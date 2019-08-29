親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎列車掀波瀾
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

為何大陸消費者塞爆Costco 卻不在亞馬遜和特易購消費

小英的承諾有多廉價？答應學生不幹這事 結果樂在其中

聖保祿醫院沈雅蓮修女60年：1天做1件事一切天主幫忙

2019-08-29 09:25聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

沈雅蓮常謙虛說「我只是一個平凡的修女，所有一切都是天主幫忙，天主所成就做出來的」...
沈雅蓮常謙虛說「我只是一個平凡的修女，所有一切都是天主幫忙，天主所成就做出來的」。圖／台灣聖保祿醫院提供
分享
「這一切都是天主做工，感謝天主。」曾獲醫療奉獻獎、桃園奉獻獎及外籍宗教人士表揚的聖保祿醫院院長沈雅蓮修女，入香港沙爾德聖保祿修女會成為修女60年，有42年黃金歲月奉獻在台灣聖保祿醫院，讓ㄧ度面臨幾乎關閉困境的醫院，成為現在具規模的區域教學醫院。

聖保祿醫院同事今天用「朵朵神花獻讚禧 份份恩情慶新猷」心情，為她舉行「入會鑽慶感恩聖祭」，感謝她無私的奉獻付出。

昨天下午，聖保祿醫院7樓會議廳裝飾布置既溫馨又喜樂，賀客盈門，來自美國、香港等地親友、修女及醫院員工122位齊聚一堂，參加沈雅蓮修女進會鑽慶感恩聖祭，同頌主恩分享喜悅，鑽慶彌撒由新竹教區李克勉主教主禮，桃園區4位神父共祭，典禮隆重莊嚴。李克勉主教將教宗的降福狀交給沈雅蓮修女，現場響起熱烈掌聲，肯定沈修女長期為台灣聖保祿醫院的付出與奉獻。

現年83歲沈雅蓮修女，5歲時接觸天主教，18歲領洗，23歲在香港入修會發終身願成為修女。入修會後，前往澳門護士學校進修，之後服務於香港聖保祿醫院。1967年(31歲)派到台灣服務，她克服人生地不熟、語言不同、飲食及文化差異種種困難，每天向天主祈禱，努力適應並融入本地的生活，沒想到台灣竟成為沈修女的故鄉。

除了1976至1986年回香港，沈雅蓮修女在台灣已經服務42年，修女無私奉獻宣揚天主福音，民國98年榮獲桃園縣政府的桃園奉獻獎，民國99年獲得厚生基金會頒醫療奉獻獎，104年獲內政部外籍宗教人士肯定表揚。

1970年（34歲）沈雅蓮修女接下聖保祿醫院院長職務，承擔修會在台灣的醫療傳愛使命經營醫院，她秉持「一天做一件事，一個月就可以做30件事」理念，照顧經濟弱勢族群；醫院當時號稱「外國醫院」受到民眾信任，孕婦流行到「外國醫院」生產，創下婦產科高峰，也成為聖保祿醫療特色。

1986年沈雅蓮從香港回到台灣擔任聖保祿醫院院長到現在，以她的智慧、勇氣，迎接挑戰，提升醫療品質，並開始從事山地醫療、愛心送餐等社區關懷。她常說「我只是一個平凡的修女，所有一切都是天主幫忙，天主所成就做出來的」，並以聖詠集的話「我的靈魂，請向上主讚頌，請你不要忘記祂的恩寵」提醒自己並和其他人分享勉勵。

來自美國、香港等地親友、修女齊聚一堂，參加沈雅蓮修女進會鑽慶感恩聖祭。圖／台灣聖...
來自美國、香港等地親友、修女齊聚一堂，參加沈雅蓮修女進會鑽慶感恩聖祭。圖／台灣聖保祿醫院提供
分享
李克勉主教將教宗的降福狀交給沈雅蓮修女。圖／台灣聖保祿醫院提供
李克勉主教將教宗的降福狀交給沈雅蓮修女。圖／台灣聖保祿醫院提供
分享
聖保祿醫院院長沈雅蓮修女（中）成為修女60年，有42年黃金歲月奉獻在台灣聖保祿醫...
聖保祿醫院院長沈雅蓮修女（中）成為修女60年，有42年黃金歲月奉獻在台灣聖保祿醫院。圖／台灣聖保祿醫院提供
分享

香港新竹婦產科

相關新聞

吳德榮：下周恐颱風生成模擬不侵台 不確定性高

2019-08-29 07:48

午後雷雨機率增 山區南部雨勢大

2019-08-29 09:05

吃大蒜延緩心血管疾病 營養師傳授最佳吃法

2019-08-29 08:01

阿里山林鐵隧道環評過關 目標112年全線通車

2019-08-29 00:59

故宮南院水舞秀最後4天 肉形石、翠玉白菜接著來

2019-08-29 09:30

「台灣」小行星 今晚最接近台灣

2019-08-29 00:25

健康你我他／天鵝嚇哭孫女 從此不敢帶幼童出國

2019-08-28 23:39

生吃大蒜 能預防心血管疾病

2019-08-28 23:39

恩主公醫院器捐推廣 24人簽署同意書

2019-08-28 23:39

失智咖啡館獲贊助 暫解關門危機

2019-08-28 23:39

失智咖啡館關門危機暫解 醫盼建立可長可久營運方式

2019-08-28 21:47

危險！樓下鄰居裝潢入住後 他家「地板發熱到30度」

2019-08-28 21:33

把握最後一天！越捷航空開航台北-峴港 下午1點到3點機票0元起

2019-08-28 21:12

衛福部新增第3家醫院 花蓮慈濟也能做細胞療法

2019-08-28 21:08

影／家庭照顧者化身演員 帶你進入長照最血淋淋真實生活

2019-08-28 20:58

影／她9年為偏癱爸忙到忘了自己 化身惡魔吼出寂寞

2019-08-28 20:19

想外帶餐點給過世舅舅吃…茹絲葵「超暖舉動」讓他秒鼻酸

2019-08-28 20:00

以「台灣」命名的小行星 29日午夜最貼近台灣

2019-08-28 19:48

猝死風險高2.5倍 名廚詹姆士為治這病差點失去味覺

2019-08-28 19:48

外送員明午將大規模罷工 UberEats：歡迎表示意見

2019-08-28 18:22

陳文茜臉手如癱瘓 醫師：恐年長、長期服用類固醇

2019-08-28 18:08

郭台銘造訪Young記憶會館 確定贊助3年400萬

2019-08-28 17:16

影／「鬼工作」敢應徵嗎？六福村發英雄帖徵百人當鬼

2019-08-28 17:05

影／夏燥熱氣虛 中醫師：可含蔘片補元氣

2019-08-28 16:36

工研院、長庚合作互動模組 手術下刀更精準

2019-08-28 16:24

開心買房孝敬父母 抽水馬達啟動傳巨響讓他快暈倒

2019-08-28 16:20

【黃色笑話】「打敗」

2019-08-28 16:18

一芳砸重金搶救買氣 還有快30家洽談等加盟

2019-08-28 16:14

外送員打游擊戰喊罷工 要讓UberEATS「感到痛」

2019-08-28 15:46

台灣人、中國人都愛瘋了 Costco到底紅什麼？

2019-08-28 15:25

外送員今明兩天串連「罷工」 UberEATS：沒影響

2019-08-28 15:11

女視障洗腎夫不離棄 妹捐腎加大愛胰臟獲重生

2019-08-28 15:04

加盟主組自救會！「一芳」：投入4千萬行銷 將送百台國產電動車

2019-08-28 15:03

病非典型溶血性尿毒症候群 1年藥費1500萬 健保給付保命

2019-08-28 14:28

體重60公斤日吃5公克生蒜 有助預防心血管病

2019-08-28 14:27

「不想再煎熬」同志結婚後急辦收養

2019-08-28 14:13

單身男收養全台第一人 給遲緩兒一個家

2019-08-28 14:12

不滿變相剝削 UberEATS外送員明串連中午罷工

2019-08-28 13:37

游完泳眼睛紅腫不是氯氣的錯 而是有人在泳池尿尿

2019-08-28 13:03
看更多

熱門文章

好市多買褲子口袋被封死 上網發問網友解答：買到好貨

2019-08-28 12:53

陳文茜臉手如癱瘓 醫師：恐年長、長期服用類固醇

2019-08-28 18:08

危險！樓下鄰居裝潢入住後 他家「地板發熱到30度」

2019-08-28 21:33

不滿變相剝削 UberEATS外送員明串連中午罷工

2019-08-28 13:37

石虎案江孟芝神隱五天發四點聲明 將捐25萬給特生

2019-08-28 12:29

台灣人、中國人都愛瘋了 Costco到底紅什麼？

2019-08-28 15:25

外送員打游擊戰喊罷工 要讓UberEATS「感到痛」

2019-08-28 15:46

外送員今明兩天串連「罷工」 UberEATS：沒影響

2019-08-28 15:11

猝死風險高2.5倍 名廚詹姆士為治這病差點失去味覺

2019-08-28 19:48

彩繪車廂台、俄石虎圖都要用 林佳龍指示給設計費

2019-08-28 10:44

超商15元隱藏版飲料 網友激推「真的好喝」

2019-08-28 12:57

加盟主組自救會！「一芳」：投入4千萬行銷 將送百台國產電動車

2019-08-28 15:03

你選對科系了嗎？讀這些科系學門將有好「薪」情

2019-08-28 20:02

賈靜雯入圍金鐘獎最佳女主角 坦言心情卻是「大家不要來吵我」

2019-08-28 16:00

一芳砸重金搶救買氣 還有快30家洽談等加盟

2019-08-28 16:14

UberEATS外送員 發起全台怠工爭勞權

2019-08-29 00:36

博士學歷薪資最增值？學者：若教職只能靠升等大幅加薪

2019-08-28 11:57

無卡族福音！LINE Pay一卡通現在小七也能用 最多30%回饋

2019-08-28 15:41

台大研究：吃紅肉配大蒜 有助減緩心血管疾病發生率

2019-08-28 11:15

他請喪假被要求「改期」 公司辯稱：沒違反規定

2019-08-28 14:24

淡海輕軌9月起再縮短班距！下班這時段縮為12分鐘

2019-08-28 10:54

吳德榮：下周恐颱風生成模擬不侵台 不確定性高

2019-08-29 07:48

吃大蒜延緩心血管疾病 營養師傳授最佳吃法

2019-08-29 08:01

信義區全新夢幻粉紅火鍋店「美滋鍋」 270坪店裝曝光

2019-08-28 18:21

林佳龍火大指正觀光局 黃暐瀚：拚觀光也適用9字訣

2019-08-28 14:40

「台灣」小行星 今晚最接近台灣

2019-08-29 00:25

開心買房孝敬父母 抽水馬達啟動傳巨響讓他快暈倒

2019-08-28 16:20

郭台銘造訪Young記憶會館 確定贊助3年400萬

2019-08-28 17:16

外送員明午將大規模罷工 UberEats：歡迎表示意見

2019-08-28 18:22

每日星座運勢／獅子向外開發助財運 異性緣旺旺日

2019-08-29 00:00

從平均加薪資幅度解讀 學者：讀博士CP值較低

2019-08-28 13:36

台灣藝術家的石虎藝術創作 不比俄羅斯差

2019-08-28 11:41

林佳龍指彩繪車原創性有瑕疵 觀光局長：要看如何定義

2019-08-28 12:25

林佳龍下令接受俄插畫家美意 承認有疏失一定要改正

2019-08-28 15:35

每天花數小時玩史萊姆 女童手指腫漲指紋消失

2019-08-28 11:49

以「台灣」命名的小行星 29日午夜最貼近台灣

2019-08-28 19:48

健保一年給付1500萬元 這罕病患者感謝德政

2019-08-28 10:50

平溪嶺腳站秘境 深入一探石窟大瀑布壯麗景色

2019-08-28 12:42

影／石虎變花豹！集集列車風暴交長急滅火：從爭議變喜劇

2019-08-28 18:01

市場新高價！全家「北海道函館直送3.7牛乳」北部限定

2019-08-28 19:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top