美國爆木瓜沙門氏菌感染 食藥署：我國未進口

2019-08-28 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



美國爆發吃木瓜感染沙門氏菌的數十個案例，遭汙染的木瓜來自墨西哥，疫情持續中。美國食品藥物管理局（FDA）當地時間26日發布聲明提醒國內業者管控感染。我國食藥署表示，我國去年與今年均未自墨西哥進口木瓜，近三年也無吃木瓜感染沙門氏菌的病例。

FDA聲明表示，美國自2011年至今傳出八起與木瓜有關的沙門氏菌感染事件，前七起傳出500名感染病例、100餘人住院、2人死亡。今年這起仍在進行中，6月調查發現源頭來自墨西哥進口的木瓜，截至上月5日共有71名病例、27人住院。美國官方提醒木瓜產業盡可能降低從種植、採收、包裝、保存到運銷等過程的病原感染風險。

衛福部食藥署食品組副組長魏任廷表示，我國去年至今年均未從墨西哥進口木瓜，我國鮮木瓜均為國產，且近三年也無吃木瓜感染沙門氏菌的病例，民眾毋須擔憂。

農糧署副署長莊老達表示，大自然界存有許多微生物，所有作物種植過程受到影響機會是均等的，木瓜不是特別容易遭汙染的食物。他說，沙門氏菌汙染水果的情形，較可能發生於採收後的處理過程，像是加工、截切、消費者買回家後的環境衛生與個人衛生不潔等，因此業者與民眾均要留心，以降低感染風險。

陽明大學環境與職業衛生研究所所長楊振昌表示，廣泛存在於大自然菌的沙門氏菌經由糞口傳染，過去最常見於沾染雞糞的蛋殼未洗淨，不慎汙染食物或手部輾轉被人吃下肚，在6-48小時內造成惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒等感染症，免疫力極低者則有可能發生敗血症。