親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎列車掀波瀾
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

危險！樓下鄰居裝潢入住後 他家「地板發熱到30度」

失智咖啡館關門危機暫解 醫盼建立可長可久營運方式

2019-08-28 21:47聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

台灣失智症協會為中壯年失智瘲患者，設置全台第一間年輕版的瑞智學堂「Young記憶...
台灣失智症協會為中壯年失智瘲患者，設置全台第一間年輕版的瑞智學堂「Young記憶會館」，課程和空間環境都重新設計。 圖／本報資料照片
分享
本報率先報導國內唯一早發失智關懷場所「Young記憶會館」，因缺乏贊助恐在年底收攤後，引發各界關注，鴻海集團創辦人郭台銘日前前往拜訪，永齡基金會昨天也宣布，未來三年將每年贊助四百萬元，支持Young記憶會館及Young 咖啡坊運作。

我國約有言1萬2000名的早發性失智症患者，患者在65歲以前即失智，對家庭衝擊更勝老年失智症。林口長庚醫院失智症科主治醫師徐榮隆表示，感謝郭董和許多企業及善心人士的關心，展現台灣人的愛心與熱情，對於早發性失智患者來說，會館提供復健及支持非常重要，未來更希望能找到長久延續營下去的方法。

台灣失智症協會曾調查，早發性失智症個案確診前約44%者還在職場上，但確診後仍繼續工作的比率僅剩10%。但能夠繼續工作者，不是自己開業當老闆，就是公司願意提供職務調整，才能繼續留在職場上。徐榮隆也希望，早發性失智症患者的復健能和長照相關科系的課程連結；甚至有更多職場透過職務再設計，接納患者。

徐榮隆也表示，早發性失智症家庭算是「高風險家庭」，少了經濟來源和家庭支柱，連孩子都可能受到影響，政府也應正視並提供就業機會，「處理好一個病人，其實可救一個家。」徐榮隆也呼籲家屬，應鼓勵個案早期診斷、治療和接受復能協助，醫療上也能幫助配偶規畫照顧方式，讓「家」能持續運作下去。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，失智症協會今收到永齡基金會通知，將願意資助Young記憶會館後續三年的經費，詳細的資助情形永齡基金會日後將對外公布，年輕型失智患者所服務的Young咖啡坊以確定至少在後續三年不必打烊，感謝社會各界幫忙。

台灣失智症協會企畫副組長周欣儀表示，Young記憶會館周一到周五提供患者復健、音樂課程、手作活動等，周六則作為「Young咖啡坊」，目前有10位早發性失智症的患者，完成訓練，輪流提供服務。上周六雖逢颱風，仍有上百位民眾到咖啡坊支持早發性失智症的患者，9月28日至29日將在北市華山文創園區推出Young Coffee限定店，也希望各界支持。

失智症

相關新聞

影／家庭照顧者化身演員 帶你進入長照最血淋淋真實生活

2019-08-28 20:58

猝死風險高2.5倍 名廚詹姆士為治這病差點失去味覺

2019-08-28 19:48

危險！樓下鄰居裝潢入住後 他家「地板發熱到30度」

2019-08-28 21:33

以「台灣」命名的小行星 29日午夜最貼近台灣

2019-08-28 19:48

外送員明午將大規模罷工 UberEats：歡迎表示意見

2019-08-28 18:22

陳文茜臉手如癱瘓 醫師：恐年長、長期服用類固醇

2019-08-28 18:08

把握最後一天！越捷航空開航台北-峴港 下午1點到3點機票0元起

2019-08-28 21:12

校園建「綠牆」擋空汙 環保署補助37所學校

2019-08-28 21:08

衛福部新增第3家醫院 花蓮慈濟也能做細胞療法

2019-08-28 21:08

影／她9年為偏癱爸忙到忘了自己 化身惡魔吼出寂寞

2019-08-28 20:19

想外帶餐點給過世舅舅吃…茹絲葵「超暖舉動」讓他秒鼻酸

2019-08-28 20:00

郭台銘造訪Young記憶會館 確定贊助3年400萬

2019-08-28 17:16

影／「鬼工作」敢應徵嗎？六福村發英雄帖徵百人當鬼

2019-08-28 17:05

影／夏燥熱氣虛 中醫師：可含蔘片補元氣

2019-08-28 16:36

工研院、長庚合作互動模組 手術下刀更精準

2019-08-28 16:24

開心買房孝敬父母 抽水馬達啟動傳巨響讓他快暈倒

2019-08-28 16:20

【黃色笑話】「打敗」

2019-08-28 16:18

一芳砸重金搶救買氣 還有快30家洽談等加盟

2019-08-28 16:14

外送員打游擊戰喊罷工 要讓UberEATS「感到痛」

2019-08-28 15:46

台灣人、中國人都愛瘋了 Costco到底紅什麼？

2019-08-28 15:25

外送員今明兩天串連「罷工」 UberEATS：沒影響

2019-08-28 15:11

女視障洗腎夫不離棄 妹捐腎加大愛胰臟獲重生

2019-08-28 15:04

加盟主組自救會！「一芳」：投入4千萬行銷 將送百台國產電動車

2019-08-28 15:03

病非典型溶血性尿毒症候群 1年藥費1500萬 健保給付保命

2019-08-28 14:28

體重60公斤日吃5公克生蒜 有助預防心血管病

2019-08-28 14:27

「不想再煎熬」同志結婚後急辦收養

2019-08-28 14:13

單身男收養全台第一人 給遲緩兒一個家

2019-08-28 14:12

游完泳眼睛紅腫不是氯氣的錯 而是有人在泳池尿尿

2019-08-28 13:03

自認英勇免防曬？ 男性發生熱傷害為女性3倍之多

2019-08-28 12:52

倪重華：台灣流行音樂類型貧乏 應從國高中培養品味

2019-08-28 12:48

平溪嶺腳站秘境 深入一探石窟大瀑布壯麗景色

2019-08-28 12:42

淡海輕軌9月1日起尖峰增班 班距縮短至12分鐘

2019-08-28 12:32

林佳龍指彩繪車原創性有瑕疵 觀光局長：要看如何定義

2019-08-28 12:25

影／月餅入口即化！科大、酒廠、人瑞做健康月餅

2019-08-28 12:21

95歲阿公肋骨骨折 固定手術讓阿公避免劇痛早日復原

2019-08-28 12:09

每天花數小時玩史萊姆 女童手指腫漲指紋消失

2019-08-28 11:49

中秋節怕踩地雷食物 營養師教你自製水晶月餅、烤肉醬

2019-08-28 11:17

台大研究：吃紅肉配大蒜 有助減緩心血管疾病發生率

2019-08-28 11:15

美國爆木瓜沙門氏菌感染 食藥署：我國未進口

2019-08-28 11:06
看更多

熱門文章

好市多買褲子口袋被封死 上網發問網友解答：買到好貨

2019-08-28 12:53

止血！林佳龍將邀俄國插畫家來台參與石虎彩繪列車首航

2019-08-28 00:04

石虎案江孟芝神隱五天發四點聲明 將捐25萬給特生

2019-08-28 12:29

機車考照全面預約制 直衝現場可能排5小時也考不到

2019-08-28 09:08

陳文茜臉手如癱瘓 醫師：恐年長、長期服用類固醇

2019-08-28 18:08

外送員打游擊戰喊罷工 要讓UberEATS「感到痛」

2019-08-28 15:46

台灣人、中國人都愛瘋了 Costco到底紅什麼？

2019-08-28 15:25

外送員今明兩天串連「罷工」 UberEATS：沒影響

2019-08-28 15:11

「用我餘生給遲緩兒新生」全台首位單身男收養嬰兒

2019-08-28 09:11

每日星座運勢／金牛愛就愛得勇敢些 注意工作態度

2019-08-28 00:00

俄羅斯插畫家親繪石虎送台灣 有望登上彩繪列車！

2019-08-27 23:06

9月星座塔羅運勢：處女戀愛機率大增 巨蟹工作能力獲肯定

2019-08-28 06:00

危險！樓下鄰居裝潢入住後 他家「地板發熱到30度」

2019-08-28 21:33

彩繪車廂台、俄石虎圖都要用 林佳龍指示給設計費

2019-08-28 10:44

超商15元隱藏版飲料 網友激推「真的好喝」

2019-08-28 12:57

揭密3000歲的石虎！只有這點跟彩繪列車一樣

2019-08-28 09:00

林佳龍打臉 觀光局長改口：接受俄羅斯設計師美意

2019-08-28 09:02

猝死風險高2.5倍 名廚詹姆士為治這病差點失去味覺

2019-08-28 19:48

加盟主組自救會！「一芳」：投入4千萬行銷 將送百台國產電動車

2019-08-28 15:03

賈靜雯入圍金鐘獎最佳女主角 坦言心情卻是「大家不要來吵我」

2019-08-28 16:00

一芳砸重金搶救買氣 還有快30家洽談等加盟

2019-08-28 16:14

博士學歷薪資最增值？學者：若教職只能靠升等大幅加薪

2019-08-28 11:57

洗臉卻越洗越髒 3種錯誤洗臉方式，用洗臉盆的根本洗不乾淨

2019-08-27 23:33

他請喪假被要求「改期」 公司辯稱：沒違反規定

2019-08-28 14:24

氣象局：未來三天 颱風外圍雲系影響降雨增加

2019-08-28 09:28

無卡族福音！LINE Pay一卡通現在小七也能用 最多30%回饋

2019-08-28 15:41

吳德榮：今高溫紫中線強 留意下周一南海的熱擾動

2019-08-28 07:29

淡海輕軌9月起再縮短班距！下班這時段縮為12分鐘

2019-08-28 10:54

太平山森林鐵路 復駛有望

2019-08-28 00:52

俄國設計師畫石虎圖免費供全台使用 交長上她IG致謝

2019-08-28 01:21

幼女憂獨上法庭半夜偷哭 同志收養程序苦

2019-08-28 09:12

楊柳颱風生成 東南部將有雨

2019-08-27 23:49

【大叔的中年小事】程耀毅／未來三年的幸運一次用光

2019-08-28 06:00

【親子教養】張子筑／三塊餅乾怎麼分

2019-08-28 06:00

你選對科系了嗎？讀這些科系學門將有好「薪」情

2019-08-28 20:02

台大研究：吃紅肉配大蒜 有助減緩心血管疾病發生率

2019-08-28 11:15

開心買房孝敬父母 抽水馬達啟動傳巨響讓他快暈倒

2019-08-28 16:20

【生活的風景】洪彩鑾／豆腐乳的盛會

2019-08-28 06:00

林佳龍火大指正觀光局 黃暐瀚：拚觀光也適用9字訣

2019-08-28 14:40

郭台銘造訪Young記憶會館 確定贊助3年400萬

2019-08-28 17:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top