影／她9年為偏癱爸忙到忘了自己 化身惡魔吼出寂寞

2019-08-28 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



「妳做好也沒有人會感謝妳。」惡魔對無助的照顧者無情怒吼，在舞台劇的世界中，陳小姐是誘惑照顧者放棄的惡魔，現實世界中，她只是一名孤軍奮戰的全職照顧者，照顧中風偏癱爸爸長達9年，這段期間，她沒有了自己。去年因緣際會加入家庭照顧者戲劇工作坊，讓她暫時可以做回自己，大家都是照顧過來人，終於有人全心承接她的淚水及笑容。

由新北市家庭照顧者關懷協會與遠雄人壽及果陀劇場合作的家庭照顧者舞台劇「小草」今天下午舉行成果展，由15名家庭照顧者，經過12周「說你我故事，演你我故事」戲劇工坊編劇、排練，每個人的照顧故事都是一小塊拼圖碎片，拼奏出屬於家庭照顧者的舞台劇世界。有個照顧者在舞台上怒吼、有的人則是痛哭不已，在似真似假的舞台上，他們終於能做自己。

陳小姐就是家庭照顧者舞台劇的演員之一，這已經是她第二次登台演出。陳小姐的父親9年前突然中風倒下，弟弟抱持著「久病無孝子」的心態，直接放棄不管、完全不在乎，姊姊也不願一同照顧父親。陳小姐獨自一人背起全職照顧的重擔，每天忙著準備三餐、餵食、洗澡、復健、揹扶上下樓的生活，每每半夜聽到聲音，就急忙起床看顧。

睡不好，體力差，精神不濟，爸爸面對病痛的身體情緒不好時常大小聲，讓她照顧壓力更巨大。「爸爸不是我一個人的」是舞台劇「小草」中不斷出現的台詞，也是陳小姐心中永遠的缺口，去年無意間在社群看到戲劇工坊招生資訊，她下定決心走出去，透過故事分享、舞台劇演繹，得到釋放、內心的大洞也被填補。

現在陳小姐能笑著回憶，爸爸生病前，父女倆是生活在沒有交集的生活圈中最熟悉的陌生人，直到爸爸倒下，病魔硬生生將爸爸推進她的生活圈，過去爸爸最喜歡喝酒、玩麻將，但現在她

去畫畫、聽講座都會帶著爸爸趴趴走，連身旁的親友都說，爸爸生病後生活反而變得多采多姿，兩人也更加熟悉彼此。