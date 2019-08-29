林佳龍救觀光業 第一箭要升格觀光局

2019-08-29 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



陸客禁令恐衝擊我國觀光。交通部長林佳龍今天表示，觀光立國應該重新定位，除了現在有擴大國旅、增量國際觀光客源以及對業者的獎勵跟紓困這種短期補助之外，還要推三大方向，包括觀光局升格觀光署、制定觀光政策白皮書，以及年底前召開全國觀光會議集思廣益，未來十年目標是國際旅客人次達到每年2000萬，至於觀光產值，林佳龍說，這要看能投入多少資源。

林佳龍今天中午與媒體餐敘。針對外界關切的觀光議題，林佳龍說，最重要的就是加速觀光局升格為觀光署，而且越快越好，希望今年就可以通過，回應社會期待。

林佳龍說，觀光局升格為觀光署不只是定位提升，在編制員額、預算上都可以更到位。他提到，朝野立委針對觀光局升格的提案都有共識，希望可以在下個會期進行討論，並且盡快通過，越快越好，解決現在駐外人員不足的問題。

至於對於觀光署的期待，林佳龍說，觀光署最重要的是推國際觀光，他認為，現在台灣受限於政治因素，國際能量不足，跟國際接觸有困難，但是透過觀光就可以行銷台灣，觀光立國也要反映在政策跟組織上。

第二個目標是制定下個十年的觀光政策白皮書，林佳龍表示，他已經聽過多次期中報告，很多提升台灣觀光品質的工作要一次到位。他舉例，像觀光局有13個風景管理處，硬體成本改善都由觀光局內的預算支應，可是根本不夠，他認為這些應該算公共建設，要由國家基礎建設預算支應，目前行政院已經協助跟國發會協調。