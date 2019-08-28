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糖尿病友先移植腎臟再胰臟 不用再打胰島素

2019-08-28 13:37中央社 台中28日電

台中市一名35歲第一型糖尿病女病友，28歲開始洗腎，去年由姊姊捐腎進行腎臟移植，中國醫藥大學附設醫院今天表示，患者5月再接受胰臟移植手術後已不用打胰島素。

中國醫大附醫一般外科醫師葉俊杰表示，大學護理系畢業的這名糖尿病友，11歲時被診斷罹患第一型糖尿病，因長期糖尿病，24歲併發視網膜病變，28歲時糖尿病併發末期腎病而開始洗腎，因等待大愛捐贈腎臟遙遙無期，最後姊姊捐出腎臟讓妹妹進行活體腎臟移植。

葉俊杰指患者一年前接受活體腎臟移植，為更穩定控制血糖，避免剛移植的腎臟功能再因糖尿病而急速惡化，接受醫師建議，今年5月進行胰臟移植，術後血糖控制穩定，目前完全不用打胰島素或服用降血糖藥物。

就免疫排斥觀點而言，葉俊杰說，同一捐贈者同時捐贈腎臟及胰臟給同一受贈者雖可得到最好治療效果，但手術初期因手術併發症較高，相較於單一器官移植會有較差存活率。加上器官來源短缺與各地區器官分配原則不同，在台灣，同時獲得同一捐贈者兩個器官進行器官移植的機會非常少。

以這名患者為例，葉俊杰認為，先行接受活體腎臟移植，再接受另一大愛捐贈者提供的胰臟移植，如此不僅較易取得器官，也可降低手術併發症，藉由胰臟植體提高腎植體存活率，並降低糖尿病控制不良相關併發症，而增進總體存活率。

糖尿病器官手術洗腎

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