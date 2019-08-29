版畫是真跡還是複製品？網點、紙張辨別畫作

2019-08-29 14:32 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 何定照 ／台北報導



版畫是由藝術家先製版，再一張張印出來。以石版畫來說，因每一色都要有一個版，從一開始試版到最後印出，得花幾個月。圖為製作版畫狀況。 圖／鐘有輝提供 分享 facebook

版畫可一印多張，但一般仍是限量，藝術家大師作品更價值不斐，因此市面上也有不少版畫複製品或偽作。台師大國際版畫中心總監鐘有輝表示，要判定是版畫真跡或是複製品甚至偽作，最主要就是檢視畫質有無網點，也檢視紙張、有無簽名、一致性等。

鐘有輝說，版畫分兩種，一種是藝術家原創，一種是工坊作的，例如將油畫交工坊印成複製畫，史博館所收畢卡索這四張當然是原創的。

不過在版畫實務製作上，藝術家製好版、調好顏色後，也可能交給弟子或師傅印出來，畢卡索時代歐洲有很多印版畫的師傅，畢卡索不少版畫也是這樣印出。但因原創是畢卡索，仍算真跡。

如何辨別版畫和只是單純複製品，鐘有輝說，複製品因是印刷，都會有網點，但版畫不可能有網點。國內某館曾請他撰寫與國外博物館合作的版畫展介紹，結果他一看全是複製品。他說，現在因科技進步，也有人運用電腦消除網點，但有經驗的版畫鑑定家仍看得出來。

鐘有輝說，也因版畫偽作猖獗，國際在1963年規定版畫一定要有版數紀錄，並在每一張由藝術家用鉛筆簽名，這也是判別真跡、複製品或偽作方法。此外，版畫一定是用版畫專用紙，這次他看出史博館「海報」並非一般海報，證據之一也是紙質。版畫因製版固定，不管印多少張，都一模一樣，也是判別方式之一。

版畫都是由藝術家先製版，再一張張印出來。鐘有輝說，以石版畫來說，因每一色都要有一個版，從一開始試版到最後印出，得花幾個月，這也是畢卡索會在他監督下找人幫忙之故，都是藝壇認可做法。