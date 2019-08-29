親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎列車掀波瀾
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

為何大陸消費者塞爆Costco 卻不在亞馬遜和特易購消費

小英的承諾有多廉價？答應學生不幹這事 結果樂在其中

故宮南院水舞秀最後4天 肉形石、翠玉白菜接著來

2019-08-29 09:30聯合報 記者卜敏正╱即時報導

國立故宮博物院嘉義縣南部院區，6月底至9月1日戶外園區景觀湖，演出音樂水舞秀、3D水幕電影，即將在本週日畫下句點，9月3日起將展出人氣國寶「清肉形石」，明年農曆春節假期前，還將展出翠玉白菜

故宮南院表示，音樂水舞秀只剩最後4天，平日下午2時30分、假日上午10時30分起至夜間9時30分，整點及半點演出5分鐘的音樂水舞秀；夜間7時至9時30分3D水幕投影，遊客中心前另有新住民美食攤位，歡迎把握最後機會，一覽南院水鏡聲光之美。

另國立故宮博物院人氣國寶「清肉形石」，9月3日起將再度到嘉義縣故宮南院展出，延續「泥土的座標-院藏陶瓷展」熱度；為慶祝教師節及軍人節，9月1日至30日持教師證或學校職員證，故宮南、北院區免費參觀；故宮南院9月3日至10日加碼「敬軍周」，軍人憑證件及1名同行者，免費入館。

人氣國寶「肉形石」9月3日將在故宮南院二樓至寶廳展出，展期至明年1月19日止。故宮南院開館時規劃「南北故宮‧國寶薈萃」特展，明星展件「清 翠玉白菜」及「清 肉形石」展出引發熱烈討論，吸引遊客，下月「肉形石」再度在南院展出與國人相見！

「肉形石」質地是不透明玉髓，文理層層堆疊，工匠先修整出肉的形狀，並在上層鑽上細密的點營造毛細孔的效果，最後染上紅褐色讓肉皮好像浸過醬油一樣。一方冷硬的石頭，變身令人垂涎的紅燒肉，與「翠玉白菜」同列故宮巧雕名作。

故宮南院也透露，吸引國內外遊客的國寶「翠玉白菜」，預定明年除夕前完成故宮南院策展，接續肉形石展出，春節假期歡迎遊客到故宮南院欣賞國寶。

故宮南院音樂水舞秀、3D水幕電影，即將在本週日畫下句點。圖／故宮南院提供
故宮南院音樂水舞秀、3D水幕電影，即將在本週日畫下句點。圖／故宮南院提供
分享
故宮南院音樂水舞秀、3D水幕電影，即將在本週日畫下句點。圖／故宮南院提供
故宮南院音樂水舞秀、3D水幕電影，即將在本週日畫下句點。圖／故宮南院提供
分享
故宮人氣國寶「翠玉白菜」，預定明年除夕前完成故宮南院策展，接續肉形石展出。圖／故...
故宮人氣國寶「翠玉白菜」，預定明年除夕前完成故宮南院策展，接續肉形石展出。圖／故宮博物院提供
分享
故宮南院音樂水舞秀、3D水幕電影，即將在本週日畫下句點。圖／故宮南院提供
故宮南院音樂水舞秀、3D水幕電影，即將在本週日畫下句點。圖／故宮南院提供
分享
故宮人氣國寶「肉形石」9月3日將在故宮南院二樓至寶廳展出，展期至明年1月19日止...
故宮人氣國寶「肉形石」9月3日將在故宮南院二樓至寶廳展出，展期至明年1月19日止。圖／故宮博物院提供
分享

故宮南院國寶翠玉白菜

相關新聞

吳德榮：下周恐颱風生成模擬不侵台 不確定性高

2019-08-29 07:48

午後雷雨機率增 山區南部雨勢大

2019-08-29 09:05

吃大蒜延緩心血管疾病 營養師傳授最佳吃法

2019-08-29 08:01

阿里山林鐵隧道環評過關 目標112年全線通車

2019-08-29 00:59

聖保祿醫院沈雅蓮修女60年：1天做1件事一切天主幫忙

2019-08-29 09:25

「台灣」小行星 今晚最接近台灣

2019-08-29 00:25

健康你我他／天鵝嚇哭孫女 從此不敢帶幼童出國

2019-08-28 23:39

生吃大蒜 能預防心血管疾病

2019-08-28 23:39

恩主公醫院器捐推廣 24人簽署同意書

2019-08-28 23:39

失智咖啡館獲贊助 暫解關門危機

2019-08-28 23:39

失智咖啡館關門危機暫解 醫盼建立可長可久營運方式

2019-08-28 21:47

危險！樓下鄰居裝潢入住後 他家「地板發熱到30度」

2019-08-28 21:33

把握最後一天！越捷航空開航台北-峴港 下午1點到3點機票0元起

2019-08-28 21:12

衛福部新增第3家醫院 花蓮慈濟也能做細胞療法

2019-08-28 21:08

影／家庭照顧者化身演員 帶你進入長照最血淋淋真實生活

2019-08-28 20:58

影／她9年為偏癱爸忙到忘了自己 化身惡魔吼出寂寞

2019-08-28 20:19

想外帶餐點給過世舅舅吃…茹絲葵「超暖舉動」讓他秒鼻酸

2019-08-28 20:00

以「台灣」命名的小行星 29日午夜最貼近台灣

2019-08-28 19:48

猝死風險高2.5倍 名廚詹姆士為治這病差點失去味覺

2019-08-28 19:48

外送員明午將大規模罷工 UberEats：歡迎表示意見

2019-08-28 18:22

陳文茜臉手如癱瘓 醫師：恐年長、長期服用類固醇

2019-08-28 18:08

郭台銘造訪Young記憶會館 確定贊助3年400萬

2019-08-28 17:16

影／「鬼工作」敢應徵嗎？六福村發英雄帖徵百人當鬼

2019-08-28 17:05

影／夏燥熱氣虛 中醫師：可含蔘片補元氣

2019-08-28 16:36

工研院、長庚合作互動模組 手術下刀更精準

2019-08-28 16:24

開心買房孝敬父母 抽水馬達啟動傳巨響讓他快暈倒

2019-08-28 16:20

【黃色笑話】「打敗」

2019-08-28 16:18

一芳砸重金搶救買氣 還有快30家洽談等加盟

2019-08-28 16:14

外送員打游擊戰喊罷工 要讓UberEATS「感到痛」

2019-08-28 15:46

台灣人、中國人都愛瘋了 Costco到底紅什麼？

2019-08-28 15:25

外送員今明兩天串連「罷工」 UberEATS：沒影響

2019-08-28 15:11

女視障洗腎夫不離棄 妹捐腎加大愛胰臟獲重生

2019-08-28 15:04

加盟主組自救會！「一芳」：投入4千萬行銷 將送百台國產電動車

2019-08-28 15:03

病非典型溶血性尿毒症候群 1年藥費1500萬 健保給付保命

2019-08-28 14:28

體重60公斤日吃5公克生蒜 有助預防心血管病

2019-08-28 14:27

「不想再煎熬」同志結婚後急辦收養

2019-08-28 14:13

單身男收養全台第一人 給遲緩兒一個家

2019-08-28 14:12

不滿變相剝削 UberEATS外送員明串連中午罷工

2019-08-28 13:37

游完泳眼睛紅腫不是氯氣的錯 而是有人在泳池尿尿

2019-08-28 13:03
看更多

熱門文章

好市多買褲子口袋被封死 上網發問網友解答：買到好貨

2019-08-28 12:53

陳文茜臉手如癱瘓 醫師：恐年長、長期服用類固醇

2019-08-28 18:08

危險！樓下鄰居裝潢入住後 他家「地板發熱到30度」

2019-08-28 21:33

不滿變相剝削 UberEATS外送員明串連中午罷工

2019-08-28 13:37

石虎案江孟芝神隱五天發四點聲明 將捐25萬給特生

2019-08-28 12:29

台灣人、中國人都愛瘋了 Costco到底紅什麼？

2019-08-28 15:25

外送員打游擊戰喊罷工 要讓UberEATS「感到痛」

2019-08-28 15:46

外送員今明兩天串連「罷工」 UberEATS：沒影響

2019-08-28 15:11

猝死風險高2.5倍 名廚詹姆士為治這病差點失去味覺

2019-08-28 19:48

彩繪車廂台、俄石虎圖都要用 林佳龍指示給設計費

2019-08-28 10:44

超商15元隱藏版飲料 網友激推「真的好喝」

2019-08-28 12:57

加盟主組自救會！「一芳」：投入4千萬行銷 將送百台國產電動車

2019-08-28 15:03

你選對科系了嗎？讀這些科系學門將有好「薪」情

2019-08-28 20:02

賈靜雯入圍金鐘獎最佳女主角 坦言心情卻是「大家不要來吵我」

2019-08-28 16:00

一芳砸重金搶救買氣 還有快30家洽談等加盟

2019-08-28 16:14

UberEATS外送員 發起全台怠工爭勞權

2019-08-29 00:36

博士學歷薪資最增值？學者：若教職只能靠升等大幅加薪

2019-08-28 11:57

無卡族福音！LINE Pay一卡通現在小七也能用 最多30%回饋

2019-08-28 15:41

台大研究：吃紅肉配大蒜 有助減緩心血管疾病發生率

2019-08-28 11:15

他請喪假被要求「改期」 公司辯稱：沒違反規定

2019-08-28 14:24

淡海輕軌9月起再縮短班距！下班這時段縮為12分鐘

2019-08-28 10:54

吳德榮：下周恐颱風生成模擬不侵台 不確定性高

2019-08-29 07:48

吃大蒜延緩心血管疾病 營養師傳授最佳吃法

2019-08-29 08:01

信義區全新夢幻粉紅火鍋店「美滋鍋」 270坪店裝曝光

2019-08-28 18:21

林佳龍火大指正觀光局 黃暐瀚：拚觀光也適用9字訣

2019-08-28 14:40

開心買房孝敬父母 抽水馬達啟動傳巨響讓他快暈倒

2019-08-28 16:20

「台灣」小行星 今晚最接近台灣

2019-08-29 00:25

郭台銘造訪Young記憶會館 確定贊助3年400萬

2019-08-28 17:16

外送員明午將大規模罷工 UberEats：歡迎表示意見

2019-08-28 18:22

每日星座運勢／獅子向外開發助財運 異性緣旺旺日

2019-08-29 00:00

從平均加薪資幅度解讀 學者：讀博士CP值較低

2019-08-28 13:36

台灣藝術家的石虎藝術創作 不比俄羅斯差

2019-08-28 11:41

林佳龍指彩繪車原創性有瑕疵 觀光局長：要看如何定義

2019-08-28 12:25

林佳龍下令接受俄插畫家美意 承認有疏失一定要改正

2019-08-28 15:35

每天花數小時玩史萊姆 女童手指腫漲指紋消失

2019-08-28 11:49

以「台灣」命名的小行星 29日午夜最貼近台灣

2019-08-28 19:48

健保一年給付1500萬元 這罕病患者感謝德政

2019-08-28 10:50

平溪嶺腳站秘境 深入一探石窟大瀑布壯麗景色

2019-08-28 12:42

影／石虎變花豹！集集列車風暴交長急滅火：從爭議變喜劇

2019-08-28 18:01

市場新高價！全家「北海道函館直送3.7牛乳」北部限定

2019-08-28 19:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top