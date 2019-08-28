猝死風險高2.5倍 名廚詹姆士為治這病差點失去味覺
名廚詹姆士27日一早的臉書貼文嚇壞不少民眾，只見他頭上臉上貼不少醫療儀器的線，一臉虛弱的躺在床上，網友一問才知，詹姆士是「睡眠呼吸中止症復發」，甚至他在4年前曾為了治療開刀，術後卻失去味覺的敏銳度長達半年。多數人對這疾病名稱感到陌生，但其實估計全台最多恐有數百萬的患者，醫師警告，這些患者在半夜至清晨發生猝死風險是一般人2.5倍。
台北榮民總醫院睡眠醫學中心執行長周昆達表示，睡眠呼吸中止症通常年紀較大、男性、肥胖、呼吸道狹小、慢性鼻塞、氣喘、吸菸是睡眠呼吸中止症高風險族群。據2010年後研究顯示，睡止症會加快高血壓、心血管疾病、糖尿病等慢性病發生速度，其中打鼾又患睡止症者高血壓風險為2.4倍、心血管疾病風險為3.7倍。
周昆達說，睡眠呼吸中止症患者常會有打鼾、白天昏昏欲睡、短暫噎住或倒吸一口氣而清醒過來等症狀。阻塞型睡眠呼吸中止症盛行率約2至10%，主要成因為睡覺時上呼吸道反覆塌陷，導致呼吸道阻塞無法呼吸，在重度的患者身上，這樣的情形每晚甚至可以發生五百多次以上。
目前睡眠呼吸中止症治療方式有分內科治療，如配戴陽壓呼吸器睡覺，把容易塌陷的地方像吹氣球一樣撐開，或外科切除手術治療等。新光醫院耳鼻喉科主治醫師徐英碩指出，穩定且低頻的鼾聲不是病，但若打鼾沒規律、音量忽高忽低，建議到醫院進行睡眠檢查。
關於詹姆士術後卻失去味覺一事，徐英碩表示，睡眠呼吸中止症的多層次手術，可能會涉及舌根手術，切除部分舌根，可能因此影響舌頭的味蕾或受器，或因手術過程壓迫舌頭，造成5％患者會有暫時味道改變，如食物味道變淡，但9成患者3個月會自然恢復。睡眠呼吸中止症患者一半以上不用做舌根手術，即使需要執行，絕大多數不會影響味覺，民眾無須過於擔心。
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