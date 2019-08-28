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把握最後一天！越捷航空開航台北-峴港 下午1點到3點機票0元起

2019-08-28 21:12聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

玩峴港愈來愈方便，越捷航空宣布今（2019）年12月19日開航台北到峴港航線，以空中巴士A320/A321執飛，最快3小時左右抵達。為了慶祝開航，即日起到8月29日下午1點到3點祭出1.5萬張0元起的超級優惠機票，可把握機會搶票規畫出遊。

越南中部的峴港，四季如夏，年均溫落在22度到29度之間，僅有乾季與雨季的分別，乾季為每年的2月到5月，雨季為每年5月到10月，降雨量最高為350mm。由於峴港氣候宜人，曾被美國國家地理評為人生必到的50個景點之一，有「東方夏威夷」美譽，更在近年被票選為世界10大爆紅城市第一名，受到各國旅客喜愛，台灣前往旅遊的人數也不斷增加。

看準前往峴港旅遊商機，越捷航空於今年12月19日起開通台北飛往峴港往返班機，由空中巴士A320/A321執飛，單趟飛行時間約3小時左右，台北起飛航班為下午3點30分出發，下午5點30分抵達峴港。越南峴港出發航班則是早上10點50分出發，下午2點30分抵達台北。

為了慶祝新航線開航，越捷航空即日起到8月29日間推出1.5萬張的0元優惠機票，下午1點到3點開放搶票，包含台北、台中、台南、高雄到胡志明市，或是河內、峴港等航點，但優惠機票不包含稅及手續費。旅客可透過官網購買今年10月1日到明年6月30日間的機票。

越捷航空將在今年底推出台北到峴港航線，為慶祝新航線開航，祭出0元機票。圖／摘自越...
越捷航空將在今年底推出台北到峴港航線，為慶祝新航線開航，祭出0元機票。圖／摘自越捷航空粉絲專頁
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