牙醫上門救爛牙 數十萬失能殘疾等待數十人

2019-08-28 13:35 中央社 中央社



28歲的小成13年前因打球意外變植物人，終日臥床，牙齦紅腫長滿結石又口氣差，很需要醫師前來看牙。和小成類似處境者全台約數十萬人，能夠到宅醫療的牙醫卻不到百位。

長期臥床的身心障礙及失能者，若牙齒健康出問題，可能腫、痛、影響進食，甚至增加感染、全身性疾病風險。但若要出門看牙又要勞師動眾，甚至出動救護車，家屬照護、經濟負擔沈重、苦不堪言。

衛福部為了提升障礙者牙科醫療品質，除設有特殊需求者牙科門診，也和牙醫師公會全國聯合會合作推動特殊醫療服務計畫，初期先以身心障礙福利機構，進而擴及到宅服務。

不過，根據健保署統計顯示，全台牙醫師約有1.4萬人，107年執行在宅牙醫服務者僅61人，有736人接受照護；108年1至6月，則有56名醫師提供服務，共649人受惠。

●在宅牙科照護 供需不成比例

熟悉健保牙醫門診總額特殊計畫的開業醫師簡志成受訪時說，難以估算特殊需求牙科或在宅服務的個案人數，因為根據統計，107年領有身心障礙手冊者有117萬之多，符合特需資格者約有56萬餘人，其中也包含可用在宅服務者，加上高齡社會老人會愈來愈多，需求者只會增加，在宅牙醫數量不足勢必面臨挑戰。

衛生福利部心理及口腔健康司長諶立中坦言，政府鼓勵醫療院所開設特需牙科門診，希望給特別需求者更好的服務品質。但困境在於「後繼無人」，才有助提升服務量能。

今年36歲的開業牙醫李天騰近年投入偏鄉、在宅醫療，因有學長簡志成在前引領，李天騰慢慢了解到，台灣有許多地方缺牙醫資源，雖然人人都有繳健保費，但偏鄉孩子可能因交通不便，下山看牙光是來回車程就要好幾個小時，連基礎的衛教和潔牙資訊可能都欠缺。

「哪裡有需要，我們就把服務送過去」，李天騰說，一開始到先到偏鄉山區認養小學，到學校做衛教，幫孩子看牙；近年開始做在宅，照顧居家失能者。

讓李天騰印象深刻的是，有失能者年紀很輕就臥床，原來是小時候打棒球時滑壘不慎受傷成植物人，臥床10多年來牙齒乏人照料。剛開始看診時，滿口牙齦紅腫、結石累累，且味道濃厚，非常需要牙醫幫忙。

如果居家失能者、衰弱長者牙口欠缺照顧，嚴重的牙齦發炎問題可能引起全身性疾病。根據研究顯示，心肌炎、心臟疾病、糖尿病等，可能都跟牙周發炎細菌有關。

●身障兒的辛苦 特需牙科心疼了

台北醫學大學附設醫院牙科部兒童牙科主治醫師黃筱婷今年30歲，她專長於特殊需求者口腔照護，不管是腦麻、肢體障礙、自閉症、智能障礙的孩子，她都有辦法搞定。

黃筱婷說，投入特需領域是因為看診時接觸到很多孩子，受限於生理機能或家庭環境，牙口照護很差，孩子生活很辛苦，可能牙齒腫痛的受不了了，才帶來就醫，且就醫經驗可能都很慘烈，形成惡性循環。

不捨得孩子受苦是黃筱婷的初心，孩子的狀況變好就是最好的回饋。她曾收治一名5歲的自閉症孩子，因不敢看牙，牙齒狀況很糟，連飲食都成問題。開始接受治療後，「終於吃了他人生的第一口雞腿」，也讓她知道，投入特需牙科可以改變一個人的生活。

李天騰接觸愈多弱勢的個案，他說，更體會生命的可貴跟無常，物欲也看淡了。身為一個家庭牙醫師，他可以掌握患者各方面的狀況，尤其在高齡社會，會有愈來愈多個案需要協助，助人的熱忱是持續服務的動力。

●熱血牙醫出任務 走入社區機構

北醫附醫牙科部主任黃瓊芳表示，不管是做特需門診或在宅牙醫，「都是做善事，靠的是愛心」，醫師並不是為了賺錢而做，但政策應給醫師鼓勵，思考增加麻醉給付，而不是讓醫院賠錢做。

另一方面，黃瓊芳說，關注特別需求者的牙科需求不再限於診間，也應走入社區、到早療機構等，給孩子、家長和照顧者正確的觀念，防範於未然，早期介入才能避免孩子的牙口狀況惡化，也有助減少後續的醫療資源浪費。