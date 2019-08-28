平溪嶺腳站秘境 深入一探石窟大瀑布壯麗景色

2019-08-28 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市平溪線火車嶺腳站，附近的基隆河流域第二大簾幕型瀑布「嶺腳石窟大瀑布」，因昔日遊樂園無人經營，榮景不再，負責河畔步道清潔的新北市水利局，為保護當地生態環境，定期派人除草，但溪谷地形濕滑，工作人員肩背除草機至對岸除草，工作艱辛及危險不在話下。

基隆河流域第二大簾幕型瀑布「嶺腳石窟大瀑布」，從巨大的石壁直瀉而下的壯觀景色，吸引不少民眾前往。圖／新北市水利局提供 分享 facebook

位於基隆河上游的嶺腳站，過去因煤礦而繁榮一時，如今雖無過去輝煌，但因具有許多特色的地理景觀，包含瀑布、壺穴等，吸引不少民眾前往。其中，基隆河流域第二大簾幕型瀑布「嶺腳石窟大瀑布」，就位於嶺腳站基隆河畔步道3至5分鐘的腳程，但因昔日遊樂園無人經營，大門深鎖無法進入。

水利局表示，若想一探瀑布秘境，可往前走20多步便會在右手邊看到一條下行階梯，循著溼滑石階蜿蜒而下，約1至2分鐘，就可看到溪水從巨大的石壁直瀉而下的壯觀景色。但水利局也提醒，前往瀑布區者，為了人身安全，不可擅自下水。

嶺腳站除了有石窟大瀑布外，還有蔡家古厝，建於西元1939年的這棟由紅磚砌牆結構2層洋樓，搭配拱型門廊，頗具特色，儘管經過了逾70年的歲月仍屹立山野間，是個很值得前往一看的景點。此外，古橋遺跡及壺穴地景皆是當地著名的景點，想前往的民眾，可經由嶺腳寮山步道攀登至望古瀑布來欣賞。