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陳文茜臉手如癱瘓 醫師：恐年長、長期服用類固醇

2019-08-28 18:08聯合報 記者簡浩正╱即時報導

資深媒體人陳文茜今年3月中因罹患肺腺癌進行腫瘤切除手術，術後雖無大礙，但她昨天深夜於文茜的世界周報 Sisys World News粉絲團發文，表示因身體免疫系統攻擊神經系統，使她的左臉和右手猶如癱瘓中風般。

風濕病醫學會理事長、高醫大附醫過敏免疫風濕科主任蔡文展表示，年長者、接受癌症手術患者，免疫力會降低外，若長期服用類固醇，也會壓抑免疫系統，使身體對病菌的抵抗力降低。

陳文茜昨晚以「我的淝水之戰」為題，比喻自己的身體健康情況。她提到自2013年後，自己的免疫系統疾病愈來愈頻繁，其中一個變化，是俗稱的「烏龜背」，因為背愈來愈厚，讓她分不清自己究竟是胖、老還是服用類固醇的後遺症？

陳文茜同時提到，近期因免疫系統攻擊她的神經系統，搞得她左臉、右手如癱瘓中風，比「這比世界的政治還要混亂！」她原打算服用止痛藥，但北榮副院長陳威明警告她，若經常性發作，有可能造成永久性傷害，因此她又回到一生又恨又愛的類固醇治療生涯。

蔡文展表示，免疫系統與癌細胞兩者處於對立作戰局面，免疫系統是用來保護人體免病菌感染，會先偵測如癌細胞等壞細胞後攻擊，但有時也會發生調節失控，轉而攻擊神經系統。

蔡文展說，造成陳文茜左臉、右手如癱瘓中風的因素尚待確認；但癌症患者術後若接受免疫療法治療，即增強、活化免疫系統去攻擊體內的癌細胞，雖壞細胞殺死了，但因力道極強，故部分好細胞也被消滅，而可能出現其他不一症狀。

此外，長期服用類固醇，外觀上的確會使臉變得較圓、頸背部突起（非烏龜背，而是俗稱水牛肩），四肢顯得較細瘦等；不過蔡文展也說，類固醇雖具抗發炎、免疫調節的作用，但長期服用也會使抵抗力降低、皮膚變薄、關節痠痛等症狀，劑量仍建議諮詢醫師後服用。

資深媒體人陳文茜，昨天深夜於粉絲團以「我的淝水之戰」為題發文，表示身體健康情況出...
資深媒體人陳文茜，昨天深夜於粉絲團以「我的淝水之戰」為題發文，表示身體健康情況出現問題。圖／取自文茜的世界周報 Sisys World News粉絲團
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類固醇陳文茜中風

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