別讓長照悲歌再發生 家總推「家庭照顧協議DIY」

2019-08-29 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



為阻止長照悲歌持續發生，中華民國家庭照顧者關懷協會（家總）近來試辦推動「家庭照顧協議DIY」，除了協助照顧者申請長照相關資源，適度獲得喘息，27日在高雄舉辦南部首場說明會，秘書長陳景寧說，台灣3人以下小家庭已占總戶數近7成，能提供的照顧能量不夠已是事實，「有愛、沒專業，要如何堅持下去？」

陳景寧表示，台灣1153萬就業人口中，促估有231萬人因照顧責任影響，影響幅度高達5分之1，每年更有13.3萬人為照顧罹病家人離職、17.8萬人減少工時、請假或彈性調整工作。「失去工作，就失去了經濟自主權和自由」，要運用長照2.0的社區整體照顧資源「當聰明照顧者」，混搭「日照中心」、「居家服務」、「機構照顧」等方式，讓自己能重回職場，也兼顧照顧家人需求。

陳景寧舉例說，63歲的水味為照顧90歲獨居失智母親，辭去高雄工作回澎湖老家，但1個月就大崩潰，在家總協助下將母親送往日照中心，還要忍受鄰里異樣眼光的質疑，後來水味去參加照顧服務員訓練，也加入長照行列，從「1比1的家庭照顧者，變成1比8的專業提供者」。

除了善用「長照四包錢」補貼照顧花費，減輕負擔並提升品質，陳景寧說，與法律扶助基金會合作推動的「家庭照顧協議DIY」，已可從網路下載表單，依步驟進行需求及資產盤點、家庭會議、形成文件、檢視調整等，讓家有被照顧者的親人討論照顧分工、扶養費用分擔及預立財產、遺囑等問題，並每半年定期檢視，降低後續進入司法訴訟機率，並減少遺憾事件發生。