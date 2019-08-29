旅行團遇白鹿多住菲律賓一天 不便險理賠團費全免還有剩

2019-08-29 12:14 聯合新聞網 綜合報導



旅遊碰上颱風而被取消航班，旅客因為保了不便險，不但團費全免還多出一些零用錢。圖取自ingimage 分享 facebook

暑假期間是出國旅遊旺季，但也是颱風的旺季，若不幸碰上，旅遊不便險就很重要了，不但能貼補額外的花費，更可能因此賺到。24日白鹿颱風侵襲，一團到菲律賓宿霧旅遊的高雄旅行團因此被取消回程航班，必須多住一天，但這群人卻開心享受多一天的假期，因為他買的旅遊不便險不但讓他們整趟行程免費，還多出幾千塊零用錢，直呼賺到了。

《TVBS新聞》報導，白鹿颱風造成多班航班取消，這團五天宿霧之旅的70人旅行團當天預計返回高雄，卻因此必須在當地多住一天。幸好他們都保了「旅遊不便險」，每個人僅花費百元上下，獲得近2萬2千元的理賠。等於2萬元的團費全免外，還讓團員賺到幾千元零用錢。

團員說，當導遊宣布班機取消，整台遊覽車的人卻大聲歡呼，晚上繼續到夜店狂歡、隔天享受飯店設施，享用海鮮大餐，甚至到超市大採購。而且因為是跟團，額外的住宿由旅行社招待，讓這團旅客開心的說：「耶！感謝颱風，感謝白鹿。」

普通的旅遊不便險只需花費50到60元，豪華型也只需要百元上下，各家保險公司有不同的理賠方式。當行程延誤超過一定時間就會開始計算，有些公司最多可理賠到2萬元以上，碰上行程取消或行李遺失等也有理賠。消費者可多方比較後，購買不只一家保險公司產品，行程碰上意外才有保障。