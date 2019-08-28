親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎列車掀波瀾
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

亞馬遜雨林大火懷疑論 有什麼問題？

影／家庭照顧者化身演員 帶你進入長照最血淋淋真實生活

2019-08-28 20:58聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

「每一次都在徘徊孤單中堅強，每一次就算很受傷也不閃淚光......」，隨著「隱形的翅膀」的歌詞，15名家庭照顧者演員魚貫穿梭在人生跑馬燈中，有的人跌倒再爬起、有的人佇足望向天邊又前行，這樣的開場排演時就讓工作人員淚流滿面，今天正式演出也同樣震撼人心，家庭照顧者演員在舞台建構的世界，忘卻現實，卻強行將觀眾拖進他們最血淋淋的真實生活。

由新北市家庭照顧者關懷協會與遠雄人壽及果陀劇場合作的家庭照顧者舞台劇「小草」今天下午舉行成果展，由15名家庭照顧者，經過12周戲劇工坊編劇、排練，每個人的照顧故事都是一小塊拼圖碎片，拼奏出屬於家庭照顧者的舞台劇世界。有個照顧者在舞台上怒吼、有的人則是痛哭不已，在似真似假的舞台上，他們終於能做自己。

想要正常生活的長男無助地將父親用鐵鍊綁起，妻子氣急敗壞怒吼，不管怎樣都不可以綁爸爸，他是你爸爸，他是人；「爸爸不是我一個人的」小妹與大姐、嫂子取得不了照顧金費用的共識，想找哥哥加入家庭會議，或只聽到一句「和你二嫂講好就好」。這一幕幕都是這15名家庭照顧者真實經歷改編，也是許多家庭每天在上演的悲劇。

果陀劇團導演蔡櫻如是「小草」的導演，她的家中也有一名被照顧者，「雖然我不是主要照顧者，但我能懂」。她專為照顧者演員設計可以抒發情緒的動作與橋段，以枕頭象徵家庭壓力，讓三個演員不客氣互丟，但她不會把事情說明，因為希望照顧者們踏進劇場所建構的世界中，就能忘卻現實世界。

蔡櫻如特別為戲劇添加惡魔與天使兩個對立角色，讓他們出現在不同照顧者身邊，細細呢喃，藉由同個場景出現兩種聲音，讓演員、觀眾感受一件事其實可以有很多不同的選擇。另外，在這部舞台劇中，最特別的其實是在現實生活中是照顧者的人，也可能會在虛構的世界中成為被照顧者。

蔡櫻如和新北市家庭照顧者關懷協會總幹事袁慧文都認為，這樣在真假世界的角色轉換，可以讓原本處於利益衝突的照顧者與被照顧者被打亂，讓這些演員有機會多認識被照顧者的處境，了解為何對方會出現情緒起伏，甚至感受很久都沒出現「被照顧」的感覺。

袁慧文笑著說，希望明年、後年可以繼續演戲給民眾看。因為戲劇的虛構性，能不知不覺讓照顧者說出心裡話，照顧者演員都有類似經歷，可以承接彼此的笑與淚，但目前舞台上的演員清一色都是女性，希望未來能有更多男性照顧者走進劇團，若多點照顧者參加劇團，或許長照悲歌就能少一點。

家庭照顧者舞台劇「小草」今天下午舉行成果展，由15名家庭照顧者，經過12周戲劇工...
家庭照顧者舞台劇「小草」今天下午舉行成果展，由15名家庭照顧者，經過12周戲劇工坊編劇、排練，每個人的照顧故事都是一小塊拼圖碎片，拼湊出屬於家庭照顧者的舞台劇世界。記者陳婕翎／攝影
分享

劇場

相關新聞

猝死風險高2.5倍 名廚詹姆士為治這病差點失去味覺

2019-08-28 19:48

危險！樓下鄰居裝潢入住後 他家「地板發熱到30度」

2019-08-28 21:33

以「台灣」命名的小行星 29日午夜最貼近台灣

2019-08-28 19:48

外送員明午將大規模罷工 UberEats：歡迎表示意見

2019-08-28 18:22

陳文茜臉手如癱瘓 醫師：恐年長、長期服用類固醇

2019-08-28 18:08

把握最後一天！越捷航空開航台北-峴港 下午1點到3點機票0元起

2019-08-28 21:12

校園建「綠牆」擋空汙 環保署補助37所學校

2019-08-28 21:08

衛福部新增第3家醫院 花蓮慈濟也能做細胞療法

2019-08-28 21:08

影／她9年為偏癱爸忙到忘了自己 化身惡魔吼出寂寞

2019-08-28 20:19

想外帶餐點給過世舅舅吃…茹絲葵「超暖舉動」讓他秒鼻酸

2019-08-28 20:00

郭台銘造訪Young記憶會館 確定贊助3年400萬

2019-08-28 17:16

影／「鬼工作」敢應徵嗎？六福村發英雄帖徵百人當鬼

2019-08-28 17:05

影／夏燥熱氣虛 中醫師：可含蔘片補元氣

2019-08-28 16:36

工研院、長庚合作互動模組 手術下刀更精準

2019-08-28 16:24

開心買房孝敬父母 抽水馬達啟動傳巨響讓他快暈倒

2019-08-28 16:20

【黃色笑話】「打敗」

2019-08-28 16:18

一芳砸重金搶救買氣 還有快30家洽談等加盟

2019-08-28 16:14

外送員打游擊戰喊罷工 要讓UberEATS「感到痛」

2019-08-28 15:46

台灣人、中國人都愛瘋了 Costco到底紅什麼？

2019-08-28 15:25

外送員今明兩天串連「罷工」 UberEATS：沒影響

2019-08-28 15:11

女視障洗腎夫不離棄 妹捐腎加大愛胰臟獲重生

2019-08-28 15:04

加盟主組自救會！「一芳」：投入4千萬行銷 將送百台國產電動車

2019-08-28 15:03

病非典型溶血性尿毒症候群 1年藥費1500萬 健保給付保命

2019-08-28 14:28

體重60公斤日吃5公克生蒜 有助預防心血管病

2019-08-28 14:27

「不想再煎熬」同志結婚後急辦收養

2019-08-28 14:13

單身男收養全台第一人 給遲緩兒一個家

2019-08-28 14:12

游完泳眼睛紅腫不是氯氣的錯 而是有人在泳池尿尿

2019-08-28 13:03

自認英勇免防曬？ 男性發生熱傷害為女性3倍之多

2019-08-28 12:52

倪重華：台灣流行音樂類型貧乏 應從國高中培養品味

2019-08-28 12:48

平溪嶺腳站秘境 深入一探石窟大瀑布壯麗景色

2019-08-28 12:42

淡海輕軌9月1日起尖峰增班 班距縮短至12分鐘

2019-08-28 12:32

林佳龍指彩繪車原創性有瑕疵 觀光局長：要看如何定義

2019-08-28 12:25

影／月餅入口即化！科大、酒廠、人瑞做健康月餅

2019-08-28 12:21

95歲阿公肋骨骨折 固定手術讓阿公避免劇痛早日復原

2019-08-28 12:09

每天花數小時玩史萊姆 女童手指腫漲指紋消失

2019-08-28 11:49

中秋節怕踩地雷食物 營養師教你自製水晶月餅、烤肉醬

2019-08-28 11:17

台大研究：吃紅肉配大蒜 有助減緩心血管疾病發生率

2019-08-28 11:15

美國爆木瓜沙門氏菌感染 食藥署：我國未進口

2019-08-28 11:06

淡海輕軌9月起再縮短班距！下班這時段縮為12分鐘

2019-08-28 10:54
看更多

熱門文章

止血！林佳龍將邀俄國插畫家來台參與石虎彩繪列車首航

2019-08-28 00:04

好市多買褲子口袋被封死 上網發問網友解答：買到好貨

2019-08-28 12:53

石虎案江孟芝神隱五天發四點聲明 將捐25萬給特生

2019-08-28 12:29

一芳風波後推買一送一 他曝店家慘況網讚：台灣人團結了

2019-08-27 21:55

機車考照全面預約制 直衝現場可能排5小時也考不到

2019-08-28 09:08

外送員打游擊戰喊罷工 要讓UberEATS「感到痛」

2019-08-28 15:46

幫緝毒犬退休後找個家 海關放寬一般家庭也可認養

2019-08-27 22:43

台灣人、中國人都愛瘋了 Costco到底紅什麼？

2019-08-28 15:25

外送員今明兩天串連「罷工」 UberEATS：沒影響

2019-08-28 15:11

每日星座運勢／金牛愛就愛得勇敢些 注意工作態度

2019-08-28 00:00

俄羅斯插畫家親繪石虎送台灣 有望登上彩繪列車！

2019-08-27 23:06

「用我餘生給遲緩兒新生」全台首位單身男收養嬰兒

2019-08-28 09:11

陳文茜臉手如癱瘓 醫師：恐年長、長期服用類固醇

2019-08-28 18:08

9月星座塔羅運勢：處女戀愛機率大增 巨蟹工作能力獲肯定

2019-08-28 06:00

彩繪車廂台、俄石虎圖都要用 林佳龍指示給設計費

2019-08-28 10:44

超商15元隱藏版飲料 網友激推「真的好喝」

2019-08-28 12:57

林佳龍打臉 觀光局長改口：接受俄羅斯設計師美意

2019-08-28 09:02

揭密3000歲的石虎！只有這點跟彩繪列車一樣

2019-08-28 09:00

加盟主組自救會！「一芳」：投入4千萬行銷 將送百台國產電動車

2019-08-28 15:03

賈靜雯入圍金鐘獎最佳女主角 坦言心情卻是「大家不要來吵我」

2019-08-28 16:00

博士學歷薪資最增值？學者：若教職只能靠升等大幅加薪

2019-08-28 11:57

洗臉卻越洗越髒 3種錯誤洗臉方式，用洗臉盆的根本洗不乾淨

2019-08-27 23:33

一芳砸重金搶救買氣 還有快30家洽談等加盟

2019-08-28 16:14

猝死風險高2.5倍 名廚詹姆士為治這病差點失去味覺

2019-08-28 19:48

他請喪假被要求「改期」 公司辯稱：沒違反規定

2019-08-28 14:24

氣象局：未來三天 颱風外圍雲系影響降雨增加

2019-08-28 09:28

吳德榮：今高溫紫中線強 留意下周一南海的熱擾動

2019-08-28 07:29

淡海輕軌9月起再縮短班距！下班這時段縮為12分鐘

2019-08-28 10:54

太平山森林鐵路 復駛有望

2019-08-28 00:52

無卡族福音！LINE Pay一卡通現在小七也能用 最多30%回饋

2019-08-28 15:41

俄國設計師畫石虎圖免費供全台使用 交長上她IG致謝

2019-08-28 01:21

幼女憂獨上法庭半夜偷哭 同志收養程序苦

2019-08-28 09:12

楊柳颱風生成 東南部將有雨

2019-08-27 23:49

【大叔的中年小事】程耀毅／未來三年的幸運一次用光

2019-08-28 06:00

【親子教養】張子筑／三塊餅乾怎麼分

2019-08-28 06:00

開心買房孝敬父母 抽水馬達啟動傳巨響讓他快暈倒

2019-08-28 16:20

【生活的風景】洪彩鑾／豆腐乳的盛會

2019-08-28 06:00

台大研究：吃紅肉配大蒜 有助減緩心血管疾病發生率

2019-08-28 11:15

林佳龍火大指正觀光局 黃暐瀚：拚觀光也適用9字訣

2019-08-28 14:40

阿里山森林鐵路 112年全線通車

2019-08-28 01:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top