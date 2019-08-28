自認英勇免防曬？ 男性發生熱傷害為女性3倍之多

2019-08-28 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



夏日炎炎，衛福部統計今年截至昨日共有1443人次發生熱傷害。值得注意的是，男性高達1098人次、女性僅345人次，落差達兩倍以上。衛福部國健署表示，原因很多，部分可能源於男性傾向自認英勇、覺得自己不容易中暑生病。

夏日炎炎最怕釀身體不適，衛福部統計今年截至昨日共有302人次發生熱傷害。本報資料照片 分享 facebook

不過，太陽不會挑人曬。國健署提醒，外出應準備五大裝備，包括寬邊帽、太陽眼鏡、透氣衣物、防曬乳與水瓶，避開上午10點至下午2點炎熱時段外出，並隨時關心中央氣象局高溫資訊預報，以降低熱浪危害。

市售防曬產品種類繁多，如何挑選才是正確之道？國健署社區健康組科長曾伯昌說明，以防曬產品為例，其防曬功能依防護紫外線種類而有不同。防紫外線UVB的產品，其防曬效果以防曬係數（SPF）表示，數值通常介於15至50之間，愈高表示皮膚在陽光下愈不易曬紅，也有部分產品SPF超過50者，則會以50+或50 plus表示。

防紫外線UVA的產品，防曬效果依產品檢測方式不同，以★號或PA+號表示，當★號或+號愈多表示皮膚在陽光下愈不易曬黑，★★★★或PA++++則表示有最好的防曬效果。

曾伯昌表示，計畫進行戶外活動，宜在出門前30分鐘使用防水、防曬係數SPF 30以上且防曬效果在兩三顆星以上的防曬乳，並每2小時補充一次。

防曬衣、涼感衣、遮陽傘也是民眾常用於防曬的選擇，但許多人可能不知道，它們的防曬效果是有國家標準的。曾伯昌表示，經濟部標準檢驗局「防日光紫外線織物性能評估」標準，防紫外線係數依防曬程度分為A、B、C三級，A級能阻擋較大量的紫外線輻射。市售防曬衣、遮陽傘等產品，如有宣稱防紫外線性能，應要符合上述標準。

涼感衣、冰涼巾方面，經濟部標準檢驗局有「織物瞬間涼感性能試驗法」標準，織物涼感性能指標q max為使用儀器模擬試驗織物接觸人體時單位面積的最大熱量流失值，數字愈高代表愈容易達到瞬間涼感的效果；部分商品以中華民國紡織業拓展會的「織物瞬間涼感驗證規範」中針織物q max≧0.13單位、梭織物q max≧0.17單位為標準作為涼感規範。