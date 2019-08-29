故宮南院水舞秀最後4天 肉形石、翠玉白菜接著來

2019-08-29 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



國立故宮博物院嘉義縣南部院區，6月底至9月1日戶外園區景觀湖，演出音樂水舞秀、3D水幕電影，即將在本週日畫下句點，9月3日起將展出人氣國寶「清肉形石」，明年農曆春節假期前，還將展出翠玉白菜。

故宮南院表示，音樂水舞秀只剩最後4天，平日下午2時30分、假日上午10時30分起至夜間9時30分，整點及半點演出5分鐘的音樂水舞秀；夜間7時至9時30分3D水幕投影，遊客中心前另有新住民美食攤位，歡迎把握最後機會，一覽南院水鏡聲光之美。

另國立故宮博物院人氣國寶「清肉形石」，9月3日起將再度到嘉義縣故宮南院展出，延續「泥土的座標-院藏陶瓷展」熱度；為慶祝教師節及軍人節，9月1日至30日持教師證或學校職員證，故宮南、北院區免費參觀；故宮南院9月3日至10日加碼「敬軍周」，軍人憑證件及1名同行者，免費入館。

人氣國寶「肉形石」9月3日將在故宮南院二樓至寶廳展出，展期至明年1月19日止。故宮南院開館時規劃「南北故宮‧國寶薈萃」特展，明星展件「清 翠玉白菜」及「清 肉形石」展出引發熱烈討論，吸引遊客，下月「肉形石」再度在南院展出與國人相見！

「肉形石」質地是不透明玉髓，文理層層堆疊，工匠先修整出肉的形狀，並在上層鑽上細密的點營造毛細孔的效果，最後染上紅褐色讓肉皮好像浸過醬油一樣。一方冷硬的石頭，變身令人垂涎的紅燒肉，與「翠玉白菜」同列故宮巧雕名作。