健保連三虧今年達400億 醫院照CT、MRI 2.3萬件是小病

2019-08-29 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



健保署署長李伯璋（中）表示，臨床判讀多變，在尊重醫療專業的前提下，會以謹慎態度投注於民眾檢查管理。這筆資料將回饋醫界訊，提供醫師審視申報件數是否高於同級醫院，減少不必要檢查、也避免民眾暴露過多輻射。記者陳婕翎／攝影 分享 facebook 健保連三年虧損，預估今年虧損將達400億元，若以目前財務狀況，明年缺口甚至上看700億元。健保破產危機在即，健保署今公布數據卻驚見今年上半年醫院門診電腦斷層CT、核磁共振MRI等高階檢查申報，3%主次診斷都是初級照護，也就是說共2.3萬件其實是小病，以頭痛、表淺傷及頭暈目眩奪前三名。

健保數據顯示，近20年來，健保醫療費用直線上升，西醫門診分項費用占率趨勢中，以診療費（含檢驗檢查）漲幅最大，自1998年的32.1%上升至2018年38.7%。進一步分析昂貴檢驗檢查，去年花健保最多錢的就是CT，共111億點，其次是超音波82億點、MRI有67億點分別位居第二及第三名。

醫審及藥材組視察賴秋伶表示，依據健保大數據分析，今年1至6月全台各特約醫院門診（不含急診）執行CT及MRI檢查，約有2.3萬件主次診斷都屬於初級照護。前十名初級照護申報分別為頭痛、表淺傷、頭暈目眩、骨關節炎、下背痛、腹痛、膝部關節炎、慢性肝炎、耳鳴及咳嗽。

對此，健保署運用AI科技，自行開發自然語言處理（NLP）模型，自動化判讀放射診斷，協助審查作業的精準化及效率化。賴秋伶指出，優先開發在各項檢驗檢查醫療費用最高項目的頭部CT檢查，結果顯示，NLP機器學習分析模型的結果與專家判讀結果比較，正確率已可達99%。

健保署已嘗試運用該模型分析107年第四季14萬筆頭部CT檢查報告，結果顯示，約四成檢查結果與疾病無直接相關異常，可能是老化等原因造成，不需治療或追蹤。賴秋伶表示，將進一步分析這些檢查是否具必要性，其可能因疾病排除或治療後追蹤的檢查所致，但也有可能不必要的檢查。