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從汐止追到七堵「員警追嫌犯自撞分隔島」 命危急救中

郭台銘造訪Young記憶會館 確定贊助3年400萬

2019-08-28 17:16聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

鴻海集團創辦人郭台銘。 圖／聯合報系資料照
鴻海集團創辦人郭台銘。 圖／聯合報系資料照
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由台灣失智症協會創辦的「Young記憶會館」，為全台唯一早發性失智症的關懷場所，因企業3年贊助即將在年底到期恐即將收攤，鴻海集團創辦人郭台銘日前私下到Young記憶會館拜訪，停留1小時，體驗患者協助沖煮的咖啡，昨晚他也運用自身的號召力，於自身的臉書粉絲專頁上呼籲民眾能支持Young記憶會館，踴躍捐款。

我國約有1.2萬名的早發性失智症患者，早發性失智症係指65歲以前，被診斷為失智症而稱之，許多患者皆處於壯年，也多是家庭經濟支柱，使其對家庭的衝擊更勝老年性失智症。台灣失智症協會企畫副組長周欣儀表示，與震旦集團的合作將於年底結束，也因為各界關注以及媒體報導，近期也有許多機構正在接洽，談後續贊助事宜，只是至今皆尚未定案。永齡基金會今天也確認，未來三年將贊助400萬元支持Young記憶會館及Young 咖啡坊運作。

周欣儀表示，郭台銘董事長特別到Young記憶會館支持早發性失智患者，他非常低調，當天僅有協會的秘書長及另外一位協會同仁陪同，郭董到場關心，體驗早發性失智症患者沖煮的咖啡。至於是否有談到郭董願意贊助Young記憶會館，周欣儀說，當天她並不在場，因此並不了解細節，但非常感謝郭董願意撥冗關心早發性失智患者。

周欣儀說，Young記憶會館周一到周五的時間，是提供患者做復健、音樂課程、手作活動等，周六則作為「Young咖啡坊」，目前有10位早發性失智症的患者，完成訓練，輪流在周六提供服務，她說，能接受培訓的患者，仍屬於非常早期的失智症，一旦太過嚴重還是以復健為主。

她也提到，媒體接連報導後，上周六雖恰逢颱風，卻仍有上百位民眾，仍到咖啡坊支持早發性失智症的患者，9月28日至29日，他們也將在華山文創園區推出Young Coffee限定店，希望各界也能給予支持。

台灣失智症協會Young記憶會館，因企業贊助斷炊，恐於年底收攤，鴻海集團創辦人郭...
台灣失智症協會Young記憶會館，因企業贊助斷炊，恐於年底收攤，鴻海集團創辦人郭台銘私下造訪台灣失智症協會Young記憶會館，並於臉書上呼籲各界能關注年輕型失智症。圖／擷取自郭台銘粉絲專頁
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失智症患者

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