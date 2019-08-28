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女視障洗腎夫不離棄 妹捐腎加大愛胰臟獲重生

2019-08-28 15:04聯合報 記者趙容萱╱即時報導

35歲林姓女子從小父母離異，由阿公阿媽帶大，11歲罹糖尿病，念護專在醫院實習時病況惡化，4度進出加護病房，後來還視障、洗腎，還好丈夫不離不棄、家人支持，去年接受大妹捐腎移植，今年母親節，接受一名工地意外腦死患者大愛胰臟移植手術，術後不用打胰島素、服用降血糖藥物，重獲新生，她今天現身說法，感謝家人支持、大愛器捐者和家屬的大愛，以及醫師葉俊杰等醫療團隊的救治，讓她重獲新生，她會好好愛惜身體，計畫生子、到綠島、金門旅行圓夢。

中國附醫一般外科葉俊杰醫師說，第一型糖尿病需洗腎病患，不僅需要腎臟移植治療末期腎衰竭，還需胰臟移植，徹底穩定控制糖尿病症，但在台灣同時獲得腎臟及胰臟移植機會不高，現在美國建議第一型糖尿病伴隨末期腎病變患者，先接受活體腎臟移植，再接受另一大愛捐胰臟移植，不僅較易取得器官，也可降低手術併發症，及藉由胰臟植體提高腎植體存活率，並降低糖尿病控制不良相關併發症，與增進總體存活率。

林姓女子說，11歲因吃多、喝多、尿多，卻瘦很多，確診罹第一型糖尿病，嚴重到施打胰島素控制病情，但她叛逆，不想讓同學知道她生病，沒按時打，血糖控制不好，念了護專懂得照顧自己卻來不及，在醫院實習時4度進出加護病房，最嚴重酮酸中毒昏迷，醫院發出病危通知，一度認為受病痛折磨太痛苦，想放棄治療，後來救回來，打定決心要好好活下去。

林姓女子指出，畢業後，護理師做3個月就因身體出狀況，改行賣衣服、手機，但病況持續惡化，24歲併發視網膜病變，視力不到0.1，失業在家，在家人鼓勵下從事視障按摩，另一半是國中同學，二人參加同學會重逢，她28歲洗腎，一周洗腎3次，丈夫不離不棄，結為連理，去年大妹、小妹和大弟不忍她受洗腎之苦，經配對由大妹捐腎移植，今年接受大愛胰臟移植手術。

林姓女子（中）今天感謝丈夫（右）不離不棄、家人支持、大愛器捐者和家屬的大愛，以及...
林姓女子（中）今天感謝丈夫（右）不離不棄、家人支持、大愛器捐者和家屬的大愛，以及醫師葉俊杰（左）等醫療團隊救治，讓她重獲新生。記者趙容萱／攝影
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糖尿病洗腎手術

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