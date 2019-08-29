南韓跨境電商、實體交易消費爭議 可在台申訴囉!

2019-08-29 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



行政院消費者保護處（消保處）今日與南韓消費者院（Korea Consumer Agency）正式簽署「台韓消費者保護了解備忘錄」（以下簡稱MOU）。此後，台灣消費者在南韓消費衍生的爭議案件，將可透過行政院消保處轉請南韓相關權責單位協調處理。不僅消費權益可獲進一步保障，更是消保國際合作非常重要之里程碑。

跨境交易蓬勃發展，消費糾紛亦紛至沓來。有鑒於此，消保處近年積極拓展國際業務，包括舉辦國際研討會、參與國際組織活動並設法加強與外國消保機構建立合作關係等。

消保處表示，南韓消費者院為該國專責消費者保護業務之機構，屬特殊公益法人，職掌為主動研究消費者政策提供建議予政府，並建立消費資訊平台傳遞訊息供消費者參考。消費者院具有調解之職權，調解程序係由該院所屬之消費糾紛調解委員會召開，經該委員會所作成調解決定，其效力與法院判決效力相同，具有準司法機關之性質。

消保處強調，未來台韓消保單位間將有全面的合作，攸關民眾消費權益的跨境爭議處理，雙方均視為首要工作重點，並指派專人負責轉達申訴案件與處理結果。

不論消費型態是到南韓旅遊時在實體店面交易或上網交易，只要符合B to C消費關係，都可提出申訴。行政院消保處建議，民眾若有申訴需要，可參考附件格式詳實填寫商家資訊與爭議內容。現階段行政院消保處為與南韓消費者院唯一的聯繫窗口，民眾若有相關申訴案件，請以書面郵寄、傳真或以電子郵件傳送該處轉介處理（不受理電話申訴）。