吳德榮：下周恐颱風生成模擬不侵台 不確定性高

2019-08-29 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



下周在南海、呂宋島北方可能各有一個熱帶擾動發展，氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，雖然模式模擬發展成颱機率高，模擬路徑未侵台，不過不確性高還要觀察。

吳德榮說，楊柳颱風偏西進行，今天暴風圈掠過海南島南部，明將登陸越南的北部。最新（28日20時）歐洲模式（ECMWF左圖）及美國模式（GFS右圖）模擬下周二（3日）20時天氣圖顯示，南海有熱帶擾動發展，兩模式模擬強度不同，位置差異也很大；美國模式（GFS）模擬則另有一擾動在呂宋島東北方。

他表示，模式模擬南海的熱帶擾動發展成颱風的機率高，但模擬未侵襲台灣；由於與台灣的距離並不算遠，且是模式第6天的模擬，有一定的誤差；所以台灣是否會受到影響還不確定。

吳德榮說，今天水氣略增，各地大多為多雲時晴，高溫略降、仍悶熱，要注意防曬、防中暑；西半部午後有局部陣雨或雷雨，花東雲量較多、亦有局部短暫陣雨。今日氣溫：北部25至35度、中部26至35度、南部25至34度、東部24至34度。明天、周六（30、31日）台灣附近水氣增多，氣溫稍降；各地有局部短暫陣雨的機率。

他指出，下周日、一（1、2日）台灣附近水氣逐漸減少，天氣稍好轉，氣溫略升；下周二、三（3、4日）熱帶系統外圍水氣影響，各地有局部陣雨的機率，西半部午後有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢。