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校園建「綠牆」擋空汙 環保署補助37所學校

2019-08-28 21:08聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

秋冬空汙季將至，為加強保護學生環境，環保署今年特別推出「校園清淨綠牆防護專案」，上半年度優先補助空氣品質不良站日數高（AQI>150、即紅色警戒等級）的國民中小學，已核定13縣市37所學校設置，其中台中市10所最多，其次是雲林縣6所，學校綠牆設置將於開學前陸續完成。

環保署表示，依國際針對清淨空氣綠牆改善空氣品質的研究成果顯示，垂直型空氣綠牆可降低二氧化氮（NO2）及懸浮微粒（PM10）濃度約40%及60%；環保署委託的研究團隊初步測試，減量結果亦與國際研究相當。另研究指出，綠牆可降低教室內細懸浮微粒（PM2.5）濃度約10%、臭氧（O3）約30%，同時可降低室內溫度約1.8°C。

環保署表示，台灣受限地形及季節特性，台中以南各縣市在東北季風期間，常因鄰背風面或擴散不良，導致空品橘色警示或紅色警戒。為避免空汙影響學習空間，環保署提出在教室走廊女兒牆外側花台設置懸垂式綠牆，並選擇具淨化空氣效益且低維護管理植物，例如龍吐珠、使君子、武竹、馬纓丹、炮杖花、珊瑚藤、波士頓腎蕨、大鄧柏、薜荔、吊蘭、金銀花等，混合各類植物的「雞尾酒療法」模式，組成天然綠牆屏障，淨化空氣。

環保署表示，綠牆是最自然且節能的淨化空氣設施，可同時達到改善教室空品及綠化環境的效益，執行成效未來可供教育部國教署參考。

環保署長張子敬說，為強化校園空氣品質，將擴大推動「清淨空氣綠牆計畫」，空保處長蔡孟裕今天邀集各縣市政府及教育部國教署共同觀摩綠牆，讓相關單位瞭解綠牆淨化空氣成效。環保署將持續補助有意願設置綠牆的學校，同時推動媒合企業與環保志工認養「清淨空氣綠牆」。

環保署提出「清淨空氣綠牆計畫」，在教室走廊女兒牆外側花台設置懸垂式綠牆。圖／環保...
環保署提出「清淨空氣綠牆計畫」，在教室走廊女兒牆外側花台設置懸垂式綠牆。圖／環保署提供
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環保署空氣品質教育部

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