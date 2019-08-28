每天花數小時玩史萊姆 女童手指腫漲指紋消失

2019-08-28 11:49 聯合新聞網 綜合報導



「史萊姆」這種彈性黏土玩具，因為價格低廉且有放鬆心情的功用，因此在小學生之間形成流行。圖片來源／ingimage 分享 facebook

幼兒園和國小流行一種叫「史萊姆」的彈性黏土玩具，讓許多小朋友愛不釋手，但近日京硯皮膚科診所院長蔡逸姍就指出史萊姆的潛在危險，她表示有一位國小女童因為在暑假期間每天把玩史萊姆數小時，導致手掌和手指疼痛腫脹，且連指紋都消失，家人見狀將女童送醫後，發現原來她是對史萊姆過敏，並引發「過敏性接觸性皮膚炎」。

根據「自由時報」內容，這種史萊姆又稱為鼻涕蟲或水晶黏土，因為價格低廉且可以刺激手部觸覺，有放鬆心情的功能，因此在小學生之間形成流行，但史萊姆主要是由膠水、硼砂、亮粉等成分組成，這些成分若是長時間接觸皮膚可能會引發過敏反應，導致過敏性接觸性皮膚炎。

而這位國小女童正是這種現象，但所幸醫生即時給予她口服抗組織胺藥物、外用類固醇和抗生素藥膏，紅腫現象才得以好轉，蔡逸姍說「過敏性接觸性皮膚炎」可能會使皮膚紅癢、脫皮，甚至產生水泡，若是長期接觸也可能會使指紋消失和苔癬化，且硼砂若是進入體內也有中毒危機。

因此家長需要特別注意史萊姆的內容成分，若是小孩仍想體驗史萊姆，也需要注意它是否有硼砂成分，且皮膚直接接觸時間須控制在1小時內，或是戴上手套把玩，當出現傷口或破皮時也須立即停止接觸並送醫治療。