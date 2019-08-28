影／家庭照顧者化身演員 帶你進入長照最血淋淋真實生活

2019-08-28 20:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



「每一次都在徘徊孤單中堅強，每一次就算很受傷也不閃淚光......」，隨著「隱形的翅膀」的歌詞，15名家庭照顧者演員魚貫穿梭在人生跑馬燈中，有的人跌倒再爬起、有的人佇足望向天邊又前行，這樣的開場排演時就讓工作人員淚流滿面，今天正式演出也同樣震撼人心，家庭照顧者演員在舞台建構的世界，忘卻現實，卻強行將觀眾拖進他們最血淋淋的真實生活。

由新北市家庭照顧者關懷協會與遠雄人壽及果陀劇場合作的家庭照顧者舞台劇「小草」今天下午舉行成果展，由15名家庭照顧者，經過12周戲劇工坊編劇、排練，每個人的照顧故事都是一小塊拼圖碎片，拼奏出屬於家庭照顧者的舞台劇世界。有個照顧者在舞台上怒吼、有的人則是痛哭不已，在似真似假的舞台上，他們終於能做自己。

想要正常生活的長男無助地將父親用鐵鍊綁起，妻子氣急敗壞怒吼，不管怎樣都不可以綁爸爸，他是你爸爸，他是人；「爸爸不是我一個人的」小妹與大姐、嫂子取得不了照顧金費用的共識，想找哥哥加入家庭會議，或只聽到一句「和你二嫂講好就好」。這一幕幕都是這15名家庭照顧者真實經歷改編，也是許多家庭每天在上演的悲劇。

果陀劇團導演蔡櫻如是「小草」的導演，她的家中也有一名被照顧者，「雖然我不是主要照顧者，但我能懂」。她專為照顧者演員設計可以抒發情緒的動作與橋段，以枕頭象徵家庭壓力，讓三個演員不客氣互丟，但她不會把事情說明，因為希望照顧者們踏進劇場所建構的世界中，就能忘卻現實世界。

蔡櫻如特別為戲劇添加惡魔與天使兩個對立角色，讓他們出現在不同照顧者身邊，細細呢喃，藉由同個場景出現兩種聲音，讓演員、觀眾感受一件事其實可以有很多不同的選擇。另外，在這部舞台劇中，最特別的其實是在現實生活中是照顧者的人，也可能會在虛構的世界中成為被照顧者。

蔡櫻如和新北市家庭照顧者關懷協會總幹事袁慧文都認為，這樣在真假世界的角色轉換，可以讓原本處於利益衝突的照顧者與被照顧者被打亂，讓這些演員有機會多認識被照顧者的處境，了解為何對方會出現情緒起伏，甚至感受很久都沒出現「被照顧」的感覺。