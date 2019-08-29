親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎列車掀波瀾
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

科技廠女工遭化骨水噴濺雙腳 12小時後宣告不治

國防部首度公開證實：美軍MC-130J通過台灣海峽

電子煙也有二手菸 在車內抽PM2.5更暴增

2019-08-29 14:30中央社 台北29日電

國外研究發現，電子煙、加熱菸等新興菸品都有二手菸及三手菸。美聯社
國外研究發現，電子煙、加熱菸等新興菸品都有二手菸及三手菸。美聯社
分享

國外研究發現，電子煙、加熱菸等新興菸品都有二手菸及三手菸。家醫科醫師郭斐然今天表示，電子煙在車內產生的PM2.5數值驚人，且加熱菸會產生更小的超細懸浮微粒。

董氏基金會發布新聞稿指出，研究證實，電子煙、加熱菸等新興菸品都有二手菸及三手菸，政府應立即修法，全面禁止新興菸品。

台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然表示，美國喬治亞大學環境衛生科學系今年發表研究結果顯示，若人體暴露於電子煙的二手菸環境中，4小時之後的尿液尼古丁代謝物濃度最高，最高甚至可達13倍；電子煙的毒性物質丙烯醛代謝物也顯著上升。

還有一項針對7款不同大小的房車，進行車內電子煙、加熱菸車內二手菸暴露量的研究，結果顯示電子煙在車內產生的PM2.5可達75至490微克/立方公尺，加熱菸還會產生PM0.3，即比PM2.5更微小的懸浮微粒。

郭斐然表示，發表於「菸草控制期刊」的最新研究進一步發現，電子煙霧也有三手菸殘留危害。電子煙專賣店隔壁的商店，放置紙巾、毛巾及空氣濾淨器，僅1天的時間，紙巾便可測得尼古丁及致癌物亞硝胺，毛巾及空氣濾淨器放置較長的時間也測得這2種電子煙殘留物質，而且濃度隨放置時間而增加。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，短短幾年，電子煙、加熱菸等新興菸品，不只被證實至少含有41種及58種有害化學物質，現在更被證實有二手菸及三手菸的危害。

林清麗說，新興菸品不是菸商誤導所稱的「成年人的個人選擇」，是害己害人的新成癮物質，政府應立即修法、全面禁止。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

PM2.5抽菸電子菸

相關新聞

旅行團遇白鹿多住菲律賓一天 不便險理賠團費全免還有剩

2019-08-29 12:14

庫房「海報」竟是畢卡索版畫原作 史博館發現4真跡

2019-08-29 10:48

健保連三虧今年達400億 醫院照CT、MRI 2.3萬件是小病

2019-08-29 11:59

賺了錢卻賠上家人健康！三明治族最該擔心這些事

2019-08-29 14:46

南韓跨境電商、實體交易消費爭議 可在台申訴囉!

2019-08-29 13:36

新北行政大樓智慧節能化 榮獲智慧綠建築金獎

2019-08-29 15:24

7縣市大雨特報 易有短時強降雨

2019-08-29 14:51

林佳龍救觀光業 第一箭要升格觀光局

2019-08-29 14:49

別讓長照悲歌再發生 家總推「家庭照顧協議DIY」

2019-08-29 14:45

家暴男拿刀插桌 社工握手感化他

2019-08-29 14:45

與愛的距離／社工心事：遇這兩種人風險會提高

2019-08-29 14:44

林佳龍拚花東觀光 拋獎助國際包機一半地勤費

2019-08-29 14:42

一印多張 畢卡索大作版畫達數萬張

2019-08-29 14:35

版畫是真跡還是複製品？網點、紙張辨別畫作

2019-08-29 14:32

台3線路殺預警系統 成功搶救石虎

2019-08-29 14:27

中秋節台鐵票 20分鐘狂賣15萬張

2019-08-29 14:26

健保申報照電腦斷層、核磁共振 2.3萬件是小病

2019-08-29 14:22

薑黃牛樟芝諾麗果抗癌？癌友多信偏方 醫籲先確認病況

2019-08-29 13:50

中光電智能機器人 助警監控貢寮海洋音樂祭安全

2019-08-29 13:12

吃冰消暑一下？熱到瘦不了的熱量陷阱【冰與肥之鴿】

2019-08-29 12:58

腦動脈血管瘤破裂滯日張婦情況轉佳 家屬協商返台醫治

2019-08-29 12:48

下周汽、柴油價估跌0.2、0.1元 98無鉛可望跌破30元

2019-08-29 12:28

中秋勞軍包裹郵資八折優待 離島適用

2019-08-29 11:35

健身勿輕忽慢性運動傷害 過度憋氣可能頭痛、頭暈

2019-08-29 11:30

多肉植物不僅療癒心靈 石蓮花萃取物還有保肝功效

2019-08-29 11:25

版畫真跡、偽作怎麼分 專家告訴你

2019-08-29 11:24

專家分析：版畫四處散布 是讓畢卡索成名原因之一

2019-08-29 11:03

高鐵中秋節假期再增開六班次列車 8/31零時起開放購票

2019-08-29 10:37

中秋訂票太踴躍 高鐵再開6加班車周六開放搶票

2019-08-29 10:34

台鐵中秋節票凌晨開賣 前20分鐘訂走15萬張

2019-08-29 10:33

中年婦女口乾舌燥 口乾症惹禍

2019-08-29 10:15

今起雨勢增強 周五、六各地提防大雨

2019-08-29 09:48

故宮南院水舞秀最後4天 肉形石、翠玉白菜接著來

2019-08-29 09:30

聖保祿醫院沈雅蓮修女60年：1天做1件事一切天主幫忙

2019-08-29 09:25

午後雷雨機率增 山區南部雨勢大

2019-08-29 09:05

吃大蒜延緩心血管疾病 營養師傳授最佳吃法

2019-08-29 08:01

吳德榮：下周恐颱風生成模擬不侵台 不確定性高

2019-08-29 07:48

阿里山林鐵隧道環評過關 目標112年全線通車

2019-08-29 00:59

「台灣」小行星 今晚最接近台灣

2019-08-29 00:25
看更多

熱門文章

陳文茜臉手如癱瘓 醫師：恐年長、長期服用類固醇

2019-08-28 18:08

危險！樓下鄰居裝潢入住後 他家「地板發熱到30度」

2019-08-28 21:33

天真妹面試問2問題被老闆聽到 到手工作飛了

2019-08-29 10:09

猝死風險高2.5倍 名廚詹姆士為治這病差點失去味覺

2019-08-28 19:48

庫房「海報」竟是畢卡索版畫原作 史博館發現4真跡

2019-08-29 10:48

你選對科系了嗎？讀這些科系學門將有好「薪」情

2019-08-28 20:02

旅行團遇白鹿多住菲律賓一天 不便險理賠團費全免還有剩

2019-08-29 12:14

賈靜雯入圍金鐘獎最佳女主角 坦言心情卻是「大家不要來吵我」

2019-08-28 16:00

UberEATS外送員 發起全台怠工爭勞權

2019-08-29 00:36

一芳砸重金搶救買氣 還有快30家洽談等加盟

2019-08-28 16:14

吳德榮：下周恐颱風生成模擬不侵台 不確定性高

2019-08-29 07:48

今起雨勢增強 周五、六各地提防大雨

2019-08-29 09:48

「台灣」小行星 今晚最接近台灣

2019-08-29 00:25

信義區全新夢幻粉紅火鍋店「美滋鍋」 270坪店裝曝光

2019-08-28 18:21

吃大蒜延緩心血管疾病 營養師傳授最佳吃法

2019-08-29 08:01

女生吃鍋5折、造型師做頭髮 「美滋鍋」9月17日登台

2019-08-28 21:33

健保連三虧今年達400億 醫院照CT、MRI 2.3萬件是小病

2019-08-29 11:59

每日星座運勢／獅子向外開發助財運 異性緣旺旺日

2019-08-29 00:00

開心買房孝敬父母 抽水馬達啟動傳巨響讓他快暈倒

2019-08-28 16:20

【我見我思】遊俠／當繁花落盡時

2019-08-29 06:00

郭台銘造訪Young記憶會館 確定贊助3年400萬

2019-08-28 17:16

外送員明午將大規模罷工 UberEats：歡迎表示意見

2019-08-28 18:22

林志玲婚後頻放送美照 網驚「根本是仙女下凡！」

2019-08-29 11:49

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／早戀練不練

2019-08-29 06:00

【子女心情】怡人／我出題你作答

2019-08-29 06:00

大專以上畢業生去年均薪 金融保險業43K最高

2019-08-29 00:30

以「台灣」命名的小行星 29日午夜最貼近台灣

2019-08-28 19:48

市場新高價！全家「北海道函館直送3.7牛乳」北部限定

2019-08-28 19:25

朴敘俊全新小瓜呆瀏海來台亮相！登機不忘秀萬寶龍

2019-08-29 12:18

直火碳烤紐約客、醬燒澎湖紅魽！2間日系餐廳中秋主題料理　大口吃肉嗑海鮮

2019-08-28 22:58

影／石虎變花豹！集集列車風暴交長急滅火：從爭議變喜劇

2019-08-28 18:01

37歲宋慧喬看起來年輕10歲 居然靠「人蔘」保養眼睛

2019-08-28 21:08

故宮南院水舞秀最後4天 肉形石、翠玉白菜接著來

2019-08-29 09:30

限額100名！ 六福村「猛鬼團隊」 即刻開徵

2019-08-28 21:18

免到日本！UNIQLO時尚風格雜誌創刊號 9月中在台登場

2019-08-28 18:19

把握最後一天！越捷航空開航台北-峴港 下午1點到3點機票0元起

2019-08-28 21:12

9月軍公教獨享 福容飯店自助餐4人同行1人免費

2019-08-29 14:34

失智咖啡館關門危機暫解 醫盼建立可長可久營運方式

2019-08-28 21:47

台鐵中秋節票凌晨開賣 前20分鐘訂走15萬張

2019-08-29 10:33

影／踢瓶蓋賺購鞋金 台中日曜天地5萬雙零碼鞋等你搶購

2019-08-28 18:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top