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賺了錢卻賠上家人健康！三明治族最該擔心這些事

2019-08-29 14:46聯合新聞網 網路溫度計提供

你知道什麼是三明治族嗎？許多現代人因為經濟壓力的關係，就算結了婚以後夫妻倆仍都需要上班工作，靠兩份薪水支撐家庭沉重的經濟開銷。然而上班忙碌之餘，還必須勞心傷神，一肩擔起家庭照顧的重責大任，終日奔波於工作與家庭之間，成為被夾在中間的三明治族。但其實隨著科技快速發展，有許多款方便又實用的APP可以解決各種問題，其中也包含三明治族會面臨的煩惱！今天就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友們最常討論的三明治家庭困擾排名，以及相對應的APP究竟有哪些？

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透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查結果發現，最多人討論到的困擾就是「沒時間顧小孩」，近一年的網路聲量多達1937筆，除了養小孩很花錢之外，對於三明治族來說雖然擁有兩份收入，背後犧牲的卻是沒有時間能夠照顧小孩，造成很多人依然不敢生；其次因為夫妻兩幾乎都要長期在外工作，「家中有狀況無法即時得知」則以864筆網路聲量名列第二名；第三名則是「家人健康難以顧及」，近一年網路聲量有738筆。其他像是「沒時間理財」、「沒人幫忙做家事」、「沒時間好好造人」、「經常不知道家人行蹤」等困擾也都入榜。

雖然三明治族的問題不少，但拜科技進步所賜，很多問題其實只要透過一個APP就可以輕鬆化解。以下，針對三個網友最常討論，透過APP就能解決的困擾，一起來看三明治族群如何利用這幾個超好用的小工具，從夾縫中喘一口氣，釋放自身壓力的同時，也擁有更多時間給予家人最重要的關懷。

#家人健康難以顧及→「全民健保行動快易通」APP

為了工作整天四處忙碌奔波，別說是家人的健康狀況，連自己的身體要顧好恐怕也有困難，只要是三明治族絕對都有這樣的煩惱。

不過這樣的心聲衛生福利部中央健康保險署也聽到了，日前推出雲端整合健保病歷的「全民健保行動快易通」，只要登入就可以使用「健康存摺」的功能，從近三年西醫、牙醫及中醫就醫紀錄及用藥資料，到就診行事曆、就醫提醒、過敏資料、器官捐贈或安寧緩和醫療意願與肝癌風險預測等功能應有盡有，就醫時也能供醫生參考，幫助醫生快速掌握個人情況，大大提升就醫品質。

除此之外，更厲害的是不僅自己的健康狀況，就連家人的身體狀況也能夠一目了然。只要申請查閱長輩或小孩的健康存摺，使用眷屬健康管理的功能，你就可以隨時隨地掌握家人的健康體況，不管是用藥資料、就醫紀錄、就醫提醒等等，還是各項風險預測提醒，都能夠一手掌握，讓你在忙碌之餘，依然能夠撥出時間來貼心叮嚀父母、小孩，是否又到了安排洗牙、成人預防保健、慢連箋領藥與回診建議時間等等，全家健康一把罩！

#沒時間理財→「碎碎念記帳」APP

忙到沒時間理財不僅是許多三明治族的心聲，也是大部分上班族會有的困擾，然而「人兩腳，錢四腳」，如果不懂得理財，就算再辛苦工作賺錢恐怕也只會淪為窮忙族。很多人以為理財是一件困難的事情，但其實只要做到「開源節流」，先搞懂自己把錢都花到哪裡去，減少不必要的開銷，接著就可以把多出來的錢拿來投資運用。

首先踏出投資理財的第一步當然是從記帳開始，現在有不少既實用又方便的記帳APP，像是這款網路上討論度超高的「碎碎念記帳」，採對話式的方式，只要輸入今天的花費項目、金額，就會有人回應你的花費，你也可以自行更改暱稱、圖像，建立一個自己喜歡的助手形象來每天陪你對話。

此外這些項目不是只能採用APP內建的分類，還可以自訂記帳項目，甚至能支援掃描發票的QRCode，每月的結果也有圖形化的統計分析，不管是用前十名還是九大類支出分析，都能清清楚楚的知道自己花費細項，搞懂錢花到哪裡之餘，讓記帳也再也不枯燥乏味！

#經常不知道家人行蹤→「Zenly」APP

許多人都有的另外一個困擾，就是忙了一整天回到家後卻空無一人，不知道長輩、小孩又跑去哪，擔心之餘慌忙打電話過去，才想到對方去參加某個前幾天在飯桌上說過的聚會活動，自己卻因為一時忙碌而忘記。其實如果只是想知道對方行蹤，根本不需要這麼麻煩！現在有一款國高中生、情侶之間相當流行的手機定位程式「Zenly」，只要打開APP馬上就能看到大家人在哪！

這款APP剛推出時曾引起網友轟動，原因是不少男女朋友拿來作為監控定位對方的手段，讓網友直呼「太變態」，不過實際上你可以自行決定要不要給對方看到自己的位子，也可以隨時選擇終止更新位置，或是使用模糊位置，不顯示自己所在的準確地點。

只要是在雙方事先都同意使用的情況下，忙碌之餘如果可以隨時透過APP，知道對方現在的所在地點，相信對於不少只要失去對方行蹤，就會感到不安的人來說，絕對可以大大提升自己的安全感，同時解決三明治族的困擾。

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