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吳德榮：下周恐颱風生成模擬不侵台 不確定性高

2019-08-29 07:48聯合報 記者雷光涵╱即時報導

下周在南海、呂宋島北方可能各有一個熱帶擾動發展，氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，雖然模式模擬發展成颱機率高，模擬路徑未侵台，不過不確性高還要觀察。

吳德榮說，楊柳颱風偏西進行，今天暴風圈掠過海南島南部，明將登陸越南的北部。最新（28日20時）歐洲模式（ECMWF左圖）及美國模式（GFS右圖）模擬下周二（3日）20時天氣圖顯示，南海有熱帶擾動發展，兩模式模擬強度不同，位置差異也很大；美國模式（GFS）模擬則另有一擾動在呂宋島東北方。

他表示，模式模擬南海的熱帶擾動發展成颱風的機率高，但模擬未侵襲台灣；由於與台灣的距離並不算遠，且是模式第6天的模擬，有一定的誤差；所以台灣是否會受到影響還不確定。

吳德榮說，今天水氣略增，各地大多為多雲時晴，高溫略降、仍悶熱，要注意防曬、防中暑；西半部午後有局部陣雨或雷雨，花東雲量較多、亦有局部短暫陣雨。今日氣溫：北部25至35度、中部26至35度、南部25至34度、東部24至34度。明天、周六（30、31日）台灣附近水氣增多，氣溫稍降；各地有局部短暫陣雨的機率。

他指出，下周日、一（1、2日）台灣附近水氣逐漸減少，天氣稍好轉，氣溫略升；下周二、三（3、4日）熱帶系統外圍水氣影響，各地有局部陣雨的機率，西半部午後有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢。

中央氣象局說，今天太平洋高壓開始減弱，使得位於南海的楊柳颱風外圍雲系得以北上，造成台灣附近水氣增多，花東及恆春半島出現短暫陣雨或雷雨的區域擴大。其他地區雖然大致仍以多雲到晴為主，不過午後雷陣雨將轉趨明顯，山區及南部地區容易出現瞬間較大雨勢；溫度方面天氣還是悶熱，各地高溫普遍在33到35度，尤其大台北仍有局部36度高溫出現的機率，戶外活動請多補充水分。

歐洲模式(左)及美國模式(右圖)模擬下周二20時天氣圖顯示，南海有熱帶擾動發展，...
歐洲模式(左)及美國模式(右圖)模擬下周二20時天氣圖顯示，南海有熱帶擾動發展，兩模式模擬強度不同，位置差異也很大；美國模式模擬則另有一擾動在呂宋島東北方。圖／取自tropical tidbits、「三立準氣象·老大洩天機」專欄
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南海吳德榮高溫

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