新北行政大樓智慧節能化 榮獲智慧綠建築金獎

2019-08-29 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市政府行政大樓今日獲得社團法人台灣智慧建築協會(TIBA)的肯定，授頒「2019 TIBA AWARDS第三屆台灣優良智慧綠建築暨系統產品獎既有改造類」金獎殊榮，新北市副市長吳明機表示，市府大樓從民國92年落成至今，不斷往智慧建築邁進，今年透過智慧監控整合系統將既有建築物「智慧節能化」獲此榮譽，透過系統整合及物聯IOT的應用，使建築物有感知思考能力也更加智慧化，是市府團隊的驕傲。

同為雙塔造型的新北市政府行政大樓是公有建築物，自詡為小東京都廳，落成至今已有16個年頭，從既有建築物開始以「節能減碳」、「智慧節能化」與以人為本的「永續辦公環境」3階段逐步轉型為智慧節能建築。

秘書處長饒慶鈺表示，市府大樓在去年首創全國第一座公務機關「智慧能源管理中心」外，即將在今年10月率全國縣市之先上線「新北電聯網」，將智慧節能延伸至全市所有一級機關、二級機關及區公所等共162個單位，建立起公部門用電雲端管理架構，將可遠端掌握各單位即時用電資訊，即時告警用電異常以便採取必要的降載措施以避免超約罰款，「新北電聯網」系統也會在明年同步與新北市325所學校連線，未來可利用累積用電的大數據資料庫，協助各機關分析最佳化電價管理模式，達到有效提升機關學校用電管理效率與節省電費支出。