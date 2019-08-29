薑黃牛樟芝諾麗果抗癌？癌友多信偏方 醫籲先確認病況

2019-08-29 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



奇美醫學中心中醫部中醫師今天表示，門診常有患者詢問白花蛇舌草、薑黃、牛樟芝、憂遁草、南非葉及諾麗果，從中醫師及藥師的角度，這些用來治療癌症都有迷思待釐清。

腫瘤病友經常反映放化療、標靶治療副作用造成焦慮、抗拒治療，且訴說親友服用XX草、XX偏方的神奇療效，還有人暗中使用，影響正常醫療甚至病情加劇。

主治醫師王瑜婷呼籲病友了解「自己的腫瘤期別」外、「自己的體質」、「知道偏方的性質功效」，與中醫師詳細討論採用最佳方式治療。

王瑜婷說，首先要了解自己的腫瘤期別：通常專科醫師藉臨床症狀、影像學或病理切片檢查等確診腫瘤類型及期別，依治療準則、病人個體差異決定治療內容與期程，以手術、化學、放射線、標靶或免疫等方式治療，甚或考慮緩和醫療，根據腫瘤期別與病人個體差異做不同的治療搭配。

王瑜婷表示，合格中醫能協助病患了解體質，藉望、聞、問、切了解病情病史，必要時搭配現代醫學影像檢驗及檢查，來正確分辨體質狀態；知道偏方的性質功效，也很重要。

她說，網路、民間口耳相傳的抗癌偏方不勝其數，整體來說，目前標榜抗癌的中藥或草藥性質大多具有清熱解毒、活血化瘀效果。

中藥局藥師蔡萬騰表示，白花蛇舌草為目前市面最大問題為品種混淆，如無專業人員仔細挑選，多數改用代用品水線草(又名傘房花耳草)，缺乏抗癌有效成分「車葉草苷」。

王瑜婷表示，牛樟芝子實體含有豐富三萜類，具治療腫瘤功效且含量是目前中草藥中最高，是腫瘤治療的輔助性用藥；過去研究發現，牛樟芝的確在細胞實驗以及動物實驗可造成人類白血病、肝癌、胰臟癌、食道癌及子宮頸腺癌等細胞株進入細胞凋亡，但都是體外細胞接受不同萃取物測試，因此，單獨買牛樟芝煎煮服用恐怕不易達到任何效果，因為吃一公斤還得不到1毫克的有效成分。

南非葉與南非國寶茶是兩種完全不同的植物，卻都流傳抗癌效果。南非國寶茶又稱南非博士茶，不含咖啡因，卻有鎮靜中樞神經系統、緩和皮膚過敏的效果，其含有鐵、鉀、銅、鈣、錳等礦物質，也有抗氧化成分，能增強免疫能力。而南非葉，或叫巴西國寶茶，味苦澀性涼，具有清熱解毒涼血的功效，在東南亞民間用南非葉治療乳腺癌、鼻咽癌、前列腺癌、肺癌、結腸癌等多種癌症，而藥理研究發現其中倍半萜內酯和斑鳩菊苷都有很強的抗癌藥理活性，但後續的研究仍進行中，因此都還需要更進一步的研究。

諾麗果可除濕壯骨，常被用來治療濕疹和跌打損傷。具有清除自由基作用的賽珞寧，可提高巨噬細胞吞噬作用，增強免疫力，故被認為具有抗腫瘤效果。

蔡萬騰表示，雖然病友的分享、親友的建議都是出於良善，但對於藥理作用不熟悉的藥材或特殊食材，應該找專業中醫師及藥師諮詢，才是真正對健康負責任的作為。

奇美醫學中心過去曾有住院病人發生高血鉀藥物不良反應(ADR，adverse drug reaction)，醫師初步診斷認為是藥物造成的，但經藥師仔細詢問後發現，其私下服用的諾麗果才是造成藥物不良反應的元兇，因諾麗果的高鉀含量，與藥物的交互作用產生未預期的藥理作用，停用諾麗果後高血鉀此藥物不良反應就消失了。

王瑜婷表示，當歸與人參有些萃取物會將細胞引導至凋亡或者進入靜止期，但人體是多種細胞並存的複雜環境，變數更大，因此實務上無法將細胞研究結果完全等同對人體的療效，使用中藥處理癌症，還是要依據病友的體質狀態來下處方。

王瑜婷舉案例70歲辜先生，去年診斷出肝癌第二期後接受化學栓塞後，自服偏方白花蛇舌草與半支蓮水煎劑，但今年初追蹤時發現復發，西醫主治醫師會診中醫部，患者告訴王瑜婷對西醫治療副作用的恐懼，才會用偏方。

討論後患者口服標靶治療，王瑜婷以補氣行水、理氣清熱、消痰瘀藥物治療西藥副作用及輔助療效，患者每次回診病況都有改善，且對於後續治療變得積極。

王瑜婷說，中醫對腫瘤調治目標主要降低常規治療副作用，例如化療可能出現惡心、嘔吐、食慾不振、體重減輕、倦怠、掉髮、血球下降等症狀，中醫可藉由辨證論治適當開立補益氣血、理氣降逆處方減輕不適感。

中藥可增強常規治療效果，例如肝癌病人接受手術治療及放射治療後，使用中醫藥可改善肝細胞的重生微環境以提高治療效果；中藥能提高存活率，台灣健保資料庫研究發現，乳癌與肝癌病人搭配中醫療法可提升存活率、病友治療信心，增加治療意願。