台鐵中秋節票凌晨開賣 前20分鐘訂走15萬張

2019-08-29 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



台鐵中秋連假加開班次今凌晨開放訂票。本報資料照片 分享 facebook 中秋假期來臨，台鐵局加開159班次，今凌晨零時開放搶票。台鐵局說9月12日（周四）下午到9月13日（周五）上午，東西幹線長途自強號座位皆完售。

民眾鍾小姐說，自己使用網頁版完全訂不了，不過開手機的APP就訂到了。台鐵局說，第一分鐘的確有大量筆數進來，網頁版也較多人使用，前20分鐘完成9萬3427筆，共15萬3985張，跟端午節相比略增。

台鐵局說，於今天零時起，開放108年中秋節連續假期（108年9月12日至9月16日）全線電話語音、網路及超商訂票，截至上午9時止，總計完成15萬1238筆、24萬2337張訂票。

台鐵局說，東部幹線部分，台北往花蓮、台東方向，9月12日2時至9月13日下午3時，長途自強號座位已售完；台東、花蓮往台北方向9月15日上午8時以後長途自強號座位已售完。

西部幹線方面，台鐵局說，台北往高雄方向，9月12日下午3時至9月13日上午11時，長途自強號座位已售完；高雄往台北方向，9月15日上午10時以後長途自強號座位已售完。

至於南迴列車，台鐵局說高雄往台東方向，長途各車次自強號尚有座位；台東往高雄方向；長途各車次自強號尚有座位。

台鐵局說，其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。

另外，加開北花對號區間快車預訂概況，台鐵局說，9月13日台北往花蓮5684次座位已售完，9月15日花蓮往台北5685次座位已售完，其餘各日期及車次尚有座位。另9月12日至9月15日東線四班實名制列車，將於8月30日零時起開放108年8月1日以前設籍花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民網路訂票。