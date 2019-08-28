親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎列車掀波瀾
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

習近平手中那張「稀土禁運」王牌 為何令川普害怕？

最新民調！ 2020三腳督蔡英文領先 四腳督韓國瑜領先

齒列不整害健康 兒童換牙期每半年要看牙

2019-08-28 13:33中央社 台北28日電

7歲澄澄有上顎發育困擾，一口暴牙、上下咬合困難，連要咬斷麵包都吃力，不僅影響發育，也因外觀不佳，影響心理。醫師提醒，孩童換牙階段應每半年定期看牙，才能及早介入。

一口貝齒不僅能為外表加分，更與身體健康息息相關。當牙齒不整齊、暴牙、戽斗、歪嘴等，除說話發音可能不清，也會影響口腔的咀嚼功能，減損營養吸收，且因齒列不整，潔牙相對不易，更容易有蛀牙、牙周發炎風險。有研究已指出，慢性牙周發炎與全身性疾病，如心臟病、糖尿病等有關。

台北醫學大學口腔醫學院按長鄭信忠臨床見過許多齒顎矯正的患者，據他觀察，齒顎矯正不僅處理生理問題，也可解決病人的「心病」。因齒顎發育不全者常影響外觀，有些孩子因暴牙嚴重，容易被人欺負，心理健康也受影響。

鄭信忠表示，一般齒顎矯正最好的時機是恆牙全長出來的恆牙齒列，也就是12歲前後。根據統計，約7成的齒顎矯正患者都是12歲以後才矯正，但有3成的嚴重患者，必須提前到6至12歲的混合齒列就介入、分階段治療，如嚴重的暴牙、倒牙、齒列干擾或唇顎裂患者，以免嚴重的咬合問題讓狀況惡化。

若是咬合異常牽涉到骨骼問題，如下巴歪斜、骨骼嚴重異常等，則建議到18歲時，進行正顎手術時搭配齒列矯正。

齒顎矯正是長期的工程，鄭信忠表示，矯正療程動輒1年半、2年，年紀愈小時做，齒列在骨頭上的移動速度較快，如果是成人，治療時間會比孩子久，病人的耐心和詳細的醫病溝通非常重要，應讓民眾徹底了解療程的步驟、配合回診，避免中斷療程。

鄭信忠說，處理孩子的齒顎問題，家長的態度常是關鍵，除了願意配合治療，也要了解齒顎健康對孩子的重要性。從孩子換牙開始，家長就應該每半年帶孩子到牙科檢查，有助及早發現換牙換不好等狀況，也可及早介入處理。

牙醫師除了檢查牙齒發育狀況，鄭信忠說，不良的口腔習慣也常是齒列不整的原因，包含習慣用口呼吸，導致臉型變化；喜歡咬手、咬筆，導致牙齒上下咬合不整，牙醫師可協助孩子矯正不良習慣。

患者牙齒蛀牙

相關新聞

淡海輕軌9月1日起尖峰增班 班距縮短至12分鐘

2019-08-28 12:32

自認英勇免防曬？ 男性發生熱傷害為女性3倍之多

2019-08-28 12:52

倪重華：台灣流行音樂類型貧乏 應從國高中培養品味

2019-08-28 12:48

平溪嶺腳站秘境 深入一探石窟大瀑布壯麗景色

2019-08-28 12:42

林佳龍指彩繪車原創性有瑕疵 觀光局長：要看如何定義

2019-08-28 12:25

影／月餅入口即化！科大、酒廠、人瑞做健康月餅

2019-08-28 12:21

95歲阿公肋骨骨折 固定手術讓阿公避免劇痛早日復原

2019-08-28 12:09

每天花數小時玩史萊姆 女童手指腫漲指紋消失

2019-08-28 11:49

中秋節怕踩地雷食物 營養師教你自製水晶月餅、烤肉醬

2019-08-28 11:17

台大研究：吃紅肉配大蒜 有助減緩心血管疾病發生率

2019-08-28 11:15

美國爆木瓜沙門氏菌感染 食藥署：我國未進口

2019-08-28 11:06

淡海輕軌9月起再縮短班距！下班這時段縮為12分鐘

2019-08-28 10:54

健保一年給付1500萬元 這罕病患者感謝德政

2019-08-28 10:50

中華郵政+PCHome i郵箱就近取貨

2019-08-28 10:09

氣象局：未來三天 颱風外圍雲系影響降雨增加

2019-08-28 09:28

幼女憂獨上法庭半夜偷哭 同志收養程序苦

2019-08-28 09:12

「用我餘生給遲緩兒新生」全台首位單身男收養嬰兒

2019-08-28 09:11

機車考照全面預約制 直衝現場可能排5小時也考不到

2019-08-28 09:08

吳德榮：今高溫紫中線強 留意下周一南海的熱擾動

2019-08-28 07:29

阿里山森林鐵路 112年全線通車

2019-08-28 01:03

太平山森林鐵路 復駛有望

2019-08-28 00:52

健康你我他 ／跟團旅遊怕感冒 口罩是護身符

2019-08-28 00:28

失智咖啡館恐關門 協會：籌經費中

2019-08-28 00:28

長照結合AI 跨界探索高齡服務

2019-08-28 00:28

照顧壓力大 「報導加註1966專線」

2019-08-28 00:28

AI復健像玩電玩 25歲中風病患恢復快

2019-08-28 00:16

楊柳颱風生成 東南部將有雨

2019-08-27 23:49

腸病毒延燒 開學疫情恐更高

2019-08-27 23:49

洗臉卻越洗越髒 3種錯誤洗臉方式，用洗臉盆的根本洗不乾淨

2019-08-27 23:33

幫緝毒犬退休後找個家 海關放寬一般家庭也可認養

2019-08-27 22:43

一芳風波後推買一送一 他曝店家慘況網讚：台灣人團結了

2019-08-27 21:55

衛武營園區蚊子多 衛生局對文化部、養工處開罰

2019-08-27 21:11

下班後小酌至深夜 隔天開車要小心仍算酒駕

2019-08-27 21:10

桃園機場三航廈工程監測數據異常 緊急通報停工

2019-08-27 20:26

上海好市多開幕擠爆！網坐等「退貨潮」遭酸：台灣也一樣

2019-08-27 20:00

2019年全球網美照十大景點體驗 澎湖四島首次上榜

2019-08-27 18:59

1億畫素相機每10度拍一張 陶博館線上高清環物影像

2019-08-27 16:46

Young咖啡館生意慘澹 失智症協會：籌措經費中

2019-08-27 16:25

花豹改為石虎新意象 特生中心審定新稿後這麼說

2019-08-27 16:22
看更多

熱門文章

止血！林佳龍將邀俄國插畫家來台參與石虎彩繪列車首航

2019-08-28 00:04

俄羅斯插畫家親繪石虎免費送台灣 上萬網友淚推好暖

2019-08-27 18:16

一芳風波後推買一送一 他曝店家慘況網讚：台灣人團結了

2019-08-27 21:55

機車考照全面預約制 直衝現場可能排5小時也考不到

2019-08-28 09:08

我的辛酸你看不見 外送員最討厭的10件事

2019-08-26 16:27

每日星座運勢／金牛愛就愛得勇敢些 注意工作態度

2019-08-28 00:00

俄羅斯插畫家親繪石虎送台灣 有望登上彩繪列車！

2019-08-27 23:06

「用我餘生給遲緩兒新生」全台首位單身男收養嬰兒

2019-08-28 09:11

騎到八卦山機車突熄火 他求救兵將下秒神蹟發生

2019-08-27 15:07

幫緝毒犬退休後找個家 海關放寬一般家庭也可認養

2019-08-27 22:43

打完一定要針揉一下？你可能揉錯了

2019-08-27 14:19

石虎案江孟芝神隱五天發四點聲明 將捐25萬給特生

2019-08-28 12:29

9月星座塔羅運勢：處女戀愛機率大增 巨蟹工作能力獲肯定

2019-08-28 06:00

昔為超商贈品始祖猛砸錢 3千網友嘆「我們都曾傻過」

2019-08-27 14:55

每個女人都少一支口紅！ 「過期口紅」最強4大妙用

2019-08-27 15:38

林佳龍打臉 觀光局長改口：接受俄羅斯設計師美意

2019-08-28 09:02

彩繪車廂台、俄石虎圖都要用 林佳龍指示給設計費

2019-08-28 10:44

打開冰箱發現「急凍鳥」 女兒神回網友讚：觀念正確

2019-08-27 15:17

惡作劇？烏龜身上纏多條橡皮筋 龜殼慘變8字型

2019-08-27 15:14

花豹改為石虎新意象 特生中心審定新稿後這麼說

2019-08-27 16:22

桃園機場三航廈工程監測數據異常 緊急通報停工

2019-08-27 20:26

揭密3000歲的石虎！只有這點跟彩繪列車一樣

2019-08-28 09:00

好市多買褲子口袋被封死 上網發問網友解答：買到好貨

2019-08-28 12:53

洗臉卻越洗越髒 3種錯誤洗臉方式，用洗臉盆的根本洗不乾淨

2019-08-27 23:33

影／颱風過後水氣充沛 花蓮六十石山現龍捲風

2019-08-27 14:11

太平山森林鐵路 復駛有望

2019-08-28 00:52

吳德榮：今高溫紫中線強 留意下周一南海的熱擾動

2019-08-28 07:29

衛武營園區蚊子多 衛生局對文化部、養工處開罰

2019-08-27 21:11

博士學歷薪資最增值？學者：若教職只能靠升等大幅加薪

2019-08-28 11:57

俄國設計師畫石虎圖免費供全台使用 交長上她IG致謝

2019-08-28 01:21

氣象局：未來三天 颱風外圍雲系影響降雨增加

2019-08-28 09:28

影╱與中華郵政合作 PChome購物滿290元免費配送i郵箱

2019-08-27 16:29

楊柳颱風生成 東南部將有雨

2019-08-27 23:49

幼女憂獨上法庭半夜偷哭 同志收養程序苦

2019-08-28 09:12

城市這種鼠15%帶漢他病毒 見鼠蹤快這樣做

2019-08-27 15:17

超商15元隱藏版飲料 網友激推「真的好喝」

2019-08-28 12:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top