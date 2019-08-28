倪重華：台灣流行音樂類型貧乏 應從國高中培養品味

2019-08-28 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育部首度與MTI音樂科技學院基金會共同推動電子音樂賞析培訓工作坊，今天舉辦發布記者會。MTI音樂科技學院基金會董事長倪重華表示，他2013年起接下2屆金曲獎評審團總召，聽了上萬首歌後，發現台灣流行音樂類型貧乏，深感流行音樂應從國、高中階段培養品味與專業，才是解決之道。

教育部表示，電子音樂賞析培訓工作坊規畫2日工作坊課程，希望參與教師藉由對電音產業的認識，進一步提升其電子音樂產業的意識，並於工作坊結束後返校成為電子音樂種子教師，回校成立電音賞析社團，教導學生結合既有古典音樂基礎於電子音樂實作課程中了解數位編輯的邏輯，符合108課綱中提升素養所需的整合性學習。

工作坊師資陣容包含曾擔任多次金曲獎評審的袁永興，袁永興本身也是電子音樂迷，以及MTI音樂科技學院基金會電音教師群、視覺藝術家張方禹。工作坊內容包括電子音樂歷史、認識已引進台灣的國際知名音樂節、介紹國際百大DJ與台灣知名DJ及聆聽其作品、學習Ableton Live數位音樂實作課程，也會讓參與教師了解電子音樂產業與世界潮流及電子音樂視覺影像。

教育部表示，學員教師在工作坊前亦可申請Spotify免費帳號，閱聽電子音樂。讓有興趣的教師在工作坊結束後進入校園帶領電子音樂賞析社團，直接使用Spotify的歌單多人協作功能，老師們可讓學生加入喜愛歌曲，成為社團共同分享教材。

教育部政務次長范巽綠表示，此次教育部主辦電子音樂賞析培訓工作坊，希望透過種子教師培訓的機制，讓置身於學校教育端的第一線教師從歷史、實作到產業，了解目前電子音樂的發展脈絡及實務面貌，期待帶動全國的國、高中教師更了解電音的世界潮流，做為電子音樂扎根學校教育的起點。

MTI音樂科技學院基金會董事長倪重華表示，2019年IMS產業報告指出，音樂創作已進入新媒體跨域合作趨勢，同時全球電音產業呈現快速成長，並且國際唱片業協會已將EDM評為全球第三大流行音樂類，預估擁有十五億的聽眾人口。

倪重華指出，面臨數位時代的來臨，藝術也跟隨潮流進行跨時代的轉變，音樂隨著技術的進步，變得更加複雜和強大，像MIDI這樣的創新技術，徹底改變了電子樂器的通信方式，目前電音與EDM舞曲在全球躍升為僅次於流行與搖滾樂、成為第3大最多人收聽的樂種，估計全球收聽電音的人口約15億。