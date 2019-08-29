中秋訂票太踴躍 高鐵再開6加班車周六開放搶票

2019-08-29 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



台灣高鐵公司今天宣布中秋節假期疏運再增開六班次列車。圖／記者曹悅華攝影 分享 facebook 中秋節假期疏運期間（9月12日至16日）旅客預購情況踴躍，台灣高鐵公司為加強服務旅客返鄉及旅遊需求，經檢視運能調度後，決定再加開六班次列車（南下四班、北上兩班），31日（六）凌晨零時起開放購票，歡迎旅客多加利用。

高鐵公司說，為方便尚未訂位的旅客規劃行程，每日於企業網站公布疏運期間標準車廂對號座熱銷車次資訊，旅客可於購票前先行上網查詢。

高鐵公司統計：截至今天上午8時止，累計預訂對號座車票達23萬餘張，熱銷車次分布時段包括南下為放假前夕9月12日（四）下午3時以後、9月13日（五）下午1時30分以前；北上則是9月15日（日）中秋節假期收假日上午9時15分以後。建議尚未訂位之旅客可考慮預訂本次再加開之班次。

高鐵公司說，今年中秋節疏運期間，總計加開149班次列車（南下69班、北上80班），五天提供869班次列車的旅運服務。考量連假收假日之北上晨間時段對號座需求較自由座高，故於9月15日（日）將部分車次調整為十節對號座車廂（第11、12車為自由座車廂），其他時段各車次則依旅運需求仍規劃提供三至五節自由座車廂。

高鐵公司說，中秋節假期旅客眾多，高鐵公司將於疏運期間在各車站加派人力、協助引導，並將持續觀察車站人潮，同時依照及考量列車運能調度、組員人力等狀況，機動加開全車自由座列車（第六節商務車廂除外），以加強疏運旅客。