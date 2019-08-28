影／夏燥熱氣虛 中醫師：可含蔘片補元氣

2019-08-28 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



中秋連假將至，但仍正值炎夏，部分上班族加班趕工或民眾外出遊玩、爬山時，會有大量出汗、走路易喘、疲憊等情形，中醫師表示，可能是因過勞、氣虛所引起，建議可含片蔘片，來降低疲勞、補充元氣。

開業中醫師賴睿昕表示，夏季燥熱，人體的氣血多在體表，一旦消耗過多，會使身體功能減損，導致疲勞，因此應補足心氣。而在中醫來說，人蔘性溫，有助補充元氣、益氣攝血，因此適合氣虛、容易疲憊的人服用，尤其是大病初癒的人服用，有利補養。

賴睿昕說，而人蔘種類眾多，若依產地分有高麗蔘、西洋蔘等；若依蔘體顏色分則有紅蔘、白蔘，差異在於製程方式的不同。如白蔘性涼、味道較為平和，具生津、養陰、清熱等作用，適合較燥熱體質民眾服用；紅蔘則具補元氣作用，對於久病虛弱、女性月經來大失血等情形，就很適合以紅參來補元氣。

中醫大中藥暨資源學系教授張永勳表示，人蔘自古以來就是補品之首，更具有百藥之王的美稱。人蔘中獨有的皂苷，具活性成分，能調節中樞神經系統、提高腦力與體力勞動的能力，特別是高麗蔘的多醣體、皂苷含量較高，可增加免疫、消除疲勞。他的研究團隊也曾做過實驗，有服用人蔘的老鼠，在持續活動力上比沒服用的老鼠來的佳。