原因之一

2019-08-29 11:03

庫房「海報」竟是畢卡索版畫原作 史博館發現4真跡

2019-08-29 10:48

高鐵中秋節假期再增開六班次列車 8/31零時起開放購票

2019-08-29 10:37

中秋訂票太踴躍 高鐵再開6加班車周六開放搶票

2019-08-29 10:34

台鐵中秋節票凌晨開賣 前20分鐘訂走15萬張

2019-08-29 10:33
看更多

熱門文章

危險！樓下鄰居裝潢入住後 他家「地板發熱到30度」

2019-08-28 21:33

天真妹面試問2問題被老闆聽到 到手工作飛了

2019-08-29 10:09

猝死風險高2.5倍 名廚詹姆士為治這病差點失去味覺

2019-08-28 19:48

庫房「海報」竟是畢卡索版畫原作 史博館發現4真跡

2019-08-29 10:48

你選對科系了嗎？讀這些科系學門將有好「薪」情

2019-08-28 20:02

旅行團遇白鹿多住菲律賓一天 不便險理賠團費全免還有剩

2019-08-29 12:14

女生吃鍋5折、造型師做頭髮 「美滋鍋」9月17日登台

2019-08-28 21:33

UberEATS外送員 發起全台怠工爭勞權

2019-08-29 00:36

中年大叔失業回基層 適應不良還被冷眼「無聊如監獄」

2019-08-29 16:00

「台灣」小行星 今晚最接近台灣

2019-08-29 00:25

吳德榮：下周恐颱風生成模擬不侵台 不確定性高

2019-08-29 07:48

今起雨勢增強 周五、六各地提防大雨

2019-08-29 09:48

吃大蒜延緩心血管疾病 營養師傳授最佳吃法

2019-08-29 08:01

信義區全新夢幻粉紅火鍋店「美滋鍋」 270坪店裝曝光

2019-08-28 18:21

健保連三虧今年達400億 醫院照CT、MRI 2.3萬件是小病

2019-08-29 11:59

林志玲婚後頻放送美照 網驚「根本是仙女下凡！」

2019-08-29 11:49

每日星座運勢／獅子向外開發助財運 異性緣旺旺日

2019-08-29 00:00

【我見我思】遊俠／當繁花落盡時

2019-08-29 06:00

考上公務員40年後變勝利組？行家曝「鐵飯碗」悲慘真相

2019-08-29 18:07

7縣市大雨特報 易有短時強降雨

2019-08-29 14:51

朴敘俊全新小瓜呆瀏海來台亮相！登機不忘秀萬寶龍

2019-08-29 12:18

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／早戀練不練

2019-08-29 06:00

【子女心情】怡人／我出題你作答

2019-08-29 06:00

賺了錢卻賠上家人健康！三明治族最該擔心這些事

2019-08-29 14:46

大專以上畢業生去年均薪 金融保險業43K最高

2019-08-29 00:30

家暴男拿刀插桌 社工握手感化他

2019-08-29 14:45

以「台灣」命名的小行星 29日午夜最貼近台灣

2019-08-28 19:48

市場新高價！全家「北海道函館直送3.7牛乳」北部限定

2019-08-28 19:25

直火碳烤紐約客、醬燒澎湖紅魽！2間日系餐廳中秋主題料理　大口吃肉嗑海鮮

2019-08-28 22:58

Gogoro首推GoShare首站桃園啟用 網友：找車大海撈針

2019-08-29 11:52

金材昱穿dunhill冬裝拍大片 帥度加倍粉絲都要暴動啦

2019-08-29 12:25

37歲宋慧喬看起來年輕10歲 居然靠「人蔘」保養眼睛

2019-08-28 21:08

故宮南院水舞秀最後4天 肉形石、翠玉白菜接著來

2019-08-29 09:30

超模風采不減 64歲傳奇「非洲皇后」華麗現身威尼斯

2019-08-29 13:50

台鐵中秋節票凌晨開賣 前20分鐘訂走15萬張

2019-08-29 10:33

限額100名！ 六福村「猛鬼團隊」 即刻開徵

2019-08-28 21:18

9月軍公教獨享 福容飯店自助餐4人同行1人免費

2019-08-29 14:34

腦動脈血管瘤破裂滯日張婦情況轉佳 家屬協商返台醫治

2019-08-29 12:48

把握最後一天！越捷航空開航台北-峴港 下午1點到3點機票0元起

2019-08-28 21:12

失智咖啡館關門危機暫解 醫盼建立可長可久營運方式

2019-08-28 21:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top