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麗明捐血傳愛18年 今天正式破萬袋

2019-08-28 18:37經濟日報 記者宋健生╱即時報導

由麗明營造號召發起的「2019捐血傳愛」活動，今(28)日在台中市政府新市政中心府後廣場熱情登場；一天下來共募得1,113袋熱血，而邁入第18年的捐血傳愛活動，今天也正式「破萬」，累計募得1萬158袋熱血。

麗明營造董事長吳春山表示，今年活動有6部捐血車參與，一大早各捐血車前就大排長龍，各界都熱情相挺。為慶祝捐血破萬袋，下午活動結束時並當場抽出1台捷安特高級自行車，由一名女性捐血者獲得，這也是今年捐血破萬袋的最高獎項。

「每年暑假期間是用血高峰期，加上適逢農曆七月有些民俗禁忌，血庫因此經常缺血」18年前，吳春山在一次聚會中得知此訊息，回到公司立即籌劃舉辦捐血活動。

除了辦公室員工，吳春山更動員駐外縣市工地員工，再加上公司樓上樓下的好鄰居，熱熱鬧鬧的辦起麗明第一次的捐血活動，那一年，共募得125袋熱血。

從此，「捐血」這項公益活動便納入麗明營造的年度要事，歷經18年的堅持與努力，規模越來越盛大，捐血袋數也逐年倍增，今年捐血中心將支援6部捐血車，期待血液庫存量能在大家的善心下充足飽滿。

今年參與協辦單位，還包括麗明建設、全宏營造、春耕不動產、豐穀建設、宏全國際、佳和食品(金蜜蜂)、台中市南屯扶輪社、台中市國際蘭馨交流協會、逢甲EMBA校友會、台中日光溫泉會館、阿秋餐飲、好運來餐飲、台中市生命線協會。

以及京城銀行文心分行、大里分行、台灣行動菩薩助學協會、台灣老樹救援協會、台中市建築開發公會、台中市企業經理協進會、敬業樂群大樓管委會、土銀中港分行、彰銀中港分行、聯邦銀行民權分行、農業金庫台中分行、板信銀行台中分行等。

由麗明營造號召發起的「2019捐血傳愛」活動，今日在台中市政府廣場熱情登場，發起...
由麗明營造號召發起的「2019捐血傳愛」活動，今日在台中市政府廣場熱情登場，發起人麗明營造董事長吳春山(右)帶頭捐出熱血。記者宋健生／攝影
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捐血中心台中市生命線

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