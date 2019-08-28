猝死風險高2.5倍 名廚詹姆士為治這病差點失去味覺

2019-08-28 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



名廚詹姆士27日一早的臉書貼文嚇壞不少民眾，只見他頭上臉上貼不少醫療儀器的線，一臉虛弱的躺在床上，網友一問才知，詹姆士是「睡眠呼吸中止症復發」，甚至他在4年前曾為了治療開刀，術後卻失去味覺的敏銳度長達半年。多數人對這疾病名稱感到陌生，但其實估計全台最多恐有數百萬的患者，醫師警告，這些患者在半夜至清晨發生猝死風險是一般人2.5倍。

台北榮民總醫院睡眠醫學中心執行長周昆達表示，睡眠呼吸中止症通常年紀較大、男性、肥胖、呼吸道狹小、慢性鼻塞、氣喘、吸菸是睡眠呼吸中止症高風險族群。據2010年後研究顯示，睡止症會加快高血壓、心血管疾病、糖尿病等慢性病發生速度，其中打鼾又患睡止症者高血壓風險為2.4倍、心血管疾病風險為3.7倍。

周昆達說，睡眠呼吸中止症患者常會有打鼾、白天昏昏欲睡、短暫噎住或倒吸一口氣而清醒過來等症狀。阻塞型睡眠呼吸中止症盛行率約2至10%，主要成因為睡覺時上呼吸道反覆塌陷，導致呼吸道阻塞無法呼吸，在重度的患者身上，這樣的情形每晚甚至可以發生五百多次以上。

目前睡眠呼吸中止症治療方式有分內科治療，如配戴陽壓呼吸器睡覺，把容易塌陷的地方像吹氣球一樣撐開，或外科切除手術治療等。新光醫院耳鼻喉科主治醫師徐英碩指出，穩定且低頻的鼾聲不是病，但若打鼾沒規律、音量忽高忽低，建議到醫院進行睡眠檢查。