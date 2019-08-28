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金鐘54／電視金鐘獎入圍名單 「與惡」入圍14項大贏家

台灣人、中國人都愛瘋了 Costco到底紅什麼？

2019-08-28 15:25聯合新聞網 文章提供／遠見

美式賣場好市多在台灣受到許多民眾喜愛。 美聯社
美式賣場好市多在台灣受到許多民眾喜愛。 美聯社
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大陸首家Costco（大陸店名「開市客」）昨日（27日）在上海正式開業，上午8點半開門營業，便湧入大批人潮，中午11點多時，Costco緊急在進店門口、APP發出通知，宣布下午暫停營業。

根據《新民晚報》報導，Costco首日開張一小時不到就人潮爆滿，直到中午為止，排隊結帳要等待兩小時，儘管Costco已經限流、限車，但因賣場周邊交通阻塞，為安全起見，賣場決定下午暫停營業。

儘管Costco已在官網和APP彈出緊急關店通知，現場仍有大批因為交通堵塞而滯留的市民，馬路上的堵塞狀況，

目測綿延三公里左右，現場有多名交警指揮疏通。交通廣播電台也發送即時路況，提醒周邊車輛繞行。

別以為Costco只有在大陸才有這樣的熱度，相較之下，台灣人對Costco的喜好一點也不遜色。2014年起，台灣Costco總營收突破600億台幣；目前在全球超過670家的Costco分店中，台灣總計有13家分店，其中，內湖、台中和中和店的業績竟然都擠進前10大排行榜。顯見台灣人對Costco的喜好程度。

每回，台灣只要有新的Costco分店開張，都吸引民眾蜂擁而入。像是2016年4月，北投Costco開幕首日，就打出送6000份早餐和1萬5000份洗衣膠囊的優惠，人潮綿延三公里、排隊起碼三小時起跳，當時有網友形容：「還以為是看到媽祖遶境」。

對此，Costco亞洲區總裁張嗣漢過去便曾說過，對顧客最抱歉的，就是Cotsco排隊實在排太久。

Costco到底有什麼魅力？可以同時征服兩岸的消費者？

首先，Costco採全球會員制，消費者需要成為會員、支付年費才能進入Costco購物。

對Costco來說，繳年費就是會員忠誠度的展現，但Costco也必須提供更便宜、更好的產品，以留住顧客。細看所有Costco的賣場，沒有精美的裝潢，都是鐵皮屋、水泥地，「這些成本省下來，回饋到消費者身上。」張嗣漢曾在接受《遠見》採訪時說。

至於會員，既然都繳了年費，賣場產品又比其他超市便宜，不僅沒有不造訪Costco的理由，還會因為產品便宜買更多。

目前台灣Cotsco約有220萬名會員，續卡率高達九成，相當於每10人就有1人是會員；上海店才開幕兩日，會員人數已突破10萬人。

其次，Cotsco「退貨無極限」，相較一般賣場退貨規定繁雜，Costco沒有理由、不限時間便可退貨，雖然這樣的規定難免有「奧客」出現，但無形中，又鞏固不少會員的忠誠度。

此外，許多會員到Cotsco，一定會去各個攤子前「免費試吃」。Cotsco規定，試吃不能怕客人吃，份量要夠大，常有人說試吃完一輪後，飽到正餐都不用吃了。

試吃的消費者往往覺得自己賺到，但對Costco來說，這不啻是最好的行銷方式，因為消費者試吃過後，購買的機率也會大大增加。

Costco有這麼多對消費者的「佛心」策略，以中國13.86億的消費人口來看，Costco只要在大陸各地開分店，勢必也會上演昨天上海大排長龍的景象。

僅管，近年來中美貿易戰打得如火如荼，川普也不斷對企業施壓，但美國企業在商言商，絕不會輕言放棄中國龐大的內需市場。

（作者／蕭玉品 本文出自2019.08.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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