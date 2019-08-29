聖保祿醫院沈雅蓮修女60年：1天做1件事一切天主幫忙

2019-08-29 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



沈雅蓮常謙虛說「我只是一個平凡的修女，所有一切都是天主幫忙，天主所成就做出來的」。圖／台灣聖保祿醫院提供 分享 facebook 「這一切都是天主做工，感謝天主。」曾獲醫療奉獻獎、桃園奉獻獎及外籍宗教人士表揚的聖保祿醫院院長沈雅蓮修女，入香港沙爾德聖保祿修女會成為修女60年，有42年黃金歲月奉獻在台灣聖保祿醫院，讓ㄧ度面臨幾乎關閉困境的醫院，成為現在具規模的區域教學醫院。

聖保祿醫院同事今天用「朵朵神花獻讚禧 份份恩情慶新猷」心情，為她舉行「入會鑽慶感恩聖祭」，感謝她無私的奉獻付出。

昨天下午，聖保祿醫院7樓會議廳裝飾布置既溫馨又喜樂，賀客盈門，來自美國、香港等地親友、修女及醫院員工122位齊聚一堂，參加沈雅蓮修女進會鑽慶感恩聖祭，同頌主恩分享喜悅，鑽慶彌撒由新竹教區李克勉主教主禮，桃園區4位神父共祭，典禮隆重莊嚴。李克勉主教將教宗的降福狀交給沈雅蓮修女，現場響起熱烈掌聲，肯定沈修女長期為台灣聖保祿醫院的付出與奉獻。

現年83歲沈雅蓮修女，5歲時接觸天主教，18歲領洗，23歲在香港入修會發終身願成為修女。入修會後，前往澳門護士學校進修，之後服務於香港聖保祿醫院。1967年(31歲)派到台灣服務，她克服人生地不熟、語言不同、飲食及文化差異種種困難，每天向天主祈禱，努力適應並融入本地的生活，沒想到台灣竟成為沈修女的故鄉。

除了1976至1986年回香港，沈雅蓮修女在台灣已經服務42年，修女無私奉獻宣揚天主福音，民國98年榮獲桃園縣政府的桃園奉獻獎，民國99年獲得厚生基金會頒醫療奉獻獎，104年獲內政部外籍宗教人士肯定表揚。

1970年（34歲）沈雅蓮修女接下聖保祿醫院院長職務，承擔修會在台灣的醫療傳愛使命經營醫院，她秉持「一天做一件事，一個月就可以做30件事」理念，照顧經濟弱勢族群；醫院當時號稱「外國醫院」受到民眾信任，孕婦流行到「外國醫院」生產，創下婦產科高峰，也成為聖保祿醫療特色。