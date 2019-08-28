親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎列車掀波瀾
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

緝毒追錯車還開槍 愛與鐵血的警察教育有什麼問題？

國際大城爆出走潮 「未來只剩富豪與奴僕」 台北已現端倪…

95歲阿公肋骨骨折 固定手術讓阿公避免劇痛早日復原

2019-08-28 12:09聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投高齡96歲的姚姓阿公，平時身體健朗，可以在家附近走動，但最近阿公不慎在浴室跌倒，家屬趕緊帶至衛生福利部南投醫院急診室就醫，醫師發現阿公跌倒造成其左側肋骨第五至十骨折，醫師安排肋骨骨折固定手術，術後恢復良好，阿公開心的向醫師表達感謝，也證明肋骨骨折固定手術對老年人幫助很大。

南投醫院胸腔外科醫師謝志明說，跌倒、車禍、高處墜落甚至是太用力咳嗽都有可能造成肋骨骨折。撞擊力道越大或骨質越疏鬆，肋骨斷裂的情況錯位的程度就會越嚴重，因此高齡者在遭遇創傷時更容易發生骨折，也易合併血胸、氣胸、肺炎及呼吸衰竭等情形，嚴重恐危及生命。

許多人會擔心手術對老年人風險高而選擇保守治療，但年齡並非決定麻醉風險的唯一因素。手術種類、病人身體狀況及過往病史都是影響麻醉的重大因素。患者家屬原本希望開藥止痛，但看到阿公肋骨骨折備受煎熬，動彈不得，與醫師討論後決定手術。

肋骨骨折固定手術就是在減輕患者的疼痛，有效改善預後，避免併發症發生。謝志明表示，手術前會透過3D列印確認斷裂位置，術中藉著超音波定位，將斷裂錯位的肋骨精準復位，並使用鈦合金骨板固定，大幅縮短復原時間，減少疼痛也降低感染風險，早日回到正常的生活。

95歲阿公因為摔倒五根肋骨骨折，醫師透過肋骨骨折固定手術，讓阿公大幅縮短復原時間...
95歲阿公因為摔倒五根肋骨骨折，醫師透過肋骨骨折固定手術，讓阿公大幅縮短復原時間。圖／南投醫院提供
分享
95歲阿公因為摔倒五根肋骨骨折，醫師透過肋骨骨折固定手術，讓阿公大幅縮短復原時間...
95歲阿公因為摔倒五根肋骨骨折，醫師透過肋骨骨折固定手術，讓阿公大幅縮短復原時間。圖／南投醫院提供
分享

手術骨折醫師

相關新聞

每天花數小時玩史萊姆 女童手指腫漲指紋消失

2019-08-28 11:49

「用我餘生給遲緩兒新生」全台首位單身男收養嬰兒

2019-08-28 09:11

機車考照全面預約制 直衝現場可能排5小時也考不到

2019-08-28 09:08

中華郵政+PCHome i郵箱就近取貨

2019-08-28 10:09

台大研究：吃紅肉配大蒜 有助減緩心血管疾病發生率

2019-08-28 11:15

美國爆木瓜沙門氏菌感染 食藥署：我國未進口

2019-08-28 11:06

吳德榮：今高溫紫中線強 留意下周一南海的熱擾動

2019-08-28 07:29

林佳龍指彩繪車原創性有瑕疵 觀光局長：要看如何定義

2019-08-28 12:25

中秋節怕踩地雷食物 營養師教你自製水晶月餅、烤肉醬

2019-08-28 11:17

淡海輕軌9月起再縮短班距！下班這時段縮為12分鐘

2019-08-28 10:54

健保一年給付1500萬元 這罕病患者感謝德政

2019-08-28 10:50

氣象局：未來三天 颱風外圍雲系影響降雨增加

2019-08-28 09:28

幼女憂獨上法庭半夜偷哭 同志收養程序苦

2019-08-28 09:12

阿里山森林鐵路 112年全線通車

2019-08-28 01:03

太平山森林鐵路 復駛有望

2019-08-28 00:52

健康你我他 ／跟團旅遊怕感冒 口罩是護身符

2019-08-28 00:28

失智咖啡館恐關門 協會：籌經費中

2019-08-28 00:28

長照結合AI 跨界探索高齡服務

2019-08-28 00:28

照顧壓力大 「報導加註1966專線」

2019-08-28 00:28

AI復健像玩電玩 25歲中風病患恢復快

2019-08-28 00:16

楊柳颱風生成 東南部將有雨

2019-08-27 23:49

腸病毒延燒 開學疫情恐更高

2019-08-27 23:49

洗臉卻越洗越髒 3種錯誤洗臉方式，用洗臉盆的根本洗不乾淨

2019-08-27 23:33

幫緝毒犬退休後找個家 海關放寬一般家庭也可認養

2019-08-27 22:43

一芳風波後推買一送一 他曝店家慘況網讚：台灣人團結了

2019-08-27 21:55

衛武營園區蚊子多 衛生局對文化部、養工處開罰

2019-08-27 21:11

下班後小酌至深夜 隔天開車要小心仍算酒駕

2019-08-27 21:10

桃園機場三航廈工程監測數據異常 緊急通報停工

2019-08-27 20:26

上海好市多開幕擠爆！網坐等「退貨潮」遭酸：台灣也一樣

2019-08-27 20:00

2019年全球網美照十大景點體驗 澎湖四島首次上榜

2019-08-27 18:59

1億畫素相機每10度拍一張 陶博館線上高清環物影像

2019-08-27 16:46

Young咖啡館生意慘澹 失智症協會：籌措經費中

2019-08-27 16:25

花豹改為石虎新意象 特生中心審定新稿後這麼說

2019-08-27 16:22

染上網路孤獨症要開學很焦慮 醫生提4個教戰守則

2019-08-27 16:22

腸病毒流行直逼夏季最高峰 疾管署：開學後疫情恐更高

2019-08-27 15:45

肝腫瘤沒症狀 定期檢查保健康

2019-08-27 15:42

「你沒關係，別人有關係」 認識性騷樣態別被當成癡漢

2019-08-27 15:42

「練琴塵蟎聚落」你的孩子也是練琴過敏體質嗎？

2019-08-27 15:38

城市這種鼠15%帶漢他病毒 見鼠蹤快這樣做

2019-08-27 15:17
看更多

熱門文章

止血！林佳龍將邀俄國插畫家來台參與石虎彩繪列車首航

2019-08-28 00:04

俄羅斯插畫家親繪石虎免費送台灣 上萬網友淚推好暖

2019-08-27 18:16

一芳風波後推買一送一 他曝店家慘況網讚：台灣人團結了

2019-08-27 21:55

我的辛酸你看不見 外送員最討厭的10件事

2019-08-26 16:27

每日星座運勢／金牛愛就愛得勇敢些 注意工作態度

2019-08-28 00:00

俄羅斯插畫家親繪石虎送台灣 有望登上彩繪列車！

2019-08-27 23:06

機車考照全面預約制 直衝現場可能排5小時也考不到

2019-08-28 09:08

出現這些症狀 醫師提醒：小心患了急性闌尾炎

2019-08-27 12:49

騎到八卦山機車突熄火 他求救兵將下秒神蹟發生

2019-08-27 15:07

幫緝毒犬退休後找個家 海關放寬一般家庭也可認養

2019-08-27 22:43

昔為超商贈品始祖猛砸錢 3千網友嘆「我們都曾傻過」

2019-08-27 14:55

「用我餘生給遲緩兒新生」全台首位單身男收養嬰兒

2019-08-28 09:11

打完一定要針揉一下？你可能揉錯了

2019-08-27 14:19

9月星座塔羅運勢：處女戀愛機率大增 巨蟹工作能力獲肯定

2019-08-28 06:00

每個女人都少一支口紅！ 「過期口紅」最強4大妙用

2019-08-27 15:38

尖錐馬甲配超短褲 泰勒絲辣出新高度

2019-08-27 12:34

林佳龍打臉 觀光局長改口：接受俄羅斯設計師美意

2019-08-28 09:02

打開冰箱發現「急凍鳥」 女兒神回網友讚：觀念正確

2019-08-27 15:17

惡作劇？烏龜身上纏多條橡皮筋 龜殼慘變8字型

2019-08-27 15:14

花豹改為石虎新意象 特生中心審定新稿後這麼說

2019-08-27 16:22

桃園機場三航廈工程監測數據異常 緊急通報停工

2019-08-27 20:26

揭密3000歲的石虎！只有這點跟彩繪列車一樣

2019-08-28 09:00

洗臉卻越洗越髒 3種錯誤洗臉方式，用洗臉盆的根本洗不乾淨

2019-08-27 23:33

彩繪車廂台、俄石虎圖都要用 林佳龍指示給設計費

2019-08-28 10:44

影／颱風過後水氣充沛 花蓮六十石山現龍捲風

2019-08-27 14:11

太平山森林鐵路 復駛有望

2019-08-28 00:52

吳德榮：今高溫紫中線強 留意下周一南海的熱擾動

2019-08-28 07:29

衛武營園區蚊子多 衛生局對文化部、養工處開罰

2019-08-27 21:11

影╱與中華郵政合作 PChome購物滿290元免費配送i郵箱

2019-08-27 16:29

俄國設計師畫石虎圖免費供全台使用 交長上她IG致謝

2019-08-28 01:21

楊柳颱風生成 東南部將有雨

2019-08-27 23:49

城市這種鼠15%帶漢他病毒 見鼠蹤快這樣做

2019-08-27 15:17

氣象局：未來三天 颱風外圍雲系影響降雨增加

2019-08-28 09:28

幼女憂獨上法庭半夜偷哭 同志收養程序苦

2019-08-28 09:12

阿里山森林鐵路 112年全線通車

2019-08-28 01:03

染上網路孤獨症要開學很焦慮 醫生提4個教戰守則

2019-08-27 16:22

「你沒關係，別人有關係」 認識性騷樣態別被當成癡漢

2019-08-27 15:42

2020搶先開賣 酷鳥航空推出超優惠「最」早鳥票

2019-08-27 13:08

【大叔的中年小事】程耀毅／未來三年的幸運一次用光

2019-08-28 06:00

【親子教養】張子筑／三塊餅乾怎麼分

2019-08-28 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top