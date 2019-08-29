吃大蒜延緩心血管疾病 營養師傳授最佳吃法

2019-08-29 08:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



常吃紅肉容易導致心血管疾病，台大最新研究發現，若一天吃四分之三顆大蒜，就會產生抑制氧化三甲胺生成的功能，預防心血管疾病。想要吸收大蒜完整營養，烹飪有訣竅，營養師指出，生食大蒜更能吸收完整營養素，但胃不好者，可選在菜肴起鍋前再拌炒，降低刺激感。

翻開中式食譜，大蒜煮法百百種，烹煮前拍碎大蒜不僅是方便爆香，更可以加速營養素釋放。好食課執行長暨營養師林世航說，大蒜剁碎會生成一種號稱「天然抗生素」的「蒜素」，可提升免疫細胞活性，另外，烹飪肉類、全穀類時，加入大蒜除提味外，蒜素會和維生素B1形成複合物，提升吸收率。

營養師大多建議大蒜生吃，林世航進一步解釋，蒜素需酵素作用才會形成，煮熟後的酵素會失活，就無法轉換。若不敢生吃，新光醫院營養師夏子雯建議，可在菜肴起鍋前再拌炒，但不建議炒到完全沒有辛辣味，這樣表示內含營養素下降。

另外，大蒜的硫化物雖被認為對身體有益，但大蒜也易刺激胃黏膜引起胃痛，胃不好的人最好不要生吃大蒜，以免刺激胃粘膜，導致惡心、嘔吐。夏子雯以自己為例，她就屬於空腹吃大蒜容易胃痛類型，甚至吃一顆就會感到不適。