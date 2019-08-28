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影／夏燥熱氣虛 中醫師：可含蔘片補元氣

2019-08-28 16:36聯合報 記者簡浩正╱即時報導

中秋連假將至，但仍正值炎夏，部分上班族加班趕工或民眾外出遊玩、爬山時，會有大量出汗、走路易喘、疲憊等情形，中醫師表示，可能是因過勞、氣虛所引起，建議可含片蔘片，來降低疲勞、補充元氣。

開業中醫師賴睿昕表示，夏季燥熱，人體的氣血多在體表，一旦消耗過多，會使身體功能減損，導致疲勞，因此應補足心氣。而在中醫來說，人蔘性溫，有助補充元氣、益氣攝血，因此適合氣虛、容易疲憊的人服用，尤其是大病初癒的人服用，有利補養。

賴睿昕說，而人蔘種類眾多，若依產地分有高麗蔘、西洋蔘等；若依蔘體顏色分則有紅蔘、白蔘，差異在於製程方式的不同。如白蔘性涼、味道較為平和，具生津、養陰、清熱等作用，適合較燥熱體質民眾服用；紅蔘則具補元氣作用，對於久病虛弱、女性月經來大失血等情形，就很適合以紅參來補元氣。

中醫大中藥暨資源學系教授張永勳表示，人蔘自古以來就是補品之首，更具有百藥之王的美稱。人蔘中獨有的皂苷，具活性成分，能調節中樞神經系統、提高腦力與體力勞動的能力，特別是高麗蔘的多醣體、皂苷含量較高，可增加免疫、消除疲勞。他的研究團隊也曾做過實驗，有服用人蔘的老鼠，在持續活動力上比沒服用的老鼠來的佳。

不過人蔘該怎麼吃？張永勳說，最常見的方式為泡茶、燉湯，如人蔘雞湯等，但其實也可切片後直接吃，如有登山、跑步習慣的民眾，可在運動後直接口含一片作為保健。不過人蔘也非所有體質都能吃，賴睿昕提醒，如孕期不穩定孕婦、血壓偏高、過度虛弱等民眾，建議食用前先詢問醫師後再服用。

開業中醫師賴睿昕表示，夏季燥熱，人體氣血一旦消耗過多，會使身體功能減損，導致疲勞...
開業中醫師賴睿昕表示，夏季燥熱，人體氣血一旦消耗過多，會使身體功能減損，導致疲勞，而在中醫來說，人蔘性溫，有助補充元氣、益氣攝血，因此適合氣虛、容易疲憊的人服用。記者簡浩正／攝影
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中秋連假將至，但仍正值炎夏，部分上班族加班趕工時，會有疲憊、氣虛等情形，中醫師建...
中秋連假將至，但仍正值炎夏，部分上班族加班趕工時，會有疲憊、氣虛等情形，中醫師建議可含片蔘片來補充元氣。記者簡浩正／攝影
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