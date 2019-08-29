健身勿輕忽慢性運動傷害 過度憋氣可能頭痛、頭暈

2019-08-29 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



全民瘋健身運動，但每個人的健身姿勢卻不一定正確。萬芳醫院復健科主治醫師鄭宇軒表示，近兩年運動傷害門診量上升近兩成，多是因為姿勢不正確或過量運動所致；提醒健身前一定要暖身、量力而為，以免變成慢性運動傷害。

就讀大三的小傑因在餐飲業工讀胖了不少，開始上健身房，想透過重訓鍛鍊來快速瘦身，卻因缺乏暖身與姿勢不正確，使肩頸異常疼痛而就醫治療。鄭宇軒表示，近年來常見2、30歲剛開始健身的年輕人就診，多因姿勢不正確或負重過量而產生運動傷害，發生部位多為肩部、膝關節及下背等部位。

鄭宇軒說，運動傷害可粗略分為急性與慢性。急性運動傷害像脫臼、骨折、扭傷或出血等，因疼痛狀況明顯，通常立即治療後經適當休息可緩解；而慢性運動傷害則常不知哪時受傷、傷在何處，只覺得有些不舒服但好像又無礙，直到疼痛加劇後才就醫，導致真正受傷處難斷定，需更精細檢查及後續長時間復健。

此外，健身時若過度憋氣，也可能造成短暫頭痛、頭暈。雙和醫院神經內科醫師陳龍表示，運動或重量訓練時，如沒有注意呼吸頻率，過度閉、憋氣用力時，會使腹壓上升血壓升高，靜脈回流減少，心臟血流變少，有可能造成努責現象，即頭暈及短暫頭痛，需稍作休息、待體力恢復再進行。