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中光電智能機器人 助警監控貢寮海洋音樂祭安全

2019-08-29 13:12聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

2019「新北市貢寮國際海洋音樂祭」明起一連3天在貢寮福隆海水浴場登場，新北市警方今年與竹科廠商中強光電的子公司中光電智能機器人公司合作，推出全台第一輛車載式無人機系統，協助海洋音樂祭期間的安全監控、車流管理等勤務工作，期望透過空中巡警系統打造全方位3D科技維安網。

中光電智能機器人表示，該公司所開發的警用車載式無人機系統，擁有全自動、容易操作及彈性機動等特性，且智能無人機可進行自動排程、巡警監控、即時影像分析、智慧AI判別及異常警告等功能。

當無人機電源耗盡時，也能透過定位及置中對位系統，自我返回指揮車進行降落及自動充電，如同戶外作業的「臨時戰情室」，全程不需要專業飛手控制，適合機動型的巡檢任務，如大型活動安全監控、水利疏濬或山坡地形巡檢比對，或天然災害搜救等衍生應用，大大提升第一線執勤人員的效率與決策速度。

新北市政府警察局指出，每年海洋音樂祭都吸引眾多人潮，造成附近聯絡道路嚴重回堵，今年則安排車載式無人機系統，每小時巡查龍門吊橋至東興宮，全長近3公里的區域範圍來改善交通問題。也透過無人機自動排程，確實掌握海洋音樂祭的現場活動狀況、監控台2線、台2丙線的車流狀況，並將即時影像回傳至現場指揮中心，適時進行警力的調配與安排。

中光電智能機器人去年1月成立，專注開發感知融合、運動控制、AI智能與機器人的相關核心技術，致力於安控、防災、測繪無人機軟硬體平台的研發設計，並發展全方位智能解決方案。未來將結合機器人技術，佈局人工智慧、物聯網等領域，因應各種產業應用需求，發展智能機器人，創造獨特應用價值。

新北市警方今年與中光電智能機器人公司合作，推出全台第一輛車載式無人機系統，協助海...
新北市警方今年與中光電智能機器人公司合作，推出全台第一輛車載式無人機系統，協助海洋音樂祭期間的安全監控、車流管理等勤務工作。圖／中光電智能機器人公司提供
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海洋音樂祭貢寮

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