別小看這些小動作 物理治療師教正確揹書包

2019-08-29 11:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



快開學了，學生們準備揹起書包上學去，當心書包揹錯了，可能引起肩頸痠痛，影響學習，有位國小二年級學生就因為揹書包姿勢不佳，出現肩頸痠痛症狀，「活力得中山脊椎外科醫院」物理治療師張藝薰即提醒，學生平時揹書包若能注意五招，能有效預防出現不適症狀，這五招對有揹背包習慣的一般上班族也很有效。

「活力得中山脊椎外科醫院」復健室張藝薰物理治療師指出，除了會出現肩頸疼痛之外，若出現頭痛、或腰痛症狀就須注意可能是揹書包的姿勢錯誤了。這些錯誤的姿勢包括，脖子往前伸，聳肩及身體向前傾，長此以往，甚至可能造成圓肩、駝背的姿勢。

千萬不要輕忽揹錯書包對身體的影響，張藝薰進一步指出，若是沒有及時矯正錯誤的揹書包姿勢，將會造成身體左右兩側肌肉不平衡，由於在學學生正處於發育期，身體的骨骼及韌帶還未發育完全，因此很容易受到不當外力影響，嚴重的話可能形成脊椎側彎，進而影響脊椎的生長。