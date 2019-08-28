95歲阿公肋骨骨折 固定手術讓阿公避免劇痛早日復原

2019-08-28 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投高齡96歲的姚姓阿公，平時身體健朗，可以在家附近走動，但最近阿公不慎在浴室跌倒，家屬趕緊帶至衛生福利部南投醫院急診室就醫，醫師發現阿公跌倒造成其左側肋骨第五至十骨折，醫師安排肋骨骨折固定手術，術後恢復良好，阿公開心的向醫師表達感謝，也證明肋骨骨折固定手術對老年人幫助很大。

南投醫院胸腔外科醫師謝志明說，跌倒、車禍、高處墜落甚至是太用力咳嗽都有可能造成肋骨骨折。撞擊力道越大或骨質越疏鬆，肋骨斷裂的情況錯位的程度就會越嚴重，因此高齡者在遭遇創傷時更容易發生骨折，也易合併血胸、氣胸、肺炎及呼吸衰竭等情形，嚴重恐危及生命。

許多人會擔心手術對老年人風險高而選擇保守治療，但年齡並非決定麻醉風險的唯一因素。手術種類、病人身體狀況及過往病史都是影響麻醉的重大因素。患者家屬原本希望開藥止痛，但看到阿公肋骨骨折備受煎熬，動彈不得，與醫師討論後決定手術。