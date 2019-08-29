預警系統裝設後 8月7日拍到首隻石虎躲過路殺劫

2019-08-29 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



觀光局彩繪列車台製、俄製Q版石虎圖討論發燒，但更令人關注的是石虎路殺問題。今年5月於台三線裝設的首部路殺預警系統，本月初首次拍到一隻石虎因為聲光波停止通過馬路，未被通過的車輛撞擊。是否再於熱點裝設預警系統，公路總局研議中。

公路總局與特生中心及中興大學合作建構首部路殺預警系統，系統監測到車輛時，可透過聲光波延緩石虎經過時間，系統今年5月中在台三線卓蘭區正式上路。

中興大學機械工程系助理教授蔣雅郁表示，8月7日晚上路殺預警的AI辨識系統中拍到一隻石虎正逐漸靠近路面上，同時間遠方也正有一台時速超過40公里的汽車前進中。因預警系統已經辨視到石虎，就發出聲光波，石虎沒有再往路面前進，離開攝影機的範圍，但也沒有通過動物通道，分析應是往反方向離開。

蔣雅郁表示，除了這隻石虎，預警系統多次避免鼬獾、白鼻心、貓、狗遭路殺。

不過，本月仍有一隻母石虎抱著小石虎被撞死在路上，地點在苗栗縣造橋台13甲路段，公路總局也前往事發地點勘查。