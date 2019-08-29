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別小看這些小動作 物理治療師教正確揹書包

2019-08-29 11:01經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

快開學了，學生們準備揹起書包上學去，當心書包揹錯了，可能引起肩頸痠痛，影響學習，有位國小二年級學生就因為揹書包姿勢不佳，出現肩頸痠痛症狀，「活力得中山脊椎外科醫院」物理治療師張藝薰即提醒，學生平時揹書包若能注意五招，能有效預防出現不適症狀，這五招對有揹背包習慣的一般上班族也很有效。

「活力得中山脊椎外科醫院」復健室張藝薰物理治療師指出，除了會出現肩頸疼痛之外，若出現頭痛、或腰痛症狀就須注意可能是揹書包的姿勢錯誤了。這些錯誤的姿勢包括，脖子往前伸，聳肩及身體向前傾，長此以往，甚至可能造成圓肩、駝背的姿勢。

千萬不要輕忽揹錯書包對身體的影響，張藝薰進一步指出，若是沒有及時矯正錯誤的揹書包姿勢，將會造成身體左右兩側肌肉不平衡，由於在學學生正處於發育期，身體的骨骼及韌帶還未發育完全，因此很容易受到不當外力影響，嚴重的話可能形成脊椎側彎，進而影響脊椎的生長。

為避免這些不當後遺症，就維持身體正確姿勢、預防肌肉痠痛而言，張藝薰提醒學生平時揹書包應能注意以下五招，分別是，1.書包不宜過重，書包重量應不超過體重10％。2.書包揹帶不能太細，書包揹帶的寬度以肩部的一半為宜，以分散肩部的壓力。3.揹書包時，盡量貼近背部。4.雙肩後揹式的書包，書包的下緣避免低於骨盆。若是選擇斜揹者，書包的上緣需在骨盆（髂骨）外側，避免揹太低。5.若是選擇單肩揹書包者，書包不能只揹單肩，需時常兩肩換邊，以避免高低肩及脊椎側彎。

「活力得中山脊椎外科醫院」張藝薰物理治療師示範正確揹書包姿勢，勿過低、應貼近背部...
「活力得中山脊椎外科醫院」張藝薰物理治療師示範正確揹書包姿勢，勿過低、應貼近背部（左）。揹書包下緣低於骨盆、未貼近背部及駝背則是錯誤方式（右）。 圖／業者提供
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張藝薰物理治療師示範正確斜揹書（背）包姿勢，書（背）包的上緣需在骨盆外側，且須常...
張藝薰物理治療師示範正確斜揹書（背）包姿勢，書（背）包的上緣需在骨盆外側，且須常兩肩換邊（左），若太低則是錯誤揹法（右）。 圖／業者提供
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