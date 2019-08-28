失智咖啡館關門危機暫解 醫盼建立可長可久營運方式

2019-08-28 21:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



台灣失智症協會為中壯年失智瘲患者，設置全台第一間年輕版的瑞智學堂「Young記憶會館」，課程和空間環境都重新設計。 圖／本報資料照片 分享 facebook 本報率先報導國內唯一早發失智關懷場所「Young記憶會館」，因缺乏贊助恐在年底收攤後，引發各界關注，鴻海集團創辦人郭台銘日前前往拜訪，永齡基金會昨天也宣布，未來三年將每年贊助四百萬元，支持Young記憶會館及Young 咖啡坊運作。

我國約有言1萬2000名的早發性失智症患者，患者在65歲以前即失智，對家庭衝擊更勝老年失智症。林口長庚醫院失智症科主治醫師徐榮隆表示，感謝郭董和許多企業及善心人士的關心，展現台灣人的愛心與熱情，對於早發性失智患者來說，會館提供復健及支持非常重要，未來更希望能找到長久延續營下去的方法。

台灣失智症協會曾調查，早發性失智症個案確診前約44%者還在職場上，但確診後仍繼續工作的比率僅剩10%。但能夠繼續工作者，不是自己開業當老闆，就是公司願意提供職務調整，才能繼續留在職場上。徐榮隆也希望，早發性失智症患者的復健能和長照相關科系的課程連結；甚至有更多職場透過職務再設計，接納患者。

徐榮隆也表示，早發性失智症家庭算是「高風險家庭」，少了經濟來源和家庭支柱，連孩子都可能受到影響，政府也應正視並提供就業機會，「處理好一個病人，其實可救一個家。」徐榮隆也呼籲家屬，應鼓勵個案早期診斷、治療和接受復能協助，醫療上也能幫助配偶規畫照顧方式，讓「家」能持續運作下去。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，失智症協會今收到永齡基金會通知，將願意資助Young記憶會館後續三年的經費，詳細的資助情形永齡基金會日後將對外公布，年輕型失智患者所服務的Young咖啡坊以確定至少在後續三年不必打烊，感謝社會各界幫忙。

台灣失智症協會企畫副組長周欣儀表示，Young記憶會館周一到周五提供患者復健、音樂課程、手作活動等，周六則作為「Young咖啡坊」，目前有10位早發性失智症的患者，完成訓練，輪流提供服務。上周六雖逢颱風，仍有上百位民眾到咖啡坊支持早發性失智症的患者，9月28日至29日將在北市華山文創園區推出Young Coffee限定店，也希望各界支持。