信義區全新夢幻粉紅火鍋店「美滋鍋」 270坪「粉甜美」店裝曝光

2019-08-28 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



看好台灣一年300億的火鍋市場，第一家專為女性打造的新加坡排隊夯店「美滋鍋」來台，台灣首店進駐信義區ATT 4 FUN的7樓，8/30開始試營運、9/17正式開幕。開幕慶也發出女神召集令，女性同行優惠，祭出最高5折優惠，揪愈多姐妹們一起吃折扣愈高。

美滋鍋來台首店直接切入百貨餐飲一級戰區，270坪粉紅夢幻的空間專為女性量身打造，一進門就可看到用上百朵玫瑰組成的美滋鍋招牌標誌巨型粉紅熊。360個座位均以卡座為主，另有可容納24人的貴賓房，以及可提供包場的圓桌區，座位數從2人、4人到12人大桌一應俱全，滿足不同聚餐需求。特別的是，無煙火鍋台由美滋鍋獨家特製進口，凹槽與排煙設計，減少身上沾染火鍋味，桌面更顯寬敞且方便涮食材。

此外，店內設有兒童遊樂場，親子用餐時，媽媽可以坐下來好好優雅吃火鍋，營業時間則呼應信義商圈生活型態，從上午11點營業到凌晨6點，讓火鍋愛好者隨時想吃就吃，在台開創全新的火鍋體驗。

美滋鍋六款招牌火鍋湯底中，最受歡迎的是耗時8小時熬煮的「膠原蛋白養顏美容鍋」，以及多種調配中藥材和香料熬製成的「滋補養生香辣鍋」，適合嗜辣者。另外，最具特色的清涼解熱「雪耳椰子鍋」，100%以泰國椰子熬煮不加水，上桌後消費者可選擇加點新鮮椰子現剖入鍋，愈熬愈香甜，最適合雞肉與各式肉片。

喜好食補風味的可點「養生藥膳醉雞鍋」，藥材與花雕酒香交錯，醇厚的酒香與來自雲林桂丁雞肉的鮮甜相結合。此外還有使用各類菇茸蔬食的「健康松茸野菌鍋」、「維他命C番茄玉米鍋」，素食可用。

美滋鍋來台，增加台灣產地直送系列，創造與其他海外分店差異化，像是宜蘭櫻桃鴨胸肉、澎湖淡菜、岡山羊肚等等，並推出台灣火鍋少見的菜盤「牽腸掛肚拼盤」，採用鵝腸、牛肚、豬肚組合，「活跳鮮魚綜合盤」有

龍虎斑、澎湖小卷、蛤蠣、日本北海道干貝。頂級嚴選食材系列則有上選日本A5粉嫩和牛、西班牙優選豬梅花、波士頓龍蝦的生猛龍蝦綜合拼盤等，總計220款新鮮肉品海鮮蔬食。

慶祝開幕，美滋鍋從9/17至9/30來店消費的每位女性都可享「女神同行優惠」，只要每桌有一位女神 (18歲及以上) 即可享9折食材優惠、兩位女神8折、三位女神7折、四位6折、五位以上女神可享最高5折火鍋料優惠。

美滋鍋

地址：台北市信義區松壽路12號7樓（ATT 4 FUN商場內）

電話：02-7737-8758